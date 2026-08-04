Đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Indonesia, vươn lên dẫn đầu bảng A

{title}
{publish}
{head}
Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước chủ nhà Indonesia trên sân Pakansari (Bogor) tối 3/8, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A - ASEAN Championship 2026 và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết.
Các tuyển thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Ảnh: AFF
Dù không sử dụng tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong đội hình xuất phát, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn nhập cuộc đầy chủ động. Lối chơi pressing tầm cao nhanh chóng phát huy hiệu quả khi đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 6.
Từ pha đi bóng bên cánh trái của Nguyễn Hai Long, bóng được đưa tới Nguyễn Hoàng Đức trước khi tiền vệ này kiến tạo để Nguyễn Văn Vĩ băng xuống dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata, mở tỷ số cho đội khách.
Sau bàn thua, Indonesia nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà còn chưa tạo được nhiều cơ hội rõ rệt, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tung đòn phản công sắc bén.
Phút 15, Lê Phạm Thành Long thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác để Nguyễn Hai Long bứt tốc từ phần sân nhà trước khi bình tĩnh dứt điểm hạ Nadeo, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam.
Đội khách tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt trong phần còn lại của hiệp 1. Phút 42, Nguyễn Tài Lộc suýt nâng tỷ số lên 3-0 khi đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc sau quả tạt của Phạm Xuân Mạnh. Phía Indonesia chỉ tạo được một cơ hội đáng chú ý ở những phút bù giờ hiệp một nhưng Mitch Baker đánh đầu không chính xác.
Bước sang hiệp 2, Indonesia gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số nhưng vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội tuyển Việt Nam.
Phút 63, huấn luyện viên Kim Sang Sik tung Nguyễn Xuân Son vào sân và sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Sau khi bị thủ môn Nadeo cản phá một tình huống đối mặt ở phút 70, chỉ một phút sau, tiền đạo của Nam Định FC tận dụng đường chọc khe của Nguyễn Hoàng Đức để thoát xuống dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.
Với màn trình diễn nổi bật ở cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ được Ban tổ chức bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Chiến thắng trước Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam có 7 điểm sau ba lượt trận, vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hơn Singapore về hiệu số bàn thắng-bại và hơn Indonesia 1 điểm. Ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ gặp Campuchia trên sân nhà, trong khi Indonesia làm khách trên sân của Singapore.
Theo nhandan.vn
Sau trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Singapore, đội tuyển Việt Nam rơi vào thế buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nắm lại quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết.
baophutho.vn Sáng 3/8, tại phường Hòa Bình, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Trung ương Hội...
Trước màn quyết chiến với đối thủ Indonesia, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm...
baophutho.vn Sau 10 ngày thi đấu sôi nổi (từ ngày 22 - 31/7), Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, giai đoạn I tại cụm Việt Trì đã hoàn thành...
Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste đã giúp tuyển Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại ASEAN Cup 2026, tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đối đầu với Singapore vào tối 31-7.
baophutho.vn Khép lại những ngày tranh tài sôi nổi, đầy kịch tính trên các cung đường của Đất Tổ, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia...
CNN Indonesia nhận định tuyển Việt Nam đã tự làm khó mình sau trận hòa Singapore, đồng thời cảnh báo nguy cơ lỡ bán kết nếu thất bại trước Indonesia ở lượt đấu tới.