HLV Kim Sang Sik: “Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 điểm ngay trên sân Indonesia”

Trước màn quyết chiến với đối thủ Indonesia, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay trên sân Pakansari.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik (áo xanh) đặt quyết tâm giành chiến thắng ngay trên sân của Indonesia. (Ảnh: VFF)

Chiều 2/8, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và thủ môn Lê Giang Patrik tham dự buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia tại lượt trận thứ ba bảng A - Giải Vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2026.

Trước trận đấu có ý nghĩa quyết định đến cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh: “Chúng tôi đến Indonesia không phải để giành một điểm mà là hướng tới mục tiêu giành trọn ba điểm.”

Đánh giá về quá trình chuẩn bị, thầy Kim thừa nhận tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều tiếc nuối sau trận hòa Singapore, nhưng coi đó là động lực để toàn đội hướng tới màn trình diễn tốt hơn trước Indonesia.

“Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể giành chiến thắng. Điều đó khiến toàn đội có phần tiếc nuối. Tuy nhiên, các cầu thủ đang chuẩn bị rất tốt và đều mong muốn thể hiện một màn trình diễn tốt hơn trong trận đấu ngày mai,” ông Kim Sang-sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết điều kiện thời tiết tại Bogor khá tương đồng với Việt Nam nên không ảnh hưởng nhiều đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển.

Nhận định về đối thủ, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết Ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ hai trận đấu gần đây của Indonesia để xây dựng phương án phù hợp.

“Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Họ có tiền đạo tận dụng rất tốt lợi thế về thể hình trong các tình huống không chiến, cùng những cầu thủ có khả năng tạo ra các đường chuyền quyết định. Đội bóng này cũng gây nhiều khó khăn cho đối thủ nhờ khả năng áp sát và chuyển đổi trạng thái nhanh,” nhà cầm quân Hàn Quốc đánh giá về đối thủ.

Dù vậy, “thuyền trưởng” của tuyển Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng vào các học trò, đặc biệt là hàng phòng ngự khi “Binh đoàn Rồng Vàng” vẫn đang giữ sạch lưới sau hai lượt trận.

"Đội tuyển Việt Nam không thi đấu dựa trên một cá nhân mà là sức mạnh của cả tập thể. Chính sự gắn kết sẽ giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn”, thầy Kim nhấn mạnh.

Cùng tham dự họp báo, thủ môn Lê Giang Patrik cho biết toàn đội luôn tiếp cận mỗi trận đấu với tinh thần cao nhất, không phân biệt đối thủ nào.

“Được khoác áo đội tuyển quốc gia là niềm vinh lớn đối với tôi. Mỗi trận đấu đều có ý nghĩa và tôi luôn ra sân với sự tập trung cao nhất. Indonesia là đối thủ mạnh, nhưng mục tiêu của chúng tôi là cống hiến hết mình, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và niềm tự hào cho đất nước,” Lê Giang Patrik chia sẻ.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà Indonesia sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 3/8 trên sân vận động Pakansari (Bogor).

Với việc đang xếp thứ ba (4 điểm) và kém chính đối thủ 2 điểm, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ là giành chiến thắng để nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Theo TTXVN