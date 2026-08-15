Malaysia phải chơi 200% để thắng Việt Nam

Tiền vệ Pavithran Gunalan khẳng định Malaysia phải thi đấu với 200% khả năng nếu muốn đánh bại tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026.

Ngày 14/8, tờ SNE Sports cho hay, tiền vệ Malaysia là Pavithran Gunalan đánh giá tuyển Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Pavithran Gunalan khẳng định, Malaysia không được phép xem nhẹ trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur.

“Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ và chơi hết sức. Nếu không chơi với 100% khả năng hoặc xem nhẹ trận đấu này thì đơn giản là chúng tôi không có cơ hội giành chiến thắng. Việt Nam là một đội tuyển rất mạnh. Nếu họ chơi 100%, chúng tôi phải chơi 200% để thắng trận”, Pavithran Gunalan chia sẻ.

Pavithran Gunalan. Ảnh: SNE

Pavithran Gunalan thừa nhận tuyển Việt Nam là đối thủ được đánh giá cao tại ASEAN Cup 2026. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik bước vào vòng bán kết với tư cách đương kim vô địch và hướng tới lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở trận chung kết.

Trong khi đó, Malaysia giành quyền vào bán kết sau khi đánh bại Philippines 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng. Pavithran Gunalan chính là người ghi bàn thắng duy nhất, qua đó giúp đội nhà giành vé đi tiếp.

Dù đánh giá cao tuyển Việt Nam, Pavithran Gunalan khẳng định Malaysia không có tâm lý e ngại. Cầu thủ 21 tuổi cho rằng toàn đội cần thi đấu với sự tự tin, tuân thủ đấu pháp và tận dụng lợi thế sân nhà.

Pavithran Gunalan đang là một trong những nhân tố đáng chú ý của Malaysia tại ASEAN Cup 2026. Anh đã đá chính cả 4 trận của đội nhà tại giải này và có những đóng góp quan trọng trên hàng công.

Trước đó, cầu thủ này từng gây ấn tượng khi có 2 pha kiến tạo trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Lào. Đến trận gặp Philippines, Pavithran Gunalan tiếp tục để lại dấu ấn bằng bàn thắng duy nhất, đưa Malaysia vào bán kết.

So với ASEAN Cup 2024, khi chủ yếu được sử dụng từ băng ghế dự bị, Pavithran Gunalan đã có bước tiến đáng kể. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi hiện trở thành một trong những phương án quan trọng của Malaysia trước trận bán kết với tuyển Việt Nam.

Theo lịch, trận bán kết lượt đi giữa tuyển Malaysia và tuyển Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 16/8 trên sân Kuala Lumpur. Sau trận lượt đi tại Kuala Lumpur, hai đội sẽ tái đấu ở trận bán kết lượt về tại Hà Nội ngày 19/8.

Theo cand.vn