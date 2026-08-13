Cầu mây Việt Nam tạo đà hướng tới ASIAD 20

Giải cầu mây vô địch thế giới 2026 khép lại tại Bangkok (Thái Lan) với thành tích 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ của đội tuyển Việt Nam, trong đó các VĐV Hà Nội đóng góp quan trọng vào thành công chung.

Dấu ấn lịch sử từ các cô gái cầu mây

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội và các VĐV Hà Nội tại sân bay quốc tế Nội Bài, ngày 12-8. Ảnh: Cầu mây Việt Nam

Ngày 12-8, đội tuyển cầu mây Việt Nam dự Giải vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Thái Lan (từ ngày 4 đến 11-8) đã về đến Hà Nội. Giải đấu trên quy tụ 20 quốc gia, đồng thời được xem là một trong những cuộc tổng duyệt quan trọng của các đội tuyển trước thềm ASIAD 20 tại Nhật Bản. Trong cuộc tranh tài này, đội tuyển cầu mây Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu thành tích với 4 huy chương, gồm 1 Huy chương vàng (HCV), 2 Huy chương bạc (HCB) và 1 Huy chương đồng (HCĐ).

Dấu ấn nổi bật nhất thuộc về đội tuyển nữ khi lần đầu tiên giành HCV thế giới ở nội dung đội tuyển đôi. Trong trận chung kết, bộ đôi Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly đã thi đấu xuất sắc, đánh bại đội Myanmar 2-0 với các tỷ số lần lượt là 15-7 và 15-12.

Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt bởi trước đó, cầu mây nữ Việt Nam thường được biết đến với thế mạnh ở nội dung đội tuyển bốn. Việc đăng quang ở nội dung đôi cho thấy các tuyển thủ Việt Nam đang có sự phát triển đồng đều, khả năng thích ứng tốt hơn với nhiều thể thức thi đấu.

Bên cạnh tấm HCV, đội tuyển nữ Việt Nam còn giành HCB ở nội dung đội tuyển bốn và đồng đội. Đáng tiếc, ở cả hai trận chung kết này, các cô gái Việt Nam đều để thua chủ nhà Thái Lan.

Ở nội dung đội tuyển bốn nữ, Nguyễn Thị Yến là vận động viên (VĐV) Hà Nội duy nhất trong đội hình thi đấu chính. Trong khi đó, nội dung đồng đội nữ có tới 4 VĐV Hà Nội góp mặt và thi đấu chính thức gồm Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Yến và Trần Thị Hồng Nhung. HLV Hoàng Thị Thái Xuân cũng là HLV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội được tham gia dẫn dắt đội tuyển nữ.

Ở đội tuyển nam, Việt Nam giành HCĐ nội dung đội tuyển ba với 3 VĐV Hà Nội thi đấu chính thức là Đầu Văn Hoàng, Cấn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Nhàn, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Đức Lương.

Như vậy, trong thành phần đội tuyển cầu mây quốc gia dự giải thế giới vừa qua có 4 HLV và 24 VĐV thì Hà Nội đóng góp 2 HLV đội nam, đội nữ cùng 10 VĐV. Con số này cho thấy vai trò quan trọng của Hà Nội trong quá trình xây dựng lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

Theo ông Hà Tùng Lập, Trưởng bộ môn Cầu mây, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, thành tích tại giải thế giới là kết quả của quá trình tập luyện, đầu tư và tích lũy kinh nghiệm của các VĐV trong thời gian dài. Việc nhiều VĐV Hà Nội được lựa chọn vào đội hình chính và đóng góp trực tiếp vào các tấm huy chương cho thấy công tác đào tạo, xây dựng lực lượng của Hà Nội đang đi đúng hướng.

Tạo đà nhưng không chủ quan

Ban huấn luyện và cầu thủ nội dung đội tuyển đôi nữ (2 chính, 1 dự bị) tại giải cầu mây vô địch thế giới năm 2026. Ảnh: Cầu mây Việt Nam

Thành công tại giải vô địch thế giới đem đến niềm tin lớn cho cầu mây Việt Nam trước ASIAD 20. Đáng chú ý, HCV nội dung đội tuyển đôi nữ và HCB nội dung đội tuyển bốn nữ đều đến từ những nội dung sẽ được tổ chức tại ASIAD 20. Đây là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện lực lượng và chiến thuật hướng tới đấu trường châu lục.

Trước khi dự giải thế giới, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã có 3 tuần tập huấn tại Thái Lan với 12 gương mặt chủ lực. Việc được thi đấu và tập luyện trong môi trường có trình độ cao giúp các tuyển thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời sớm nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Sau giải đấu tại Thái Lan, các tuyển thủ nam, nữ Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho ASIAD 20. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng để đội tuyển duy trì phong độ, đồng thời điều chỉnh chiến thuật sau những trải nghiệm tại giải vô địch thế giới năm 2026. Tại giải này, việc đội tuyển Việt Nam đã hai lần phải nhận HCB sau khi thua chủ nhà ở nội dung đội tuyển bốn và đồng đội nữ cho thấy khoảng cách giữa hai nền cầu mây vẫn còn tồn tại.

HLV Trần Thị Vui của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam cho rằng, thành tích tại giải thế giới là động lực quan trọng nhưng không thể khiến đội tuyển chủ quan. Trước ASIAD 20, các VĐV cần tiếp tục duy trì cường độ tập luyện, nâng cao khả năng phối hợp và đặc biệt là bản lĩnh thi đấu trước những đối thủ mạnh.

Với cầu mây Việt Nam, mục tiêu tại ASIAD 20 vì thế vừa có cơ sở để kỳ vọng, vừa đặt ra không ít thách thức. Tấm HCV thế giới ở nội dung đôi nữ cho thấy đội tuyển đang có những bước tiến mới, trong khi thành tích ở nội dung bốn và đồng đội tiếp tục khẳng định vị thế của cầu mây Việt Nam.

Thành công ở giải thế giới không phải điểm kết thúc mà là cú hích để cầu mây Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, tự tin cạnh tranh và hướng tới những tấm huy chương cao nhất tại ASIAD 20.

https://hanoimoi.vn/cau-may-viet-nam-tao-da-huong-toi-asiad-20-1216313.html

Theo hanoimoi.vn