Phú Thọ giành 3 Huy chương Vàng ngày khai mạc Giải Bơi trung, cao tuổi quốc gia

Sáng 3/8, tại phường Hòa Bình, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức khai mạc Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia giải.

Giải thu hút 250 vận động viên đến từ 19 câu lạc bộ trên cả nước tham gia tranh tài. Đây là hoạt động thể thao được tổ chức thường niên, tạo sân chơi bổ ích cho người trung niên, cao tuổi; đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, câu lạc bộ, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt trên đường đua xanh ở các nội dung thi đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cho biết, việc Phú Thọ được lựa chọn đăng cai giải là niềm vinh dự, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa cùng con người thân thiện, mến khách đến với bạn bè cả nước.

Ban tổ chức trao huy chương danh dự cho các vận động viên cao tuổi tham gia nội dung thi đấu bơi tự do 50m.

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên giành thành tích cao ở nội dung bơi bướm 50m nam, nhóm tuổi 45 - 49.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở nhiều nội dung theo nhóm tuổi, trong đó có bơi tự do 50 m, 100 m và bơi bướm 50 m dành cho nam, nữ. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, đoàn vận động viên Phú Thọ thi đấu ấn tượng, giành 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Vận động viên Bùi Văn Chình, đoàn Phú Thọ xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng trong ngày thi đấu đầu tiên.

Ở nội dung bơi bướm 50 m nữ, nhóm tuổi 45 - 49, vận động viên Nguyễn Tân Cảnh của Phú Thọ giành Huy chương Bạc.

Trong đó, vận động viên Quách Thị Lâm giành Huy chương Vàng nội dung 100 m bơi tự do nữ nhóm tuổi 60 - 64. Vận động viên Bùi Văn Chình giành 2 Huy chương Vàng ở nội dung 100 m bơi tự do nam và 50 m bơi bướm nam, cùng nhóm tuổi 60 - 64. Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Tân Cảnh ở nội dung 50 m bơi bướm nữ nhóm tuổi 45 - 49.

Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 năm 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 9/8. Trong những ngày tiếp theo, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, lan tỏa tinh thần “sống vui, sống khỏe, sống có ích” trong cộng đồng người trung niên và cao tuổi.

Mạnh Hùng