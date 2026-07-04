Messi chạm mốc 20 bàn, lập kỳ tích chưa từng có tại World Cup

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Với bàn thắng vào lưới Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026, Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi 20 bàn thắng tại các kỳ World Cup. Dấu mốc mới tiếp tục khẳng định vị thế của siêu sao người Argentina trong ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới.
Từ pha lập công đầu tiên tại World Cup 2006 đến cột mốc 20 bàn sau 6 kỳ tham dự, Messi đã ghi dấu ấn trước 12 đối thủ khác nhau, trong đó riêng World Cup 2022 anh có 7 bàn và World Cup 2026 đã có thêm 7 pha lập công.
Theo nhandan.vn
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