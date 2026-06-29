Đánh bại Nam Phi, Canada thẳng tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026

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Canada tiếp tục nối dài kỳ tích của mình bằng tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau khi có chiến thắng 1-0 trước Nam Phi ở trận mở màn vòng 32 đội.
Stephen Eustáquio (số 7) tỏa sáng, đưa Canada vào vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN
Sau kỳ tích lần đầu giành vé vào vòng knock-out, đội tuyển Canada tiếp tục gây ấn tượng bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi ở trận mở màn vòng 32 đội diễn ra sáng 29/6.
Stephen Eustáquio trở thành người hùng với siêu phẩm ở phút bù giờ để mang về chiến thắng lịch sử cho Canada.
Phút 90+2, Stephen Eustáquio tung ra cú volley ngay sát vòng 16m50, đưa bóng đi hiểm hóc không cho thủ thành Ronwen Williams cơ hội cản phá, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Giành chiến thắng trước Nam Phi, Canada trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc.
Kết quả này cũng giúp Canada tiếp tục đánh dấu kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử sau khi lần đầu vượt qua vòng bảng.
Còn với Nam Phi, thất bại và phải dừng bước ngay trận đầu tiên ở vòng knock-out là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, việc lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại giải đấu năm nay cũng đã là kỳ tích với đội bóng này.
Theo Vietnam+
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