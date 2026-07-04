Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Messi chạm mốc 20 bàn, lập kỳ tích chưa từng có tại World Cup

Với bàn thắng vào lưới Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026, Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi 20 bàn thắng tại các kỳ World Cup. Dấu mốc mới tiếp tục khẳng định vị thế của siêu sao người Argentina trong ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới.

Messi chạm mốc 20 bàn, lập kỳ tích chưa từng có tại World Cup

Từ pha lập công đầu tiên tại World Cup 2006 đến cột mốc 20 bàn sau 6 kỳ tham dự, Messi đã ghi dấu ấn trước 12 đối thủ khác nhau, trong đó riêng World Cup 2022 anh có 7 bàn và World Cup 2026 đã có thêm 7 pha lập công.

2aoboqhyalstutt8gqsm1jsgebe1nqadwfpiejji.jpg

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: World Cup 2026 siêu sao người Argentina Bóng đá thế giới Đầu tiên Lionel messi Kỳ tích Huyền thoại Lịch sử World cup 2022 Lập công
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long