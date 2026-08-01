Dấu ấn của các cua-rơ trẻ

Khép lại những ngày tranh tài sôi nổi, đầy kịch tính trên các cung đường của Đất Tổ, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026 đã chính thức thành công tốt đẹp. Giải đấu năm nay không chỉ là sân chơi đỉnh cao để các cua-rơ trẻ cả nước cọ xát, thể hiện bản lĩnh mà còn để lại những dấu ấn đậm nét về tinh thần thể thao cao thượng, sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Phú Thọ chủ nhà cùng những thành tích tự hào của các đoàn vận động viên tham dự.

Các VĐV trên đường đua nội dung xe đạp đường trường.

Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026 quy tụ gần 500 thành viên tham gia, bao gồm Ban Tổ chức, Ban trọng tài, trưởng đoàn, huấn luyện viên, cán bộ cùng 300 vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trên cả nước như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Cần Thơ, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai, Quân đội và Vĩnh Long. Trong đó, các nội dung xe đạp địa hình trẻ diễn ra từ ngày 9-12/7/2026 tại trường đua địa hình phường Thống Nhất, nội dung xe đạp đường trường trẻ diễn ra từ ngày 13-19/7/2026 tại khu vực phường Hòa Bình và phường Tân Hòa.

Trải qua nhiều ngày tranh tài với tốc độ cao và những cuộc bứt phá ngoạn mục, các bộ huy chương đã tìm được những chủ nhân xứng đáng. Tại nội dung xe đạp địa hình trẻ, đoàn Hà Nội xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn với 11 Huy chương Vàng (HCV), 4 Huy chương Bạc (HCB) và 5 Huy chương Đồng (HCĐ); đứng thứ Nhì là đoàn Thanh Hóa và đoàn An Giang xếp hạng Ba.

Trong khi đó, ở nội dung xe đạp đường trường trẻ, đoàn Thanh Hóa đã vươn lên giành ngôi Nhất toàn đoàn với tổng số 32 huy chương (15 HCV, 8 HCB, 9 HCĐ); đoàn Hà Nội xếp vị trí thứ Hai và đoàn An Giang xếp hạng Ba toàn đoàn. Đoàn Vĩnh Long cũng khẳng định chiều sâu lực lượng khi bảo vệ thành công vị trí số một ở nội dung đường trường với tổng số 27 huy chương.

VĐV Nguyễn Thị Yến Nhi - đoàn Phú Thọ trên đường đua xe đạp địa hình.

Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho VĐV Nguyễn Thị Yến Nhi - đoàn Phú Thọ.

Đặc biệt, tại sân nhà, đội tuyển xe đạp tỉnh Phú Thọ đã có một kỳ thi đấu thành công và đầy tự hào. Đoàn Phú Thọ xuất sắc giành tổng cộng 4 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ, qua đó vươn lên đứng thứ 4 toàn đoàn ở nội dung địa hình. Góp công lớn vào thành tích chung ấn tượng này là VĐV trẻ Nguyễn Thị Yến Nhi khi thi đấu thăng hoa và mang về niềm vui lớn cho thể thao tỉnh nhà.

VĐV Yến Nhi đã xuất sắc đoạt trọn vẹn 4 HCV ở các nội dung gồm: Băng đồng tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 16 trở xuống; Băng đồng olympic cá nhân và đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống; Băng đồng tính điểm nữ lứa tuổi 16 trở xuống và Băng đồng loại dần nữ lứa tuổi 16 trở xuống.

VĐV Nguyễn Thị Yến Nhi phấn khởi chia sẻ: Em cảm thấy vô cùng vinh dự, hạnh phúc và tự hào khi nỗ lực của bản thân trong suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Được thi đấu trên sân nhà Phú Thọ với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả là nguồn động lực rất lớn giúp em vượt qua mọi khó khăn về thời tiết cũng như các đối thủ mạnh. Em rất vui vì những tấm huy chương này không chỉ là thành quả của riêng cá nhân em mà còn góp phần nhỏ bé cùng toàn đội xe đạp Phú Thọ vươn lên đứng thứ 4 toàn đoàn nội dung địa hình, mang vinh quang về cho tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, VĐV Bùi Minh Hiếu xuất sắc đoạt 1 HCĐ nội dung băng đồng loại dần nam tuổi 17-18. Các đội hình tiếp sức và đồng đội của Phú Thọ cũng mang về thêm 1 HCB (nội dung băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nam lứa tuổi 17-18) cùng 3 HCĐ ở các nội dung băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 16 trở xuống, băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 17-18 và băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nam lứa tuổi 16 trở xuống. Thành tích này là minh chứng rõ nét cho sự đầu tư bài bản và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh những tấm huy chương, giải đấu còn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khó quên qua nội dung Xuất phát đồng hành nam dành cho ba lứa tuổi U16, U17-18 và U23. Trên cùng một cung đường dài 106,4km với sự góp mặt của 113 vận động viên, các tay đua trẻ không chỉ cạnh tranh huy chương mà còn có cơ hội quý giá được trực tiếp cọ xát, học hỏi chiến thuật, bản lĩnh thi đấu và tinh thần đồng đội từ các đàn anh, những thần tượng lớn như Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội), Trần Trọng Phúc, Lý Tấn Phát (Đồng Nai), Trần Công Mẫn (Hà Nội), Nguyễn Tấn Mạnh (An Giang), Trần Khởi Minh (Vĩnh Long)...

Đặc biệt, thành công của giải đấu không thể tách rời sự đóng góp thầm lặng của các lực lượng hậu phương. Phía sau những guồng quay của các VĐV là sự đồng hành của các lãnh đội luôn hối hả bám sát tiếp tế, lực lượng trọng tài xe đạp quốc gia bảo đảm sự công bằng, các trọng tài mô tô giữ an toàn đường đua, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông tỉnh trong công tác dẫn đoàn, chốt đoàn và điều tiết giao thông. Đội ngũ y tế luôn túc trực sẵn sàng ứng cứu, cùng sự chung tay của các cơ quan báo chí, truyền thông và đông đảo Nhân dân Đất Tổ.

Đánh giá về giải đấu, đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Việc đăng cai thành công giải đấu năm nay không chỉ khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp, sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, công tác an ninh trật tự, y tế mà còn đóng góp thiết thực vào việc quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ - một vùng đất cội nguồn linh thiêng, giàu truyền thống văn hóa nhưng vô cùng năng động, thân thiện và mến khách đến với đông đảo bạn bè trong nước cũng như quốc tế. Giải đấu cũng là cầu nối quan trọng thúc đẩy mối quan hệ liên kết, hợp tác phát triển du lịch, thể thao và giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Khép lại những ngày tranh tài sôi nổi, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026 đã hoàn thành. Dù vẫn còn một vài khó khăn nhỏ do thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến đường đua địa hình hay áp lực phân luồng giao thông trong những ngày đua đường trường kéo dài, sự chỉ đạo sát sao của Ban tổ chức cùng sự nỗ lực của các đơn vị đã vượt qua tất cả.

Hơn cả những tấm huy chương, giải đấu đã thắp lên khát vọng vươn lên, tôi luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng ước mơ để những gương mặt trẻ sẽ tiếp tục trưởng thành trên các đấu trường khu vực và quốc tế trong tương lai.

Hương Lan