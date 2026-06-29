Tổng thống Donald Trump khẳng định World Cup 2026 là “chiến thắng của nước Mỹ”

Tổng thống Donald Trump ca ngợi World Cup 2026, khẳng định đây là “chiến thắng của nước Mỹ”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các con số của FIFA vượt xa mọi kỳ World Cup trong lịch sử. Đây là sự ghi nhận tuyệt vời dành cho nước Mỹ.

CĐV Mỹ trên khán đài trong trận đấu tại vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Tuy nhiều lần lên tiếng ca ngợi thành công của World Cup 2026 tuy nhiên Tổng thống Mỹ vẫn chưa tới dự khán bất kỳ một trận đấu nào thuộc giải đấu. Theo kế hoạch, nhiều khả năng ông Trump chỉ tới dự trận chung kết tại sân Metlife, New Jersey vào ngày 19/7 tới.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh World Cup 2026 liên tiếp xác lập nhiều cột mốc mới. Theo FIFA, sau vòng bảng, giải đấu đã thu hút hơn 5 triệu lượt khán giả đến sân, trở thành kỳ World Cup có lượng khán giả cao nhất ở cùng giai đoạn trong lịch sử. Nhiều trận đấu ghi nhận trên 80.000 khán giả, trong khi lượng người tham dự các khu FIFA Fan Zone tại Mỹ, Canada và Mexico cũng lên tới hàng triệu lượt.

Không chỉ lập kỷ lục về khán giả, World Cup 2026 còn chứng kiến số trận đấu và số bàn thắng nhiều nhất từ trước đến nay nhờ thể thức mở rộng lên 48 đội với tổng cộng 104 trận đấu. FIFA cũng dự báo doanh thu từ bán vé, tài trợ và bản quyền truyền hình sẽ vượt mọi kỳ World Cup trước, mang lại nguồn thu hàng tỷ USD cho ba quốc gia đồng đăng cai.

Tuy nhiên, bên cạnh những con số ấn tượng, giải đấu cũng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Giá vé các trận đấu lớn, đặc biệt là vòng loại trực tiếp và trận chung kết, đã tăng lên mức rất cao trên thị trường chuyển nhượng, có thời điểm lên tới hàng chục nghìn USD mỗi vé.

Ngoài ra, công tác tổ chức tại một số địa điểm cũng bị đánh giá chưa đồng đều. Thời tiết nắng nóng cực đoan và giông bão đã khiến nhiều trận đấu phải tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch, trong khi tình trạng ùn tắc giao thông, quá tải phương tiện công cộng và thời gian chờ kiểm tra an ninh kéo dài gây không ít phiền toái cho người hâm mộ.

Dù vậy, World Cup 2026 vẫn đang mang lại hiệu ứng kinh tế và quảng bá hình ảnh rất lớn cho nước Mỹ. Khi giải đấu bước vào vòng loại trực tiếp, các thành phố đăng cai kỳ vọng sẽ tiếp tục đón thêm hàng trăm nghìn du khách quốc tế, qua đó củng cố vị thế của Mỹ trong vai trò chủ nhà của một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Theo vov.vn