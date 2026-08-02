Đội tuyển bóng đá Việt Nam:

Hướng tới mục tiêu vươn tầm châu lục

Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste đã giúp tuyển Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại ASEAN Cup 2026, tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đối đầu với Singapore vào tối 31-7.

Tuy nhiên, hành trình của đội tuyển Việt Nam không chỉ hướng tới chức vô địch ASEAN Cup mà còn là câu chuyện dài hạn về xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh ở tầm châu lục.

Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Chưa đủ khẳng định sức mạnh

Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận mở màn ASEAN Cup 2026 mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam. Đây là chiến thắng đậm nhất của đội tuyển Việt Nam trong gần hai thập niên, đồng thời giúp thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik tạo lợi thế lớn về hiệu số ngay từ lượt trận đầu tiên.

Không kể bàn phản lưới nhà của cầu thủ bên phía Timor Leste, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ghi 3 bàn thắng, đội trưởng Nguyễn Quang Hải ghi 1 bàn và hai cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son cũng đều ghi bàn. Sự tỏa sáng của cả cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trong nước lẫn những cầu thủ được đào tạo ở môi trường bóng đá nước ngoài cho thấy tuyển Việt Nam đang hình thành một tập thể có nhiều phương án nhân sự hơn trước.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà còn diễn ra phổ biến tại Đông Nam Á. Nhiều đội tuyển trong khu vực đều tận dụng nguồn cầu thủ nhập tịch hoặc cầu thủ gốc bản địa thi đấu ở nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đội hình. Với tuyển Việt Nam, việc bổ sung lực lượng này đã mang lại hiệu quả rõ rệt từ ASEAN Cup 2024 và tiếp tục phát huy giá trị ở giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, chiến thắng trước Timor Leste chưa đủ để khẳng định sức mạnh tuyệt đối của nhà đương kim vô địch.

HLV Gavin Lee của Singapore đã đưa ra góc nhìn đáng chú ý khi cho rằng tỷ số 7-0 của tuyển Việt Nam trước Timor Leste phần nào “thổi phồng” cục diện thực tế. Theo ông, Timor Leste vẫn tạo ra nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam và chỉ sụp đổ trong một khoảng thời gian ngắn vì những sai lầm liên tiếp. Thực tế, dù ghi tới 7 bàn, tuyển Việt Nam vẫn để Timor Leste tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, trong đó có tình huống đưa bóng dội cột dọc ở hiệp hai. Điều này cho thấy hệ thống phòng ngự vẫn còn những thời điểm thiếu tập trung.

Bản thân huấn luyện viên Ze Pedro của Timor Leste cũng nhìn nhận đội bóng của ông đã tự đánh mất cơ hội khi mắc ba sai lầm trực tiếp dẫn đến các bàn thua. Nói cách khác, chiến thắng của tuyển Việt Nam đến từ sự hiệu quả trong khâu tận dụng cơ hội, nhưng chưa phản ánh đầy đủ chất lượng lối chơi trong suốt 90 phút.

Chính vì vậy, cuộc đối đầu Singapore trên sân Mỹ Đình ngày 31-7 sẽ là phép thử có giá trị chuyên môn cao hơn rất nhiều. Nếu tiếp tục duy trì được khả năng kiểm soát trận đấu, hạn chế sai sót ở hàng phòng ngự và phát huy hiệu quả của hàng công, tuyển Việt Nam mới có thể khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch.

ASEAN Cup - bước đệm cho mục tiêu lớn hơn

Với lực lượng hiện tại, đội tuyển bóng đá Việt Nam có cơ sở để hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tuy vậy, ASEAN Cup 2026 chỉ nên xem là bước đệm để bóng đá Việt Nam thực hiện những mục tiêu lớn hơn. Nói cách khác, điều mà bóng đá Việt Nam cần hướng tới không chỉ là thêm một danh hiệu vô địch Đông Nam Á mà xa hơn phải là xây dựng được đội ngũ cầu thủ ổn định, với hệ thống đào tạo xuyên suốt để có thể duy trì thành tích và tiến bước trong tương lai.

Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch cũng là xu hướng phù hợp của bóng đá hiện đại và nhờ đó, có thể giúp đội tuyển nâng cao sức cạnh tranh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đây không phải là lời giải duy nhất cho bài toán phát triển bền vững của đội tuyển Việt Nam.

Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, ở những nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản hay nhà vô địch World Cup 2026 là Tây Ban Nha, điểm chung lớn nhất không nằm ở một vài cá nhân xuất sắc mà ở hệ thống đào tạo trẻ đồng bộ, giải quốc nội chất lượng, đội ngũ HLV được chuẩn hóa và triết lý bóng đá xuyên suốt từ các tuyến trẻ đến đội tuyển quốc gia.

Bóng đá Việt Nam cũng cần đi theo con đường đó nếu muốn thực hiện mục tiêu vào nhóm 10 nền bóng đá mạnh nhất châu Á và hướng tới World Cup theo Đề án phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

ASEAN Cup 2026 vì thế chỉ nên được xem là một cột mốc trên hành trình phát triển chứ không phải đích đến cuối cùng. Thế nên, bóng đá Việt Nam vẫn phải tiếp tục đầu tư cho hệ thống đào tạo trẻ, nâng chất lượng các câu lạc bộ và xây dựng bản sắc riêng. Chỉ khi nền móng đủ vững, đội tuyển Việt Nam mới có thể không chỉ thống trị Đông Nam Á mà còn từng bước cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường châu lục, xa hơn là hiện thực hóa mục tiêu dự World Cup.

https://hanoimoi.vn/doi-tuyen-bong-da-viet-nam-huong-toi-muc-tieu-vuon-tam-chau-luc-1214763.html

Theo hanoimoi.vn