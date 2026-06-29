Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đánh bại Nam Phi, Canada thẳng tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026

Canada tiếp tục nối dài kỳ tích của mình bằng tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau khi có chiến thắng 1-0 trước Nam Phi ở trận mở màn vòng 32 đội.

Đánh bại Nam Phi, Canada thẳng tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026

Stephen Eustáquio (số 7) tỏa sáng, đưa Canada vào vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau kỳ tích lần đầu giành vé vào vòng knock-out, đội tuyển Canada tiếp tục gây ấn tượng bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi ở trận mở màn vòng 32 đội diễn ra sáng 29/6.

Stephen Eustáquio trở thành người hùng với siêu phẩm ở phút bù giờ để mang về chiến thắng lịch sử cho Canada.

Phút 90+2, Stephen Eustáquio tung ra cú volley ngay sát vòng 16m50, đưa bóng đi hiểm hóc không cho thủ thành Ronwen Williams cơ hội cản phá, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Giành chiến thắng trước Nam Phi, Canada trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc.

Kết quả này cũng giúp Canada tiếp tục đánh dấu kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử sau khi lần đầu vượt qua vòng bảng.

Còn với Nam Phi, thất bại và phải dừng bước ngay trận đầu tiên ở vòng knock-out là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, việc lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại giải đấu năm nay cũng đã là kỳ tích với đội bóng này.

Theo Vietnam+


Theo Vietnam+

 Từ khóa: World Cup 2026 Canada Nam phi vòng 1/8 Kỳ tích Đánh bại Đầu tiên Vòng bảng Thành công chiến thắng lịch sử
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long