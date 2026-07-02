Đảm bảo tiến độ, chất lượng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 là sự kiện chính trị - xã hội rộng lớn, đánh giá toàn diện phong trào thể thao quần chúng và tuyển chọn lực lượng vận động viên (VĐV) cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức các môn thi đấu giai đoạn 1 được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn, an toàn và chuyên nghiệp.

Ban Tổ chức trao giải Nhất nội dung Bóng đá Nam cho đội phường Hoà Bình. Ảnh: Tùng Vi

Tạo sức bật từ những bộ môn hoàn thành sớm

Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I đã hoàn thành việc tổ chức thi đấu và công nhận kết quả của 3 môn đầu tiên trong giai đoạn 1 bao gồm: Bơi, Bóng chuyền và Bóng đá nam. Các cuộc tranh tài đã diễn ra sôi nổi, kịch tính, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân đến cổ vũ, tạo nên không khí ngày hội thể thao thực sự.

Đối với môn Bơi được tổ chức tại Bể bơi Việt Trì, các VĐV đã cống hiến những màn bứt phá hấp dẫn ở 19 nội dung thi đấu. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lực lượng đồng đều, các VĐV đã nỗ lực đạt được thành tích cao, trong đó, giải Nhất nội dung Bơi tự do 50m nam thuộc về VĐV Trịnh Tiến Đạt xã Thổ Tang; Nhất nội dung Bơi tự do 50m nữ thuộc về VĐV Vũ Hương Thảo, phường Việt Trì; Nhất nội dung Bơi ngửa 50m nam thuộc về VĐV Bùi Thanh Tùng, xã Yên Phú...

Tiếp đó, môn Bóng chuyền tại Nhà luyện tập và thi đấu thể thao tỉnh cũng ghi nhận chất lượng chuyên môn cao. Ở nội dung Bóng chuyền nam, ngôi vương gọi tên đội bóng có lối chơi gắn kết, hiện đại; trong khi đó, giải Nhất nội dung Bóng chuyền nữ cũng tìm được chủ nhân xứng đáng sau trận chung kết nghẹt thở thu hút đông đảo khán giả xem và cổ vũ. Kết quả chung cuộc, giải Nhất nội dung Bóng chuyền nam thuộc về đội tuyển Công an tỉnh, giải Nhì thuộc về xã Lạc Lương. Giải Nhất nội dung Bóng chuyền nữ thuộc về đội tuyển xã Phù Ninh, giải Nhì tiếp tục thuộc về xã Lạc Lương.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động vừa qua chính là môn Bóng đá nam 11 người. Trải qua các cuộc tranh tài gay cấn, giải đấu đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội bóng phường Hòa Bình sau trận chung kết đầy cảm xúc với xã Sơn Đông với tỷ số 2 - 0. Đây là thành quả xứng đáng cho sự đầu tư bài bản và tinh thần thi đấu kiên cường của đại diện đến từ phường Hòa Bình. Chia sẻ về hành trình vinh quang này, ông Nguyễn Khắc Trung - Huấn luyện viên trưởng đội bóng phường Hòa Bình (Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Bình) phấn khởi cho biết: Ngay sau khi nhận được điều lệ từ Ban Tổ chức, chúng tôi đã nhanh chóng lên kế hoạch tuyển chọn nhân sự từ giải đấu cấp cơ sở tại các tổ dân phố nhằm tìm ra những gương mặt ưu tú nhất. Quá trình chuẩn bị của đội bóng nhận được sự quan tâm, động viên rất sát sao từ Đảng ủy, UBND phường Hòa Bình, cùng sự đồng hành, hỗ trợ rất lớn từ hội doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn. Trước khi bước vào giải, toàn đội đã có thời gian tập luyện nghiêm túc và tổ chức đá giao lưu 3 trận (2 trận với phường Lương Sơn, 1 trận với phường Kỳ Sơn) để cọ xát, hoàn thiện chiến thuật. Cũng theo HLV Nguyễn Khắc Trung, thành công của đội bóng có dấu ấn đậm nét từ sự tỏa sáng của các cá nhân nổi bật như tiền vệ Nguyễn Duy Anh, tiền vệ hộ công Hoàng Hà Đức và tiền đạo Nguyễn Hoàng Việt... Sự đồng lòng của tập thể 22 cầu thủ cùng chiến thuật hợp lý đã giúp phường Hòa Bình vượt qua các trận vòng bảng, trận tứ kết, bán kết và bước lên bục cao nhất của ngày hội bóng đá tỉnh nhà.

Khẳng định quyết tâm hướng tới ngày hội lớn

Thành công bước đầu của các môn thi đấu xuất phát từ sự chỉ đạo sâu sát và sự chuẩn bị bài bản về mặt thể chế của UBND tỉnh và Ban Tổ chức Đại hội. Căn cứ vào Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 8/1/2026 của UBND tỉnh, Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I quy tụ đoàn vận động viên của 148 xã, phường cùng 3 đơn vị ngành gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo Điều lệ số 02/DL-BTCĐHTDTT, Đại hội tổ chức thi đấu tổng cộng 16 môn. Chương trình Đại hội được chia làm hai giai đoạn nhằm đảm bảo việc điều hành và bố trí cơ sở vật chất tối ưu. Giai đoạn 1 diễn ra trước khai mạc từ tháng 6 đến tháng 8/2026, bao gồm 11 môn: Bóng đá 11 người (nam), Bóng chuyền (nam, nữ), Pickleball (nam, nữ), Việt dã (nam, nữ), Kéo co (nam, nữ), Đẩy gậy (nam, nữ), Bơi (nam, nữ), Karate (nam, nữ), Taekwondo (nam, nữ), Võ cổ truyền (nam, nữ) và Võ thuật tổng hợp (nam, nữ). Giai đoạn 2 diễn ra trong và sau Khai mạc vào tháng 9/2026 gồm 5 môn: Bóng bàn, Cầu lông, Điền kinh, Cờ vua và Bắn nỏ.

Theo đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, đến thời điểm này, mọi nội dung thi đấu đều bám sát khung thời gian của kế hoạch. Việc hoàn thành xuất sắc 3 bộ môn mở màn có tính chất phức tạp về nhân sự và hậu cần như Bơi, Bóng đá, Bóng chuyền là tiền đề vững chắc cho các môn thi đấu tiếp theo. Trong tháng 7 và tháng 8, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục triển khai các môn còn lại của Giai đoạn 1 như Pickleball, Đẩy gậy, Kéo co, Việt dã và các môn Võ thuật. Sở VH-TT&DL cùng các tiểu ban chuyên môn đang tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất, y tế và an ninh trật tự để đảm bảo các giải đấu diễn ra an toàn, khách quan, có chất lượng chuyên môn cao nhất.

Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026 không chỉ đơn thuần là một ngày hội đua tài thể thao mà còn là đòn bẩy quan trọng để triển khai hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT trong giai đoạn mới. Qua đó thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để ngành thể thao Đất Tổ đánh giá sát thực tế phong trào cơ sở sau sáp nhập địa giới hành chính, củng cố thiết chế văn hóa - thể thao, cọ xát năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài. Quan trọng hơn cả, từ những cuộc cạnh tranh tại Đại hội, Phú Thọ sẽ phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc nhất, thành lập các đoàn VĐV tiêu biểu sẵn sàng lên đường chinh phục những đỉnh cao mới tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra vào cuối năm nay.

Hương Lan