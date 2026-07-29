Roberto Mancini trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia, tiếp tục làn sóng thay huấn luyện viên của các đội tuyển lớn

Ngày 29/7, Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) chính thức bổ nhiệm ông Roberto Mancini trở lại cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, mở ra nhiệm kỳ thứ hai của chiến lược gia 61 tuổi cùng “Azzurri”.

Huấn luyện viên Roberto Mancini. Ảnh: FIGC

Bản hợp đồng mới được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Italia vượt qua giai đoạn khó khăn và hướng tới mục tiêu giành vé tham dự FIFA World Cup 2030 sau ba kỳ liên tiếp vắng mặt.

Thông báo được FIGC đưa ra sau những biến động lớn trong bộ máy điều hành. Chủ tịch FIGC Giovanni Malago khẳng định: "Roberto Mancini là người phù hợp nhất để đảm nhận cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italia trong giai đoạn này".

Việc bổ nhiệm ông Mancini diễn ra trong bối cảnh bóng đá Italia trải qua nhiều xáo trộn về nhân sự cấp cao. Trước đó, Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và cố vấn Leonardo đều từ chức, trong khi phương án bổ nhiệm Andrea Pirlo không được thông qua. Bộ đôi này ban đầu đã đàm phán với Pep Guardiola xong Liên đoàn bóng đá Italia không đáp ứng được mức lượng của chiến lược gia người Tây Ban Nha.Cùng với sự trở lại của Mancini, FIGC cũng chỉ định chiến lược gia kỳ cựu Claudio Ranieri giữ cương vị Giám đốc kỹ thuật nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết đội tuyển.

Đây là lần thứ hai Roberto Mancini dẫn dắt đội tuyển Italia sau giai đoạn đầu tiên kéo dài từ năm 2018 đến 2023. Thành công lớn nhất của ông là giúp “Azzurri” vô địch UEFA EURO 2020 (tổ chức năm 2021) sau chiến thắng trước đội tuyển Anh trên chấm luân lưu ngay tại sân Wembley, đồng thời thiết lập chuỗi 37 trận bất bại - kỷ lục trong lịch sử bóng đá thế giới ở cấp độ đội tuyển quốc gia vào thời điểm đó. Tuy nhiên, nhiệm kỳ đầu của Mancini cũng để lại nhiều tiếc nuối khi Italia không thể giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022.

Sau khi rời đội tuyển Italia vào năm 2023, Mancini chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Saudi Arabia trước khi làm việc tại câu lạc bộ Al Sadd (Qatar). Tại đây, ông giúp đội bóng giành chức vô địch Giải vô địch quốc gia Qatar mùa giải 2025-2026 trước khi chia tay để trở lại quê nhà nhận nhiệm vụ mới.

Trong sự nghiệp cầm quân, Roberto Mancini được đánh giá là một trong những huấn luyện viên giàu thành tích của bóng đá châu Âu. Ông từng cùng Inter Milan giành ba chức vô địch Serie A liên tiếp, hai Cúp quốc gia Italia và hai Siêu cúp Italia; giúp Manchester City đăng quang Premier League mùa giải 2011-2012, chấm dứt 44 năm chờ đợi danh hiệu vô địch quốc gia của đội bóng thành Manchester.

Trên cương vị cầu thủ, Roberto Mancini từng có sự nghiệp lẫy lừng trong màu áo Sampdoria và Lazio. Ông giành nhiều danh hiệu quốc nội, nổi bật là chức vô địch Serie A cùng Sampdoria mùa giải 1990-1991, đồng thời có 36 lần khoác áo đội tuyển Italia và góp mặt tại World Cup 1990 cũng như EURO 1988.

Phát biểu sau khi trở lại băng ghế huấn luyện, Roberto Mancini bày tỏ quyết tâm xây dựng một tập thể giàu khát vọng.

“Đây là một vinh dự lớn khi được trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa Italia trở lại vị trí xứng đáng trên bản đồ bóng đá thế giới”, chiến lược gia 61 tuổi chia sẻ.

Theo kế hoạch, trận đấu đầu tiên của Roberto Mancini trong nhiệm kỳ mới sẽ là chuyến làm khách của đội tuyển Italia tại UEFA Nations League vào cuối tháng 9.

Trọng trách lớn nhất của ông là tái thiết lực lượng, khôi phục vị thế của nhà vô địch thế giới bốn lần và đưa “Azzurri” trở lại vòng chung kết FIFA World Cup 2030 sau ba kỳ liên tiếp lỡ hẹn.

Sau World Cup 2026, một loạt đội tuyển lớn đã có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Ngày 28/7, Huyền thoại Zinedine Zidane cũng chính thức thay thế người đồng đội cũ Didier Deschamps để dẫn dắt đội tuyển Pháp. Tại Đức, Juergen Klopp đảm nhận chiếc ghế trống mà Julian Nagelsman bỏ lại.

Các đội tuyển Bồ Đào Nha và Bỉ cũng thay huấn luyện viên sau World Cup. Bồ Đào Nha chia tay Roberto Martinez để bổ nhiệm chiến lược gia kỳ cựu Jorge Jesus. Bỉ quyết định chọn cựu tiền vệ người Hà Lan Mark van Bommel thay thế huấn luyện viên người Pháp Rudi Garcia.

Trong khi đó, các ông lớn Nam Mỹ vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào người cũ. Lionel Scaloni vẫn sẽ dẫn dắt Argentina còn Liên đoàn bóng đá Brazil đặt chỉ tiêu cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti phải giúp Selecao giành chức vô địch Copa America và đứng đầu vòng loại World Cup 2030 khu vực Nam Mỹ.

Theo nhandan.vn