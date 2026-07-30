Huấn luyện viên Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm nối dài mạch bất bại

Ngày 30/7, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tham dự buổi họp báo trước trận Việt Nam gặp Singapore tại vòng bảng ASEAN Championship 2026. Đánh giá cao sự tiến bộ của đối thủ, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt mục tiêu giành 3 điểm.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo. Ảnh: VFF

Mở đầu buổi họp báo, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho rằng kết quả đối đầu thuận lợi trong thời gian qua mang lại sự tự tin nhất định cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh những con số trong quá khứ không phải cơ sở để toàn đội chủ quan, nhất là khi Singapore đang cho thấy nhiều tiến bộ.

“Thành tích của đội tuyển Việt Nam trước Singapore là những chiến thắng. Đó là điều tích cực. Tuy nhiên, Singapore hiện đã mạnh hơn rất nhiều so với 2 năm trước khi có nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao như Song Ui Jong, Nakamura hay Bin Anuar. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần tích cực, chuẩn bị chiến thuật tốt nhất và nỗ lực hết sức để nối dài mạch bất bại”, huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình đối với hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam. Sau chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste ở lượt trận ra quân, một kết quả thuận lợi trước Singapore sẽ giúp đội tuyển củng cố vị thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Đội tuyển Việt Nam đang có phong độ ổn định cùng sự gia tăng sức mạnh của những nhân tố mới. Ảnh: Trần Hải

“Đây là trận đấu rất quan trọng. Chúng tôi cần một chiến thắng để tiếp tục hành trình của mình. Những ngày vừa qua, toàn đội đã hồi phục tốt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ, tiếp thêm động lực để đội tuyển giành kết quả tốt”, ông nói.

Singapore cũng bước vào cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam sau khởi đầu thuận lợi tại vòng bảng. Bởi vậy, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho rằng toàn đội cần duy trì sự tập trung cao nhất, thay vì sớm tính toán cho chuyến làm khách trước Indonesia ở lượt trận kế tiếp.

“Hiện tại, toàn đội chỉ tập trung vào trận gặp Singapore. Sau khi kết thúc trận đấu này, Ban huấn luyện mới đánh giá tình trạng hồi phục của các cầu thủ và xây dựng phương án chuẩn bị cho trận gặp Indonesia”, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Về chuyên môn, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, Ban huấn luyện đã nghiên cứu và chuẩn bị nhiều phương án chiến thuật để ứng phó với lối chơi của Singapore. Đội hình xuất phát cũng sẽ được cân nhắc trên cơ sở phong độ và tình trạng thể lực của từng cầu thủ. Bên cạnh những nhân tố giàu kinh nghiệm, huấn luyện viên Kim Sang Sik để ngỏ khả năng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ nếu điều kiện trận đấu phù hợp.

Nhắc tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Championship, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định đây không phải gánh nặng mà là động lực để các cầu thủ duy trì quyết tâm và sự tập trung trong từng trận đấu.

“Chúng tôi bước vào giải đấu với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch. Tôi không xem đó là áp lực mà là động lực để toàn đội thi đấu tốt hơn. Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, đặc biệt là những trận đấu trên sân nhà. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất”, ông khẳng định.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: VFF

Cùng tham dự họp báo, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho rằng sức mạnh của đội tuyển Việt Nam đến từ tính tập thể và sự gắn kết giữa các vị trí, thay vì phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

“Bóng đá là môn thể thao tập thể. Đội tuyển Việt Nam không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ cùng phối hợp, thi đấu đồng bộ để tạo nên sức mạnh chung”, Đình Bắc nói.

Tiền đạo sinh năm 2004 đang có tinh thần tốt sau màn trình diễn nổi bật trong chiến thắng trước Timor Leste. Tuy nhiên, Đình Bắc khẳng định mục tiêu chung của đội tuyển vẫn được đặt cao hơn những thành tích cá nhân.

“Người hâm mộ luôn kỳ vọng vào đội tuyển. Với tôi, thành tích của tập thể là quan trọng nhất. Tôi sẽ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Dù có ghi bàn hay không, tôi vẫn hạnh phúc nếu đội tuyển giành chiến thắng”, anh chia sẻ.

Theo Đình Bắc, sau trận ra quân, các cầu thủ đã nhanh chóng gác lại chiến thắng để tập trung cho thử thách tiếp theo. Trong những ngày qua, Ban huấn luyện dành nhiều thời gian cho các buổi họp chuyên môn, phân tích đối thủ và hoàn thiện những phương án chiến thuật trên sân tập.

“Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ từ các buổi họp chuyên môn đến những buổi tập trên sân. Toàn đội đều hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước Singapore để tạo đà cho chuyến làm khách trên sân của Indonesia”, Đình Bắc cho biết.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore diễn ra lúc 20 giờ ngày 31/7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là trận đấu sân nhà đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tại ASEAN Championship 2026.

Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn sau màn ra quân thuận lợi, đội tuyển Việt Nam hướng tới thêm một chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào bán kết.

Theo nhandan.vn