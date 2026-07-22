Đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2026

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026 (AFF Cup 2026) sẽ chính thức khai mạc ngày 24/7 tới. Trận ra quân, đội tuyển Việt Nam (ở bảng A) gặp Timor Leste vào tối cùng ngày tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Với việc lực lượng được nâng cấp, chiều sâu đội hình được cải thiện và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước giải đấu, đội tuyển Việt Nam đặt ra mục tiêu cao nhất là bảo vệ thành công chức vô địch tại giải đấu này.

Đội tuyển Việt Nam vừa giành chiến thắng 4-0 trong trận giao hữu với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2026 với sự chuẩn bị bài bản. Trong khi phần lớn đội tuyển các nước trong khu vực chỉ hội quân khoảng hai tuần trước giải, thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có tới 31 ngày tập trung, bao gồm chuyến tập huấn kéo dài nửa tháng tại Hàn Quốc cùng 4 trận giao hữu chất lượng.

Sức bật từ dàn cầu thủ nhập tịch

So với đội hình đăng quang cách đây hai năm, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ. 13 cầu thủ từng góp công giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 không còn góp mặt. Thay vào đó là hàng loạt gương mặt trẻ: Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Trần Việt Cường, Nguyễn Đình Bắc... mang đến nguồn năng lượng mới và sự cạnh tranh lớn hơn trong đội hình. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của bộ ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là: Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Đây được xem là sự nâng cấp đáng kể về chất lượng chuyên môn, nhất là ở mặt trận tấn công.

Thực tế, những kỳ vọng ấy đã được kiểm chứng ngay trong trận giao hữu với Myanmar mới đây khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-0 với thế trận vượt trội. Xuân Son tiếp tục thể hiện bản năng săn bàn sắc bén và có một pha lập công, Hoàng Hên cũng có một bàn thắng và ghi dấu ấn bằng khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm hiệu quả, trong khi Tài Lộc gây ấn tượng với kỹ thuật, khả năng giữ bóng và kết nối lối chơi. Chỉ sau thời gian ngắn tập luyện cùng đội tuyển, bộ ba này đã cho thấy sự hòa nhập rất nhanh với hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, đội tuyển Việt Nam đang mạnh hơn rất nhiều nhờ sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch cùng dàn nội binh bước vào độ chín sự nghiệp. Ông Anh Tú đánh giá: “Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên đều đã khẳng định đẳng cấp tại V.League. Không chỉ mang đến chất lượng chuyên môn, họ còn tạo động lực rất lớn cho các cầu thủ nội. Xuân Son và Hoàng Hên từng chơi rất ăn ý ở cấp câu lạc bộ, còn Tài Lộc là mẫu cầu thủ Nam Mỹ giàu kỹ thuật và đột biến. Khi kết hợp với những Quang Hải, Hoàng Đức hay Hai Long, đội tuyển Việt Nam sẽ sở hữu hàng công rất đáng chờ đợi”.

Khoảng cách lớn với các đối thủ

Trong khi đội tuyển Việt Nam hội quân với lực lượng rất mạnh, phần lớn các đối thủ tham dự AFF Cup 2026 đều không có đầy đủ những quân bài tốt nhất. Indonesia triệu tập tới 14 cầu thủ nhập tịch, nhưng đa số đều đang thi đấu ở giải quốc nội thay vì những ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu. Thái Lan cũng thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Suphanat Mueanta, Supachok Sarachat, Supachai Jaided. Trong khi đó, Malaysia chỉ mang theo bảy cầu thủ nhập tịch đã lớn tuổi, còn phần lớn đội hình là các cầu thủ trẻ đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm.

Theo nhà báo Thái Lan Korkit Pond' Saejiw của tờ Think Curve, đội tuyển Việt Nam sẽ là ứng viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2026 nhờ sở hữu lực lượng gần như mạnh nhất và có chiều sâu đội hình vượt trội so với các đối thủ trong khu vực. Ông Saejiw chia sẻ: “Xét về lực lượng, phong độ và sức mạnh, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế so với các đối thủ còn lại. Đội tuyển Thái Lan của chúng tôi chỉ triệu tập một vài trụ cột như Sarach Yooyen, Pasan Hemviboon, Manuel Bihr..., còn phần lớn là các cầu thủ U23 vì Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) muốn ưu tiên cho FIFA ASEAN Cup”.

Ông Saejiw cũng nhận xét: “Theo tôi, Indonesia sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Việt Nam. Dù họ không có đầy đủ dàn cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu, nhưng những cái tên như Thom Haye, Ragnar Oratmangoen hay Eliano Reijnders vẫn rất đáng gờm bởi họ từng chơi bóng ở đẳng cấp cao tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Dẫu vậy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lối chơi giàu thể lực và kỷ luật dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik, tôi tin đội tuyển Việt Nam đủ khả năng bảo vệ thành công chức vô địch”.

Nhiều chuyên gia bóng đá cũng đánh giá đội tuyển Việt Nam nắm tới 80% cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2026 nhờ sự chuẩn bị bài bản cùng tài cầm quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Họ cho rằng, đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch nên mục tiêu đương nhiên là bảo vệ ngôi vương. So với các đối thủ, đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn hẳn, từ quỹ thời gian tập trung dài, có 4 trận giao hữu cho đến quá trình hoàn thiện lực lượng và lối chơi.

Bên cạnh đó, năng lực cầm quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng là cơ sở để người hâm mộ tin rằng đội tuyển Việt Nam đủ khả năng bảo vệ thành công chức vô địch.

Với lực lượng được nâng cấp, quá trình chuẩn bị bài bản cùng sự ổn định dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch AFF Cup 2026. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ ngôi vương, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Bắc... cùng các đồng đội sẽ cần chứng minh sự ăn ý trong lối chơi, đồng thời vượt qua thử thách lớn nhất mang tên Indonesia, đội bóng cùng ở bảng A.

Theo nhandan.vn