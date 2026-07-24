Rộn ràng không khí ngày hội thể thao học đường

Những ngày cuối tháng 7, không khí tại các sân thi đấu ở khu vực Việt Trì trở nên sôi động khi Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 chính thức khởi tranh. Đây là ngày hội thể thao học đường lớn của tỉnh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy tụ hàng nghìn học sinh đến từ nhiều địa phương tham gia tranh tài. Tại các địa điểm thi đấu, tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng cùng khát vọng chinh phục thành tích đã tạo nên bầu không khí hào hứng, rộn ràng của ngày hội thể thao học đường.

Các cầu thủ lứa tuổi THCS của hai đội xã Phù Ninh và xã Võ Miếu thi đấu quyết liệt, cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn.

Ngay từ những ngày đầu tranh tài, bóng đá - môn thể thao được đông đảo học sinh yêu thích đã thu hút sự quan tâm của nhiều cổ động viên. Tại sân bóng Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngớt, tiếp thêm động lực để các cầu thủ trẻ thi đấu hết mình.

Em Hà Xuân Hiệu, cầu thủ đội bóng xã Võ Miếu, chia sẻ: “Khi đội phải thi đấu thiếu người từ giữa hiệp 2, em rất vui vì đã ghi được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Dù cuối cùng không thể bảo toàn lợi thế, nhưng toàn đội đã chiến đấu với tinh thần quyết tâm và cống hiến hết mình. Kết quả này vẫn giúp chúng em còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng trong”.

Các trận thi đấu bóng rổ lửa tuổi THPT khu vực Việt Trì nảy lửa với nhiều pha bóng hấp dẫn.

Không chỉ bóng đá, môn bóng rổ cũng tạo nên bầu không khí sôi nổi tại các điểm thi đấu. Trên khán đài, đông đảo phụ huynh, người thân và học sinh có mặt để cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các vận động viên. Những tiếng hò reo, động viên liên tục vang lên, góp phần tạo nên không khí náo nhiệt, hào hứng của ngày hội thể thao học đường.

Theo dõi các trận đấu, ông Hoàng Văn Minh, phường Việt Trì cho biết: “Các trận bóng rổ diễn ra rất sôi nổi, các cháu thi đấu tự tin, phối hợp ăn ý và thể hiện kỹ thuật khá tốt. Tinh thần thi đấu quyết tâm, cống hiến của các vận động viên đã mang đến nhiều pha bóng đẹp, kịch tính, tạo không khí hào hứng và thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ”.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, cụm Việt Trì diễn ra từ ngày 22 - 30/7 với 11 môn thi đấu, thu hút gần 2.600 vận động viên là học sinh tham gia tranh tài. Cụm Việt Trì có 81 đơn vị tham gia, gồm 46 xã, phường và 35 trường phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT.

Các môn thi được tổ chức tại Trường THCS Văn Lang, Trường THPT Vũ Thê Lang, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì, Nhà Luyện tập và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh cùng nhiều địa điểm khác.

Để bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, thuận lợi, Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị thi đấu, công tác y tế, an ninh và lực lượng trọng tài. Những điều kiện tốt nhất được tạo ra nhằm giúp các vận động viên phát huy năng lực, thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết và cao thượng.

Không khí cuồng nhiệt trên khán đài.

Theo kế hoạch, trong những ngày đầu khởi tranh, các môn thi đồng đội được tổ chức trước. Các nội dung thi cá nhân cũng sẽ lần lượt khởi tranh, hứa hẹn mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn ở các môn như võ cổ truyền, vovinam, taekwondo...

Đồng chí Nguyễn Vinh Quang – Trưởng phòng Học sinh, Sinh viên cho biết: Những ngày thi đấu đầu tiên của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, khu vực Việt Trì, cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của các địa phương tham dự. Từ công tác tuyển chọn, luyện tập vận động viên đến tổ chức tham gia thi đấu đều được triển khai bài bản, bảo đảm đúng quy định của Ban tổ chức. Các đoàn vận động viên tham gia với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi và thi đấu trung thực, cao thượng.

Đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức, các tiểu ban đã chủ động phối hợp, triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm các nội dung thi đấu diễn ra an toàn, thuận lợi. Thời gian tới, Ban tổ chức sẽ tiếp tục điều hành, tổ chức tốt các môn thi còn lại, phấn đấu tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, tạo sân chơi bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao học đường ngày càng phát triển.

Không chỉ là sân chơi để học sinh rèn luyện sức khỏe và thể hiện tài năng, Hội khỏe Phù Đổng lần thứ I còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể trong trường học, phát hiện những nhân tố thể thao triển vọng cho tỉnh. Không khí sôi nổi trên từng sân đấu những ngày này đang tiếp thêm động lực để phong trào thể dục thể thao học đường của Phú Thọ ngày càng phát triển, góp phần giáo dục toàn diện thế hệ trẻ về thể chất, ý chí và tinh thần vượt khó.

Theo kế hoạch, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức tại khu vực Vĩnh Phúc và Hòa Bình trong tháng 8. Đây hứa hẹn sẽ là ngày hội thể thao học đường sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích để học sinh giao lưu, thi đấu, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các nhà trường.

Đức Anh