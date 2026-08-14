Những bước chân bền bỉ trên đường chạy việt dã Phú Thọ

Những ngày mùa Thu tháng Tám, không khí thi đấu của môn việt dã trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 trở nên sôi động. Đường chạy quanh hồ Công viên Văn Lang - cung đường đẹp và thơ mộng bậc nhất của phường Việt Trì trở thành đường đua lý tưởng để những chân chạy việt dã Đất Tổ thể hiện sức mạnh.

Các vận động viên tranh tài trên đường đua.

Giải đấu năm nay thu hút sự tranh tài của đông đảo vận động viên (VĐV) đến từ nhiều sở, ngành, địa phương, gợi nhắc về sự giao thoa văn hóa - thể thao thú vị giữa các địa phương sau sáp nhập. Trong bối cảnh không gian thi đấu rộng lớn, thoáng đãng, các VĐV đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu, đầy sức sống. Với 143 VĐV đến từ 47 đơn vị, mỗi đường chạy không chỉ là cuộc đua về tốc độ mà là hành trình của sự kết nối, nơi tinh thần thể thao vượt lên trên mọi rào cản địa giới, khẳng định sự gắn kết bền chặt giữa những vùng đất giàu truyền thống.

Trong bức tranh toàn cảnh ấy, lực lượng của Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi dấu ấn đậm nét. Dù tham gia chỉ với 6 VĐV (3 nam, 3 nữ), các “chiến binh” của ngành Giáo dục đã cống hiến những đường chạy bứt phá và áp đảo hoàn toàn bảng thành tích. Nổi bật là sự tỏa sáng của các chân chạy Đinh Thanh Huệ, Doãn Thị Oanh.

VĐV Đinh Thanh Huệ (ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội giành Huy chương Vàng nội dung đội nam, góp phần vào thành tích chung của đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đinh Thanh Huệ - thầy giáo Trường THPT Đà Bắc từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong làng chạy phong trào. VĐV này từng nhiều lần đoạt Huy chương Vàng tại Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình (cũ). Với nền tảng thể lực được rèn luyện từ địa hình đồi núi ở xã vùng cao Đà Bắc, Huệ sở hữu sức bền đáng nể cùng tinh thần thi đấu kỷ luật cao.

Nói về quá trình luyện tập, VĐV cho biết bản thân luôn duy trì thói quen chạy bộ đều đặn. “Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu trong màu áo của Sở Giáo dục và Đào tạo, lại đang trong giai đoạn chấn thương nên cũng khá áp lực. Song tôi vẫn duy trì luyện tập để sẵn sàng cho giải đấu một cách tốt nhất” - VĐV Đinh Thanh Huệ chia sẻ.

Khả năng kiểm soát nhịp chạy và chiến thuật “negative split” (xuất phát vừa phải, tăng tốc về cuối chặng) đã giúp Huệ làm chủ những cung đường khắc nghiệt. Tại Đại hội lần này, chiến thắng ở nội dung cá nhân nam một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của anh trong cộng đồng runner.

VĐV Doãn Thị Oanh - giáo viên Trường THPT Xuân Hòa giành Huy chương Vàng nội dung Việt dã cá nhân nữ.

Song hành cùng thành công đó là nữ giáo viên Trường THPT Xuân Hòa - Doãn Thị Oanh. Không chỉ là một nhà giáo tận tụy, chị còn là hình mẫu về tinh thần thể thao khi duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng để cân bằng cuộc sống. Với xuất thân là cựu VĐV điền kinh, Oanh hiểu rõ giá trị của sự kiên trì.

“Với gia đình tôi, thể thao và chạy việt dã như món ăn hàng ngày. Đường chạy tại Công viên Văn Lang rất đẹp, mang lại nguồn cảm hứng lớn. Tôi muốn lan tỏa tinh thần bền bỉ luyện tập nâng cao sức khỏe của môn chạy việt dã đến đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh” - VĐV Doãn Thị Oanh chia sẻ.

Bản lĩnh và ý chí của một runner 38 tuổi đã giúp VĐV Oanh về đích đầu tiên ở nội dung cá nhân nữ với thành tích 11 phút. Sự tỏa sáng của chị không chỉ mang lại Huy chương Vàng mà còn truyền ngọn lửa đam mê cho đồng nghiệp và học sinh.

Sự góp mặt của Đinh Thanh Huệ và Doãn Thị Oanh chính là “hạt nhân” nòng cốt trong bảng thành tích nổi bật của đoàn VĐV Sở Giáo dục và Đào tạo. Với sự phối hợp ăn ý từ các đồng đội như Bùi Văn Sơn, Bàn Thanh Tuyền (đội nam) hay Hà Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Kim Anh (đội nữ), các VĐV Sở Giáo dục và Đào tạo đã xuất sắc giành trọn bộ Huy chương Vàng ở cả nội dung đội nam và đội nữ, khẳng định sức mạnh tập thể tuyệt đối trên con đường chạy.

Bên cạnh đó, giải đấu còn ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ của nhiều chân chạy việt dã đến từ các đơn vị. Ở nội dung cá nhân nữ, giải Nhì thuộc về VĐV Nguyễn Thị Ngọc Anh (phường Thanh Miếu), giải Ba thuộc về VĐV Phạm Thị Hoa (xã Bao La).

Ở nội dung cá nhân nam, giải Nhì là VĐV Bùi Thanh Dưỡng (xã Toàn Thắng), giải Ba là VĐV Nguyễn Mạnh Lâm (xã Bằng Luân). Các nội dung đồng đội cũng diễn ra đầy kịch tính với giải Nhì, Ba lần lượt thuộc về phường Hòa Bình, phường Vân Phú (đội nữ) và phường Hòa Bình, xã Yên Lạc (đội nam).

Theo đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, môn chạy phong trào là phương thức rèn luyện thân thể hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân và tạo nền tảng cho sự phát triển con người toàn diện trong giai đoạn mới.

Giải đấu không chỉ tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn phát hiện, tuyển chọn những nhân tố triển vọng, bổ sung lực lượng cho thể thao tỉnh nhà. Những bước chân bền bỉ trên đường chạy việt dã Phú Thọ hôm nay hứa hẹn sẽ còn vươn xa hơn nữa, truyền cảm hứng mạnh mẽ về một cộng đồng khỏe mạnh, bản lĩnh và không ngừng vươn lên.

Hương Lan