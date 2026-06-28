Xác định 32 đội vào vòng knock-out FIFA World Cup 2026

Với việc cầm hoà ĐT Áo ở lượt trận cuối cùng, ĐT Algeria là cái tên cuối cùng góp mặt trong vòng 32 đội giành quyền đi tiếp tại FIFA World Cup 2026.

Trận hoà kịch tính giữa ĐT Algeria (áo trắng) và ĐT Áo ở loạt trận cuối cùng đã khiến Iran bật bãi khỏi Top 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. (Ảnh: AP)

Sau gần ba tuần tranh tài sôi nổi, vòng bảng FIFA World Cup 2026TM đã chính thức khép lại, qua đó xác định đầy đủ 32 đội tuyển giành quyền góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup áp dụng thể thức 48 đội tham dự và vòng knock-out bắt đầu từ vòng 32 đội.

24 đội xếp nhất và nhì ở 12 bảng đấu đã giành vé trực tiếp, trong khi 8 suất còn lại thuộc về các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Những tấm vé cuối cùng chỉ được xác định sau các trận đấu của bảng K và J, khi CHDC Congo và Algeria lần lượt hoàn tất màn bứt phá để ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp.

ĐT CHDC Congo có màn trở lại ấn tượng khi ngược dòng trước Uzbekistan và ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo của FIFA World Cup 2026

Ba đại diện châu Phi gồm Senegal, Ghana và CHDC Congo đều vượt qua vòng bảng theo những cách khác nhau. Trong đó, CHDC Congo gây ấn tượng mạnh nhất khi chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận đầu, đã đánh bại Uzbekistan 3-1 ở lượt đấu cuối để giành quyền đi tiếp. Algeria cũng kịp góp mặt trong nhóm 32 đội mạnh nhất sau trận hòa 3-3 trước Áo.

Trận đấu cuối cùng của vòng bảng đã diễn ra hết sức hấp dẫn khi từng có tỷ số khiến Algeria bị loại, có lúc Iran bị loại hoặc thậm chí cũng từng có tình huống khiến Áo bị loại thay Iran. Nhưng rồi trận đấu khép lại với tỷ số hòa 3-3 đồng nghĩa với việc “đại bàng châu Á” nói lời chia tay sớm với giải đấu.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc và Iran trở thành hai đội xếp thứ ba đáng tiếc nhất khi không thể giành vé dù vẫn có được 3 điểm sau vòng bảng. Scotland và Uruguay cũng phải chia tay giải đấu sau khi không thể cạnh tranh với các đối thủ trong cuộc đua giành suất vớt.

Bên cạnh những ứng cử viên hàng đầu như Argentina, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Brazil, Hà Lan hay Đức, vòng 32 đội cũng chứng kiến sự góp mặt của nhiều đội bóng tạo bất ngờ như Bosnia và Herzegovina, Cape Verde, CHDC Congo hay Paraguay. Điều đó hứa hẹn mang đến nhiều cặp đấu khó lường khi các đội không còn cơ hội sửa sai ở vòng đấu loại trực tiếp.

Theo kết quả phân nhánh, người hâm mộ sẽ được chứng kiến hàng loạt màn so tài đáng chú ý như Bồ Đào Nha gặp Croatia, Tây Ban Nha đối đầu Áo, Anh chạm trán CHDC Congo, Pháp gặp Thụy Điển hay Colombia so tài với Ghana. Trong khi đó, Argentina sẽ đối đầu Cape Verde, còn Đức phải vượt qua thử thách mang tên Paraguay nếu muốn tiến sâu.

Danh sách 32 đội góp mặt ở vòng knock-out gồm: Nam Phi, Canada, Brazil, Nhật Bản, Đức, Paraguay, Hà Lan, Morocco, Bờ Biển Ngà, Na Uy, Pháp, Thụy Điển, Mexico, Ecuador, Anh, CHDC Congo, Bỉ, Senegal, Mỹ, Bosnia and Herzegovina, Tây Ban Nha, Áo, Bồ Đào Nha, Croatia, Thụy Sĩ, Algeria, Australia, Ai Cập, Argentina, Cape Verde, Colombia và Ghana.

Vòng 32 đội FIFA World Cup 2026TM sẽ khởi tranh từ ngày 29/6 đến 4/7 (giờ Việt Nam). Với việc các đội bóng mạnh đã bắt đầu đối đầu trực tiếp, cuộc đua tới chức vô địch hứa hẹn sẽ bước sang giai đoạn hấp dẫn và khốc liệt hơn bao giờ hết, khi chỉ một sai lầm cũng có thể khiến bất kỳ ứng cử viên nào phải dừng bước.

Theo VTV