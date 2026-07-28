ASEAN Cup 2026: Singapore vượt qua Việt Nam, Indonesia thắng tưng bừng

Singapore đã tạm vượt qua Việt Nam để giành vị trí nhất bảng A ASEAN Cup 2026 sau trận thắng Timor Leste, trong khi Indonesia cũng ra quân bằng chiến thắng tưng bừng.

Singapore vươn lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026. Nguồn: aseanutdfc

Đội tuyển Singapore tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng tại bảng A ASEAN Cup 2026 bằng việc đánh bại Timor-Leste với tỷ số 2-0 trên sân vận động Jalan Besar.

Ilhan Fandi và Song Ui-young thay nhau lập công để giúp Singapore giành trọn niềm vui trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng.

Ilhan Fandi chính là người phá vỡ bế tắc cho đội chủ nhà bằng bàn mở tỷ số ở phút 41, trước khi tiền vệ Song Ui-young ấn định kết quả ở phút 56 cho “Những chú Sư tử.”

Kết quả này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Gavin Lee có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, vượt qua đội tuyển Việt Nam để vươn lên dẫn đầu bảng A.

Quan trọng hơn, Singapore có được màn chạy đà thuận lợi cho trận “đại chiến” với chính “các chiến binh Sao vàng” vào ngày 31/7 tới trên sân vận động Mỹ Đình.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang vẫn đang nỗ lực tập luyện để hy vọng giành được kết quả tốt nhất trong cuộc chạm trán Singapore.

Đáng chú ý, trước trận gặp Singapore, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đón tin vui từ nhân sự khi tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội.

Trước đó, do bị căng cơ bắp chân, Tài Lộc được ban huấn luyện tạo điều kiện nghỉ ngơi và không đăng ký thi đấu ở trận gặp Timor Leste nhằm đảm bảo an toàn.

Với sự trở lại này, Nguyễn Tài Lộc nhiều khả năng sẽ được thầy Kim tin tưởng trao cơ hội ra sân trong cuộc đối đầu quan trọng với Singapore.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng A với 3 điểm cùng hiệu số +7, ít hơn Singapore 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Đoàn quân của ông Kim Sang-sik sẽ trở lại ngôi đầu và tiến gần đến tấm vé vào bán kết nếu giành chiến thắng trước Singapore trên sân nhà Mỹ Đình.

Indonesia thắng tưng bừng ngày ra quân

Cũng ở loạt trận này, đội tuyển Indonesia chính thức nhập cuộc ASEAN Cup 2026 và giành được chiến thắng tưng bừng 5-1 trước đội tuyển Campuchia.

Mitchell Baker tỏa sáng với hat-trick để giúp Indonesia thắng đậm ngày ra quân ASEAN Cup 2026. Nguồn: aseanutdfc

Tiền đạo trẻ Mitchell Baker đã trở thành tâm điểm của trận cầu trên sân Pakansari (Bogor) khi lập được hat-trick cho đội chủ nhà Indonesia.

Chân sút đang thi đấu tại MLS (giải nhà nghề Mỹ) mở màn cho chiến thắng của Indonesia bằng pha không chiến dũng mãnh ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 6.

Mitchell Baker có bàn thắng thứ 2 ở phút 16 trước khi hoàn tất cú hat-trick bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ đường kiến tạo của Thom Haye ở phút 56.

Hai bàn thắng còn lại của Indonesia được ghi bởi Sandy Walsh (phút 24) và Jens Raven (phút 86) trong khi bàn thắng danh dự của Campuchia đến từ tình huống phản lưới nhà của thủ thành Nadeo Argawinata.

Chiến thắng tưng bừng ngày ra quân giúp đội tuyển Indonesia của huấn luyện viên John Herdman có 3 điểm, bằng điểm như nhà đương kim vô địch Việt Nam nhưng xếp sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +7).

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo Indonesia sẽ đối đầu đội bóng yếu nhất bảng Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan) vào ngày 31/7.

Việc cả hai đội Singapore và Indonesia cùng giành chiến thắng chắc chắn sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh không nhỏ dành cho đội tuyển Việt Nam.

Nóng cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới

Với việc Mitchell Baker lập được cú hat-trick vào lưới đội tuyển Campuchia, cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng trong phần còn lại của giải đấu.

Ở cuộc cạnh tranh này, Nguyễn Đình Bắc và Mitchell Baker đang chia sẻ vị trí dẫn đầu khi cùng có 3 bàn. Đình Bắc của đội tuyển Việt Nam đã tỏa sáng ở ngày ra quân với cú hat-trick vào lưới Timor Leste.

Trong cuộc cạnh tranh này, tiền đạo khác của Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên cũng đang nằm ở nhóm đứng thứ 2 với bàn thắng, cùng với Paulo Josue (Malaysia), Ilhan Fandi (Singapore) và Kakana Khamyok (Thái Lan).

Hiện tại, 11 cầu thủ khác cũng đã ghi được 1 bàn thắng ở giải đấu này, trong đó tuyển Việt Nam góp mặt 2 gương mặt là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Quang Hải.

Theo TTXVN