CĐV Đông Nam Á phản ứng dữ dội về nghi án bán độ ở AFF Cup 2026

CĐV Đông Nam Á để lại nhiều phản ứng trái chiều, bức xúc khi ĐT Lào vướng nghi án dàn xếp tỷ số tại vòng bảng AFF Cup 2026.

Thông tin Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) đề nghị cơ quan chức năng điều tra nghi vấn dàn xếp tỷ số tại AFF Cup 2026 lập tức tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á. Theo thông tin được công bố, LFF muốn làm rõ những dấu hiệu bất thường liên quan đến một số thành viên ĐT Lào trong 4 trận vòng bảng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có kết luận chính thức khẳng định hành vi bán độ đã xảy ra.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV trong khu vực tỏ ra không quá bất ngờ trước thông tin này, đặc biệt sau những màn trình diễn khó hiểu của ĐT Lào. Một tài khoản bình luận rằng hàng phòng ngự của đội bóng xứ Triệu Voi đã để lộ quá nhiều khoảng trống, nhất là trong trận gặp Myanmar. Một CĐV khác đặt dấu hỏi về những bàn thua của Lào và cho rằng có những tình huống phòng ngự rất khó lý giải nếu chỉ nhìn dưới góc độ chuyên môn.

Lào bị điều tra về hành vi giàn xếp tỷ số tại AFF Cup 2026

Sự nghi ngờ càng tăng khi Lào trải qua vòng bảng với thành tích toàn thua 4 trận, ghi 3 bàn nhưng thủng lưới tới 20 lần và đứng cuối bảng B. Đáng chú ý, đội bóng này còn nhận tổng cộng 3 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng. Riêng Phetdavanh Somsanith bị truất quyền thi đấu ở hai lần ra sân liên tiếp, trong khi Sayfon Keohanam cũng nhận thẻ đỏ ở trận gặp Myanmar chỉ ít phút sau khi được tung vào sân.

Một số CĐV Indonesia thậm chí mở rộng tranh luận sang công tác trọng tài và tính minh bạch của AFF Cup. Có tài khoản nhắc lại những tình huống gây tranh cãi ở các trận đấu khác rồi đưa ra những cáo buộc rất nặng nề về khả năng tồn tại tác động bên ngoài. Tuy nhiên, đây mới chỉ là quan điểm cá nhân trên mạng xã hội và chưa có bất kỳ bằng chứng chính thức nào cho thấy các trận đấu khác tại AFF Cup 2026 có liên quan đến dàn xếp tỷ số.

Liên đoàn bóng đá Lào đã đề nghị công an điều tra để làm rõ nghi vấn.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận người hâm mộ cho rằng cần chờ kết quả điều tra thay vì vội vàng kết luận. Họ nhắc lại rằng những sai lầm cá nhân, thẻ đỏ hay các bàn thua với tỷ số đậm vẫn có thể xuất hiện bình thường trong bóng đá. Chính LFF cũng chưa kết luận bất kỳ cầu thủ nào bán độ và chưa công bố danh tính những cá nhân đang được xác minh. Cuộc điều tra được đề nghị nhằm xác định liệu có hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định bóng đá hay không.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, nghi án liên quan đến ĐT Lào đang khiến hình ảnh AFF Cup 2026 chịu thêm nhiều tranh luận. Việc LFF chủ động chuyển vụ việc sang cơ quan chức năng cho thấy mức độ nghiêm trọng của những dấu hiệu mà họ phát hiện trong quá trình kiểm tra nội bộ. Người hâm mộ Đông Nam Á lúc này đang chờ một kết luận rõ ràng, bởi nếu có sai phạm được chứng minh, những cá nhân liên quan có thể đối mặt với cả án phạt pháp luật lẫn các hình thức kỷ luật nghiêm khắc trong bóng đá.

Theo thethao247