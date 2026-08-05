Tạm biệt Liverpoool, Salah chính thức chọn bến đỗ không ai ngờ tới

Sau chín năm rực rỡ tại Liverpool, Mohamed Salah đã chọn Trabzonspor làm bến đỗ mới, thay vì chuyển sang Saudi Arabia hoặc giải nhà nghề Mỹ.

Salah ghi 257 bàn sau 442 lần ra sân cho đội chủ sân Anfield

Mohamed Salah đang tiến rất gần việc gia nhập Trabzonspor theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Liverpool. Nếu không xuất hiện vấn đề vào phút chót, ngôi sao người Ai Cập sẽ tiếp tục thi đấu tại châu Âu trong ít nhất hai mùa giải nữa.

Theo Fabrizio Romano, các bên đã đạt được thỏa thuận cơ bản và thương vụ đang bước vào giai đoạn hoàn tất thủ tục. Nhà báo người Italy sử dụng cụm từ quen thuộc “Here we go”, cho thấy Salah gần như chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ của Trabzonspor.

Tiền đạo 34 tuổi dự kiến ký hợp đồng có thời hạn hai năm với đội chủ sân Senol Gunes Park. Phía Trabzonspor cũng xác nhận đã bắt đầu quá trình đàm phán để hoàn thiện các điều khoản cá nhân với cựu cầu thủ Liverpool.

Salah được cho là sẽ có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 5/8 để tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Trabzonspor thậm chí đã kêu gọi người hâm mộ tới sân bay chào đón bản hợp đồng được kỳ vọng tạo tiếng vang lớn nhất của câu lạc bộ trong nhiều năm qua.

Điểm đến của Salah gây bất ngờ bởi anh từng nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Pro League. Giải nhà nghề Mỹ cũng được xem là lựa chọn tiềm năng, trong khi Besiktas từng có thời điểm tiến gần tới chữ ký của tiền đạo người Ai Cập.

Tuy nhiên, Trabzonspor đã vượt lên ở giai đoạn quyết định. Salah lựa chọn tiếp tục thi đấu tại châu Âu, thay vì chuyển sang Saudi Arabia hoặc Mỹ như những dự đoán xuất hiện trong nhiều tháng qua.

Việc gia nhập Trabzonspor sẽ khép lại hành trình chín năm đầy vinh quang của Salah tại Liverpool. Kể từ khi cập bến Anfield năm 2017, anh ghi 257 bàn sau 442 lần ra sân và trở thành một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử đội bóng.

Salah cùng Liverpool giành hai chức vô địch Premier League, một Champions League, một FA Cup và hai League Cup. Khả năng ghi bàn ổn định, tốc độ cùng những đóng góp trong các trận đấu lớn giúp anh trở thành biểu tượng tại vùng Merseyside.

Dù không còn ở giai đoạn đỉnh cao, kinh nghiệm và đẳng cấp của Salah vẫn được xem là sự bổ sung đặc biệt cho Trabzonspor. Đội bóng này kỳ vọng chân sút người Ai Cập sẽ giúp họ cạnh tranh với Galatasaray và Fenerbahce trong cuộc đua vô địch mùa giải 2026/27.

Sự xuất hiện của Salah cũng có thể tạo sức hút lớn cho giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ngày càng thu hút nhiều cầu thủ danh tiếng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cuối cùng, Trabzonspor dự kiến sẽ sớm công bố thương vụ.

Theo thethao247