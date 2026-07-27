Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai Giải Taekwondo quốc tế CJ Vietnam Open 2026

Cùng với đoàn chủ nhà Việt Nam, đã có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận cử 167 vận động viên đến tham dự Giải Taekwondo quốc tế CJ Vietnam Open 2026. Giải sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các vận động viên thi đấu.

CJ Vietnam Open nằm trong chương trình đồng hành của CJ Group với Taekwondo Việt Nam trong 15 năm qua.

Năm 2012, chương trình bắt đầu với việc hỗ trợ đội tuyển nữ quốc gia. Đến năm 2017, hoạt động được mở rộng sang đội tuyển nam với sự bổ sung các huấn luyện viên chuyên môn người Hàn Quốc dày dạn kinh nghiệm quốc tế. Gần đây, hệ thống thi đấu trẻ toàn quốc cũng đã được đưa vào vận hành.

Giải Taekwondo quốc tế CJ Vietnam Open được tổ chức lần đầu vào năm 2025, với 112 vận động viên đến từ 13 quốc gia. Sau một năm, số lượng vận động viên tham dự tăng lên 167 người, số quốc gia góp mặt tăng lên 15 cho thấy chất lượng giải do Việt Nam tổ chức đã được đánh giá cao.

Chất lượng giải đấu do Việt Nam tổ chức đã được giới chuyên môn các nước đánh giá cao khi số lượng các đoàn tham dự tăng lên sau từng mùa.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ.

Giải đấu có sự góp mặt của các võ sĩ mạnh của thế giới đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.

Đội tuyển Việt Nam cũng tung ra các võ sĩ mạnh nhất của mình để so tài.

Dự kiến tuyển Việt Nam thi đấu ở 6 hạng cân với các vận động viên gồm: Nguyễn Thị Loan (nữ, dưới 49kg), Trần Thị Ánh Tuyết (nữ, dưới 67kg), Bạc Thị Khiêm (nữ, trên 67kg), Nguyễn Hồng Trọng (nam, dưới 58kg), Lê Tuấn (nam, dưới 68kg) và Trần Hồ Nhân Vân (nam, trên 80kg).

CJ Vietnam Open là giải đấu cấp độ G1 được Liên đoàn Taekwondo thế giới công nhận. Các trận đấu được tổ chức theo quy định của WT, sử dụng hệ thống chấm điểm điện tử và được điều hành bởi đội ngũ trọng tài quốc tế.

Với các vận động viên Việt Nam, giải đấu tạo điều kiện thi đấu trong môi trường quốc tế ngay tại trong nước. Đây cũng là cơ hội để các võ sĩ tích lũy kinh nghiệm, làm quen với những phong cách thi đấu khác nhau và đánh giá năng lực trong điều kiện thi đấu chính thức.

Nhà vô địch SEA Games 33 Nguyễn Hồng Trọng (giáp đỏ) có cơ hội tích lũy điểm G1 ngay trên sân nhà.

Tại mùa giải 2025, đội tuyển nữ Hà Nội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Kil Tae giành 3 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Ông Kim Kil Tae được trao danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất nội dung nữ.

CJ Vietnam Open 2026 diễn ra trong thời điểm chu kỳ tích lũy điểm xếp hạng mới cho vòng loại Olympic Los Angeles 2028 bắt đầu. Kết quả thi đấu tại giải có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của các vận động viên trên bảng xếp hạng thế giới, vậy nên giải lần này được đánh giá là khắc nghiệt chứ không đơn thuần là giải giao lưu.

Với đội tuyển Taekwondo Việt Nam, giải đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh được coi là bước chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước ASIAD Aichi – Nagoya dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Tại Giải vô địch Taekwondo châu Á 2026 tổ chức ở Mông Cổ, đội tuyển Việt Nam giành 9 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, qua đó giành quyền tham dự đại hội.

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam ra mắt với kỳ vọng đạt thành tích cao tại giải CJ Vietnam Open 2026.

Võ sĩ Nguyễn Thị Loan vừa giành Huy chương Bạc tại Giải Taekwondo Mỹ mở rộng 2026 vào tháng 6 cho biết, việc được thi đấu tại một giải đấu đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam giúp các vận động viên có thêm cơ hội cọ xát và chuẩn bị cho những giải đấu lớn. Trước thềm ASIAD, Nguyễn Thị Loan đặt mục tiêu đánh giá lại phong độ, khắc phục những điểm còn hạn chế và chuẩn bị tốt nhất cho đại hội.

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam nhận định, các giải đấu quốc tế được đăng cai tại Việt Nam gần đây giúp các vận động viên giảm bớt những khó khăn về chi phí, di chuyển và thời gian thích nghi khi thi đấu ở nước ngoài. Quan trọng hơn, nhiều vận động viên có thêm cơ hội tiếp cận với môi trường thi đấu quốc tế, qua đó tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển của Taekwondo Việt Nam.

Theo nhandan.vn