Đội bóng bàn Phú Thọ đoạt 7 huy chương tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc

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Từ ngày 23 - 29/6, đội bóng bàn Phú Thọ gồm 13 vận động viên (VĐV) tham gia Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng đã xuất sắc giành 4 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng.
Đội Phú Thọ nhận huy chương Vàng nội dung bóng bàn đồng đội nam.
Các VĐV đội bóng bàn Phú Thọ xuất sắc giành huy chương Vàng ở các nội dung: đồng đội nam THPT, đôi nam THPT, đồng đội nam THCS, đơn nam 7-9 tuổi; huy chương Bạc ở các nội dung: đôi nam 14-15 tuổi, đôi nam 12-13 tuổi; huy chương Đồng ở nội dung đồng đội nữ THCS.
Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 tổ chức tại Lâm Đồng quy tụ 30 đoàn đại diện các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đoàn VĐV của Phú Thọ gồm 30 học sinh tham gia thi đấu 4 môn: bóng bàn, cầu lông, điền kinh, bơi.
Đây là mùa giải đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính, sự kiện ghi dấu bước phát triển mới về quy mô, tổ chức, đồng thời tiếp tục lan tỏa vai trò của thể thao học đường trong rèn luyện và phát triển toàn diện cho học sinh.
Phương Thanh
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