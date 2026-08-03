ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho đại chiến ở “chảo lửa” Pakansari

Sau trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Singapore, đội tuyển Việt Nam rơi vào thế buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nắm lại quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Indonesia trên sân Pakansari tối 3/8. (Ảnh: Lê Minh Hưởng/TTXVN)

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại sân vận động Pakansari ở Bogor tối 3/8 không chỉ quyết định cục diện bảng A ASEAN Cup 2026 mà còn được xem là trận cầu bản lề của cả giải đấu.

Một bên là nhà đương kim vô địch đang chịu sức ép sau cú sảy chân trước Singapore, bên kia là đội chủ nhà toàn thắng hai trận đầu nhưng vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ khi khẳng định đây là “đội mạnh nhất giải."

Sau trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Singapore, đội tuyển Việt Nam rơi vào thế buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nắm lại quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Vì vậy, huấn luyện viên Kim Sang Sik không giấu quyết tâm ngay trong buổi họp báo trước trận.

Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: “Chúng tôi đến đây không phải để tìm kiếm một điểm mà là để giành trọn 3 điểm.”

Ông Kim Sang Sik thừa nhận việc không thể đánh bại Singapore khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào thế khó hơn so với dự tính: “Nếu thắng Singapore, việc chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Indonesia sẽ dễ dàng hơn. Kết quả hòa khiến chúng tôi chịu áp lực. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt và muốn giải tỏa sự tiếc nuối bằng một màn trình diễn tốt trước Indonesia.”

Dù chịu áp lực nhưng huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn thể hiện sự tự tin vào hệ thống phòng ngự khi đội tuyển Việt Nam chưa để thủng lưới sau 2 lượt trận. Ông cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Indonesia để xây dựng những phương án chiến thuật mới.

Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, hai cái tên nguy hiểm nhất bên phía chủ nhà là tiền đạo Mitchell Baker - chân sút cao gần 2 mét đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 pha lập công - và tiền vệ Thom Haye với khả năng điều phối bóng cùng những đường chuyền quyết định.

Ông nhấn mạnh: “Indonesia có khả năng chuyển trạng thái rất nhanh và gây sức ép lớn. Nhưng chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi phía sau luôn có một thủ môn xuất sắc như Patrik Lê Giang.”

Trong khi đó, thủ môn Patrik Lê Giang cũng khẳng định việc khoác áo đội tuyển Việt Nam luôn là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp.

Anh chia sẻ: “Đối với tôi, mỗi trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia đều là một trận đấu lớn. Chúng tôi không tập trung vào bất kỳ cá nhân nào bên phía Indonesia mà sẽ đối đầu bằng sức mạnh của cả tập thể.”

Đội tuyển Việt Nam tập luyện sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Indonesia trên sân Pakansari tối 3/8. (Ảnh: Lê Minh Hưởng/TTXVN)

Ở phía đối diện, dù đang sở hữu thành tích toàn thắng cùng hàng công ghi tới 8 bàn sau 2 trận đầu tiên, nhưng huấn luyện viên John Herdman vẫn dành sự tôn trọng rất lớn cho đội tuyển Việt Nam.

Chiến lược gia người Anh nhận định: “Đây là những trận đấu mà mọi huấn luyện viên đều muốn góp mặt. Chúng tôi được đối đầu với đội bóng mạnh nhất giải đấu vào thời điểm cả 2 đều rất cần kết quả.”

Theo ông Herdman, Indonesia đang đứng trước cơ hội lớn để kiểm soát cục diện bảng đấu, nhưng điều đó chỉ có thể đạt được nếu vượt qua được thử thách lớn nhất mang tên Việt Nam.

Ông cho biết: “Tôi không quá bận tâm đến việc đội bóng phải chơi hoàn hảo. Không có đội bóng nào hoàn hảo suốt 90 phút. Điều tôi tin tưởng là các cầu thủ đã sẵn sàng chiến đấu trước đối thủ mạnh nhất giải.”

Chiến lược gia người Anh cũng đánh giá cao sự tiến bộ của tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik, đồng thời khẳng định Indonesia sẽ không được phép chủ quan dù đang có lợi thế về điểm số.

Trận đấu tại Pakansari càng trở nên đáng chú ý khi lịch sử đối đầu giữa hai đội luôn rất cân bằng. Sau 31 lần chạm trán kể từ năm 1991, Indonesia thắng 11 trận, Việt Nam thắng 9 trận và hai đội hòa nhau 11 lần. Số bàn thắng cũng gần như ngang bằng khi Indonesia ghi 36 bàn, còn Việt Nam có 35 pha lập công.

Riêng tại ASEAN Cup, cán cân còn cân bằng hơn khi mỗi đội cùng có 3 chiến thắng sau 13 lần gặp nhau trước giải năm nay.

Tuy nhiên, thống kê gần đây lại mang đến niềm tin cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Đội tuyển Việt Nam đang có chuỗi 4 trận liên tiếp không để Indonesia ghi bàn tại đấu trường Đông Nam Á. Kể từ trận hòa 2-2 ở AFF Cup 2016, Indonesia chưa một lần chọc thủng lưới tuyển Việt Nam tại giải đấu khu vực.

Thực tế hiện tại lại đặt đội tuyển Việt Nam vào tình thế đầy áp lực. Indonesia đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối, trong khi Việt Nam mới có 4 điểm sau một thắng và một hòa. Nếu tiếp tục đánh rơi điểm, nhà đương kim vô địch hoàn toàn có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng - điều sẽ trở thành một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử ASEAN Cup.

Bởi vậy, cuộc đối đầu tối 3/8 không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch, mà còn là phép thử bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trước sức ép lớn nhất kể từ khi huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp quản đội tuyển Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp tuyển Việt Nam giành lại quyền tự quyết, còn nếu thất bại, cánh cửa vào bán kết sẽ trở nên vô cùng mong manh.

Theo TTXVN