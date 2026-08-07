Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Campuchia: Mang niềm vui trở lại sân Mỹ Đình

Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Campuchia lượt trận thứ 5 bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 7/8 trên sân vận động Mỹ Đình.

ĐT Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước ĐT Indonesia ngay trên sân khách. Chiến thắng này cũng giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik thổi bùng cảm xúc của người hâm mộ sau khi gây thất vọng vì hòa ĐT Singapore 0-0 ngay trên sân nhà.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng A với cùng 7 điểm như ĐT Singapore nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua. “Những chiến binh sao vàng” sẽ giành vé vào bán kết nếu đánh bại ĐT Campuchia trên sân Mỹ Đình.

Trận gặp ĐT Campuchia là cơ hội để ĐT Việt Nam mang niềm vui chiến thắng trở lại sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoài Thương

Với việc ĐT Việt Nam đang có chuỗi 11 trận toàn thắng trước ĐT Campuchia kể từ năm 1995 tới nay, HLV Kim Sang Sik thể hiện sự tự tin trước trận đấu khi tiết lộ ông và các cộng sự đã phân tích các đối thủ ở bảng B nhằm chuẩn bị cho vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ĐT Việt Nam đã có trải nghiệm nhọc nhằn trong lần đối đầu gần nhất với ĐT Campuchia. Trên sân vận động Gò Đậu, ĐT Việt Nam khá vất vả mới có chiến thắng 2-1 khi đá giao hữu với ĐT Campuchia hồi tháng 3/2025.

HLV Kim Sang Sik hẳn chưa quên trải nghiệm này, nhất là khi có dịp tái ngộ với HLV Gyotoku Koji. Ông cũng chắc chắn chưa quên nỗi thất vọng sau trận hòa ĐT Singapore 0-0 trên sân Mỹ Đình.

Hai Long và Văn Vĩ ghi bàn giúp ĐT Việt Nam thắng ĐT Campuchia 2-1 trong trận giao hữu hồi tháng 3/2025. Ảnh: Minh Hoàng

Tại cuộc họp báo trước trận gặp ĐT Campuchia, HLV Kim Sang Sik đã kêu gọi người hâm mộ tới sân “tiếp lửa” cho ĐT Việt Nam và khẳng định toàn đội sẽ tạo ra màn trình diễn thuyết phục để đền đáp lại tình cảm của khán giả sau kỷ niệm không vui ở trận hòa ĐT Singapore.

“Mục tiêu của chúng tôi là thắng ĐT Campuchia để vào bán kết với tư cách nhất bảng. Ở trận đấu trước trên sân nhà gặp ĐT Singpore thì ĐT Việt Nam đã hoà 0-0, nhưng trận này chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất. Tôi mong rằng người hâm mộ sẽ tới sân thật đông, cổ vũ nhiệt tình và chúng tôi sẽ đáp lại bằng màn trình diễn thuyết phục" – HLV Kim Sang Sik tuyên bố.

Ở chiều ngược lại, HLV Gyotoku Koji tỏ ra dè dặt trong bối cảnh ĐT Campuchia đã sớm bị loại và phải gặp đội chủ nhà hừng hực khí thế: “Đầu tiên, chúng tôi cần tập trung vào khâu phòng ngự. Nếu có thể, chúng tôi hy vọng sẽ triển khai được những đợt phản công để tìm kiếm cơ hội”.

HLV Kim Sang Sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long thể hiện quyết tâm chiến thắng trước khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Campuchia. Ảnh: Như Đạt

Quan trọng hơn, một chiến thắng tại sân Mỹ Đình sẽ là điểm tựa để ĐT Việt Nam hướng tới những trận knock-out tại ASEAN Cup 2026. Chiến thắng ấy sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng như giới mộ điệu không còn lấn cấn về sự “kém may” của sân Mỹ Đình.

Đáng chú ý, lần gần nhất ĐT Việt Nam giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình đã diễn ra cách đây 3 năm khi đánh bại ĐT Indonesia 2-0 tại bán kết lượt về AFF Cup 2022 (tên gọi cũ của ASEAN Cup) vào ngày 9/1/2023.

Trong bối cảnh ĐT Việt Nam sẽ có khoảng 1 tuần nghỉ ngơi nếu lọt vào bán kết ASEAN Cup 2026, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ vừa thử nghiệm đội hình vừa triển khai lối chơi tấn công ào ạt trước ĐT Campuchia, giống như những gì ĐT Việt Nam đã thể hiện trong chiến thắng 4-0 trước ĐT Myanmar hôm 18/7 hay 7-0 trước ĐT Timor Leste hôm 24/7.

Theo vov.vn