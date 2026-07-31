Tuyển Việt Nam - Singapore: Hướng tới ba điểm để bứt tốc vào bán kết

Sau màn khởi đầu ấn tượng trước Timor Leste, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ tối nay (31-7) tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trước đối thủ đang toàn thắng sau hai lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết, đồng thời tạo đà tâm lý cho chuyến làm khách trên sân Indonesia.

Chờ màn bứt tốc của tuyển Việt Nam

Ở lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam có chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste để màn khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, thử thách thực sự của nhà đương kim vô địch mới bắt đầu khi đối thủ tiếp theo là Singapore - đội bóng đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối sau hai trận.

Tuyển Việt Nam tự tin giành chiến thắng trước Singapore. Ảnh: Hữu Phạm

Không chỉ là cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng, màn so tài trên sân Mỹ Đình còn mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua vào bán kết. Nếu giành chiến thắng, tuyển Việt Nam sẽ nắm lợi thế lớn trước khi bước vào chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Indonesia ở lượt trận kế tiếp.

Dù Singapore đang có phong độ cao, lịch sử đối đầu vẫn nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam. Trong lịch sử, đội bóng đảo quốc chưa thể đánh bại Việt Nam trong gần ba thập kỷ, kể từ sau chiến thắng ở trận chung kết Tiger Cup 1998. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik vẫn đánh giá rất cao sự tiến bộ của đối thủ, đặc biệt sau quá trình trẻ hóa lực lượng và bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng.

Một trong những niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Việt Nam tiếp tục là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 vừa lập cú hat-trick vào lưới Timor Leste, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ba bàn trong một trận đấu tại ASEAN Cup 2026. Phong độ bùng nổ cùng sự tự tin của chân sút trẻ mang đến cho Ban huấn luyện thêm nhiều phương án trên hàng công.

Bên cạnh Đình Bắc, những cái tên như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son hay Hoàng Hên đều đang đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt. Sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành giúp tuyển Việt Nam không còn phụ thuộc vào một cá nhân, trong khi khả năng kiểm soát tuyến giữa tiếp tục là điểm mạnh của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Singapore cho thấy họ không còn là đối thủ dễ bị đánh bại. Hai chiến thắng liên tiếp trước Timor Leste và Campuchia giúp đội bóng của HLV Gavin Lee có sự hưng phấn lớn. Chiến lược gia này cũng thừa nhận tuyển Việt Nam là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của Singapore và đánh giá sức mạnh của đội chủ nhà đến từ tính tổ chức, sự gắn kết và chiều sâu đội hình hơn là các cá nhân nổi bật.

Biến áp lực thành động lực

Với tuyển Việt Nam, ba điểm trên sân Mỹ Đình không chỉ giúp rộng cửa vào bán kết mà còn tạo lợi thế tâm lý trước chuyến làm khách trên sân Indonesia chỉ ba ngày sau đó. Chính vì vậy, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, đồng thời tính toán phương án xoay tua hợp lý để đảm bảo thể lực cho các trụ cột.

Trước cuộc đối đầu với Singapore, HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam không xem việc bảo vệ ngôi vô địch là áp lực mà là động lực để thi đấu tốt hơn. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh mỗi trận đấu tại ASEAN Cup 2026 đều có ý nghĩa như một trận chung kết, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình.

“Chúng tôi bước vào giải với tư cách đương kim vô địch nhưng coi đó là động lực chứ không phải áp lực. Được thi đấu trên sân nhà, toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất trước Singapore”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Cũng theo HLV trưởng tuyển Việt Nam, đội đã có một tuần nghỉ ngơi và chuẩn bị sau trận thắng Timor Leste, qua đó có nền tảng thể lực và chuyên môn tốt trước cuộc tiếp đón Singapore. Toàn đội sẽ dồn toàn bộ sự tập trung cho trận đấu này trước khi tính toán đến chuyến làm khách trên sân Indonesia.

Xét về chất lượng đội hình và phong độ hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn Singapore. Nếu duy trì sự tập trung trong những phút đầu và không để đối thủ có cơ hội tạo bất ngờ, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận. Theo nhận định của các chuyên gia, với khả năng cầm bóng, phối hợp nhóm và tổ chức tấn công tốt, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ từng bước bẻ gãy hệ thống phòng ngự của đội khách để tạo ra sự khác biệt. Dù khó tái hiện một chiến thắng cách biệt như trước Timor Leste, mục tiêu giành trọn 3 điểm vẫn nằm trong tầm tay của tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, việc tiếp tục giữ sạch lưới sẽ là cơ sở quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo đà thuận lợi trước chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Indonesia ở lượt trận tiếp theo.

Đặc biệt, sân Mỹ Đình cũng hứa hẹn trở thành điểm tựa quan trọng cho tuyển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau gần hai năm đội tuyển quốc gia trở lại thi đấu tại sân vận động quốc gia. Sự cổ vũ của đông đảo khán giả được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để các học trò của HLV Kim Sang-sik hướng tới một chiến thắng, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

https://hanoimoi.vn/tuyen-viet-nam-singapore-huong-toi-ba-diem-de-but-toc-vao-ban-ket-1214514.html

Theo hanoimoi.vn