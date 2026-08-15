HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hướng tới chung kết

Trước trận bán kết lượt đi ASEAN Championship 2026 với Malaysia, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt, thể trạng ổn định và quyết tâm giành kết quả thuận lợi trên sân khách.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik và tiền đạo Nguyễn Xuân Son tại buổi họp báo. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết toàn đội ý thức rõ những khó khăn tại vòng bán kết, đồng thời đặt mục tiêu tiến vào trận chung kết.

“Chúng tôi vinh dự khi có mặt tại bán kết. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đền đáp sự ủng hộ của người hâm mộ, hướng tới mục tiêu chung là vào chung kết. Ở trận đầu tiên gặp Malaysia, chúng tôi sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất”, ông nói.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, việc phải thi đấu lượt đi trên sân khách khiến đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó có việc thích nghi với mặt sân tại Kuala Lumpur. Về lực lượng, đội tuyển không có trường hợp chấn thương và các cầu thủ đang đạt thể trạng tốt.

Đánh giá về Malaysia, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho rằng đội chủ nhà là tập thể mạnh và có sự cân bằng trong lối chơi.

“Malaysia thường sử dụng sơ đồ 4-4-2, cho thấy sự cân bằng tốt trong lối chơi. Đây là một đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích kỹ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu và hy vọng đạt được kết quả khả quan”, ông nhận định.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng cho rằng những kết quả trong quá khứ không có nhiều ý nghĩa khi hai đội bước vào một trận đấu mới.

“Đây là một trận đấu mới giữa Malaysia và Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng là giành kết quả tốt. Các cầu thủ đang có tinh thần và động lực cao”, ông nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời nhấn mạnh sức mạnh tập thể của Malaysia, thay vì tập trung vào sự vắng mặt của một số cầu thủ nhập tịch.

“Các cầu thủ Malaysia đều có kỹ năng chuyên môn tốt. Ban huấn luyện và các hậu vệ đã phân tích kỹ điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ. Tuy nhiên, bóng đá không chỉ là câu chuyện của cá nhân mà là sức mạnh tập thể. Tôi tin rằng ngày mai chúng tôi sẽ đạt được kết quả tốt”, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết.

Đội tuyển Việt Nam bước vào bán kết với chuỗi 22 trận bất bại. Dù đánh giá đây là thành tích đáng ghi nhận, Huấn luyện viên Kim Sang Sik cho rằng toàn đội cần tập trung vào từng trận đấu thay vì quá phụ thuộc vào những con số trong quá khứ.

“Chúng ta cần duy trì và tiếp nối thành tích này vì đó là một phần của lịch sử. Để làm được điều đó, mỗi cầu thủ phải nỗ lực hết mình”, ông nhấn mạnh.

Nguyễn Xuân Son: “Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình”

Cùng tham dự họp báo, tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định anh không đặt nặng việc phải chứng minh bản thân mà tập trung vào nhiệm vụ của mình và mục tiêu chung của đội tuyển.

“Thành thật mà nói, tôi không muốn chứng minh điều gì cả. Tôi không cần phải chứng minh điều gì. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình trong một trận đấu lớn”, Xuân Son chia sẻ.

Tiền đạo đội tuyển Việt Nam cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đang có sự tự tin trước cuộc đối đầu với Malaysia.

“Điều quan trọng nhất ngày mai là phải làm thật tốt để giành chiến thắng cho Việt Nam. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị. Đội bóng đã tập luyện cho trận đấu này và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”, Xuân Son nói.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son góp mặt tại buổi họp báo. Ảnh: VFF

Một trong những vấn đề được Xuân Son lưu ý là mặt sân tại Kuala Lumpur. Tuy nhiên, anh khẳng định điều kiện thi đấu không làm thay đổi quyết tâm của đội tuyển.

“Thành thật mà nói, tôi không thích mặt cỏ này. Với tôi, nó giống như một mặt cỏ cứng và lạnh. Tôi từng thi đấu trên mặt sân như thế này nhiều lần ở Việt Nam và gặp khó khăn khi thi đấu trong điều kiện như vậy. Nhưng ngày mai chúng tôi sẽ thi đấu, không có vấn đề gì. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn và giành được kết quả”, Xuân Son cho biết.

Đánh giá về Malaysia, tiền đạo đội tuyển Việt Nam dành sự tôn trọng cho đối thủ và cho rằng đội hình của Malaysia đã có nhiều thay đổi.

“Đội hình lần này rất khác so với trận đấu trước với Việt Nam. Họ có những cầu thủ tốt. Hàng tiền vệ cũng như các cầu thủ chạy cánh, tôi đã xem video và phân tích, họ là những cầu thủ tốt”, Xuân Son nhận định.

Dù vậy, tiền đạo này khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào chính mình: “Chúng tôi không nghĩ quá nhiều về Malaysia. Nếu chuẩn bị tốt, tập luyện tốt và tuân theo kế hoạch, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn”.

Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 16/8 (giờ Việt Nam) trên sân Kuala Lumpur.

Theo nhandan.vn