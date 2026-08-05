Phú Thọ triển khai công tác tổ chức vòng loại Giải bóng đá U20 châu Á 2027

Chiều 5/8, Ban tổ chức vòng loại Giải bóng đá U20 châu Á 2027 tại tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho giải đấu.

Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ đến Phú Thọ lưu trú, tập luyện và thi đấu từ ngày 24/8 đến 7/9/2026. Bảng đấu có sự góp mặt của 4 đội tuyển: U20 Việt Nam, U20 Iran, U20 Palestine và U20 Triều Tiên.

Các đội sẽ tập luyện tại Khu liên hợp Thể dục, thể thao tỉnh và Sân vận động phường Phú Thọ; làm quen sân và thi đấu chính thức tại Sân vận động Việt Trì. Các trận đấu dự kiến diễn ra vào các ngày 31/8, 3/9 và 6/9/2026.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, rà soát phương án chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện chuyên môn phục vụ thi đấu; công tác tác nghiệp của báo chí; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn; phương án đảm bảo y tế, cung cấp điện, đường truyền cáp quang, Internet và các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Ban tổ chức.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng mạng xã hội nhằm quảng bá, lan tỏa hình ảnh giải đấu và hình ảnh các di sản văn hóa, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đến đông đảo người dân, du khách.

Hội nghị cũng thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban tổ chức, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình chuẩn bị và tổ chức giải đấu, góp phần cho sự thành công vòng loại Giải bóng đá U20 châu Á 2027 tại Phú Thọ.

Minh Thuật - Trần Tuấn