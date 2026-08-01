Báo Indonesia: “Hòa Singapore, Việt Nam có nguy cơ bị loại”

CNN Indonesia nhận định tuyển Việt Nam đã tự làm khó mình sau trận hòa Singapore, đồng thời cảnh báo nguy cơ lỡ bán kết nếu thất bại trước Indonesia ở lượt đấu tới.

CNN Indonesia cho rằng trận hòa 0-0 trước Singapore đã khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào tình thế bất lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Theo tờ báo xứ vạn đảo, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á không còn nắm hoàn toàn quyền tự quyết và sẽ đối mặt áp lực cực lớn ở cuộc đại chiến với Indonesia.

Theo CNN Indonesia, dù thi đấu lấn lướt trên sân Mỹ Đình và liên tục tạo ra sức ép, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ của Singapore. Đội khách cũng có những cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng, khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Kết quả này giúp Singapore vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau ba trận, trong khi Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm. Việt Nam chỉ có 4 điểm sau hai lượt đấu và tụt xuống vị trí thứ ba, khiến cục diện bảng đấu thay đổi đáng kể.

CNN Indonesia nhận định trận Indonesia gặp Việt Nam trên sân Pakansari vào ngày 3/8 sẽ mang ý nghĩa quyết định. Tờ báo này nhấn mạnh, nếu thầy trò HLV John Herdman giành chiến thắng, Indonesia sẽ chính thức giành vé vào bán kết trước một lượt trận.

Báo Indonesia nói Việt Nam có nguy cơ bị loại sau trận hòa trước Singapore

Ở chiều ngược lại, CNN Indonesia cho rằng thất bại tại Pakansari có thể đẩy Việt Nam đến sát nguy cơ bị loại. Dù vẫn còn trận gặp Campuchia ở lượt đấu cuối, đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ không còn quyền tự quyết nếu để Indonesia đánh bại.

Tờ báo Indonesia cũng đánh giá đây là thời cơ để đội tuyển nước này vượt qua đối thủ lớn nhất khu vực. Với lợi thế sân nhà, tinh thần hưng phấn sau chiến thắng trước Timor Leste và vị trí thuận lợi trên bảng xếp hạng, Indonesia được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt trong cuộc đua giành vé vào bán kết, đồng thời khiến hành trình bảo vệ ngôi vô địch của tuyển Việt Nam trở nên đầy chông gai.

Theo thethao247