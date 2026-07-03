HLV Tây Ban Nha gửi lời cảnh báo tới mọi đối thủ sau trận thắng Áo

HLV Luis de la Fuente khẳng định Tây Ban Nha đã chơi gần như hoàn hảo trước Áo, nhưng nhấn mạnh La Roja vẫn phải tiếp tục hoàn thiện để chinh phục World Cup 2026.

HLV Luis de la Fuente không giấu được sự hài lòng sau khi Tây Ban Nha đánh bại Áo 3-0 để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026. Chiến lược gia 65 tuổi khẳng định La Roja đã có một màn trình diễn gần như hoàn hảo, đồng thời nhấn mạnh đội bóng vẫn còn nhiều điều phải cải thiện nếu muốn tiến xa hơn.

Phát biểu sau trận, De la Fuente cho rằng những đội tuyển lớn luôn biết cách khẳng định đẳng cấp ở thời điểm quan trọng nhất. "Các đội bóng lớn luôn biết lên tiếng khi sự hiện diện của họ là cần thiết. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã chơi một trận đấu rất hay. Tôi thực sự hài lòng vì ở hầu hết mọi khía cạnh, đội bóng đã thi đấu gần như hoàn hảo."

Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không cho phép các học trò ngủ quên trên chiến thắng. Ông cảnh báo rằng chặng đường phía trước sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi World Cup bước vào giai đoạn knock-out. "Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục cải thiện. Mỗi trận đấu từ bây giờ sẽ đều rất khó khăn. Ở vòng 1/8, đối thủ sẽ còn chất lượng và khó chơi hơn nữa."

Theo De la Fuente, tinh thần không ngừng hoàn thiện chính là yếu tố tạo nên sức mạnh của Tây Ban Nha hiện tại. "Bạn luôn có thể tiến bộ hơn, và đó cũng là điều tập thể này luôn đòi hỏi ở chính mình. Các cầu thủ của tôi lúc nào cũng muốn nhiều hơn, tốt hơn và không bao giờ tự mãn."

Bên cạnh màn trình diễn tập thể, De la Fuente cũng dành những lời khen đặc biệt cho Mikel Oyarzabal, người lập cú đúp giúp La Roja dễ dàng vượt qua Áo. "Oyarzabal đã cho thấy tất cả phẩm chất bóng đá mà cậu ấy sở hữu. Không chỉ riêng cậu ấy, toàn đội đều chơi một trận đấu xuất sắc."

Chiến thắng 3-0 trước Áo giúp Tây Ban Nha nối dài chuỗi 4 trận bất bại tại World Cup 2026, đồng thời vẫn duy trì thành tích chưa để thủng lưới bàn nào. Với phong độ ấn tượng cùng sự tự tin ngày càng lớn, La Roja đang khẳng định vị thế là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay.

Theo thethao247