8 chiến lược gia mất việc biến World Cup 2026 thành “lò xay” HLV

World Cup 2026 đang biến một “lò xay” HLV thực sự. Khi vòng knock-out đầu tiên còn chưa khép lại, đã có tới 6 HLV nói lời chia tay với vị trí “thuyền trưởng”. Cộng với 2 người ấn định rời đi từ trước, giải đấu đã ghi nhận tới 8 trường hợp, bằng với cả VCK ở Qatar 4 năm trước.

Sebastian Beccacece và lời chia tay đầy tự hào cùng Ecuador

Sau thất bại 0-2 trước Mexico tại vòng 1/16 vào sáng 1/7, HLV Sebastian Beccacece đã chính thức tuyên bố từ chức, khép lại hành trình 2 năm gắn bó cùng tuyển Ecuador. Khác với sự cay đắng thường thấy ở những cuộc sa thải, chiến lược gia 45 tuổi người Argentina ra đi trong thế ngẩng cao đầu.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Ecuador có lần thứ 5 góp mặt tại VCK World Cup. Tại vòng bảng, đội tuyển này để lại ấn tượng lớn với vị trí thứ 2. Đó mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử Ecuador lọt vào được vòng loại trực tiếp.

Đỉnh cao dưới triều đại của Beccacece chính là chiến thắng lịch sử trước nhà cựu vô địch thế giới Đức tại vòng bảng. Hình ảnh ông băng qua sân, trèo lên khán đài để ôm chầm lấy vợ và những người thân yêu giữa vòng vây ăn mừng của hàng chục ngàn cổ động viên áo vàng sẽ là một trong những khoảnh khắc biểu tượng của giải đấu.

Lý giải về quyết định ra đi, Beccacece cho biết: "Hợp đồng của tôi kết thúc sau World Cup. Với chúng tôi, lúc này là thời điểm để rời đi. Khi bắt đầu hành trình này, không có nhiều hy vọng hay kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ tiến xa đến thế. Nhưng chúng tôi đã làm được, chúng tôi đã vượt qua những kỳ vọng nhất định, chỉ là không thể kéo dài thêm kỳ tích".

Ecuador đã để lại ấn tượng tại World Cup 2026

Beccacece là trường hợp hiếm hoi ngẩng cao đầu ra đi tại World Cup 2026. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 HLV chính thức mất việc ngay khi giải đấu đang diễn ra. Nếu cộng thêm Didier Deschamps (Pháp) và Carlos Queiroz (Ghana) - những người đã chốt quyết định chia tay đội tuyển ngay sau khi vòng chung kết khép lại - con số này đã lên tới 8 chiến lược gia.

Đó là con số bằng cả kỳ World Cup 4 năm trước, dĩ nhiên chỉ tính các HLV rời đi trong thời điểm giải đấu đang diễn ra. Sự khắc nghiệt, vội vã và thiếu kiên nhẫn đang biến giải đấu năm nay thành một cuộc “thanh trừng” tàn nhẫn trên băng ghế chỉ đạo.

Ronald Koeman và Hong Myung-bo, 2 kẻ hứng chịu mọi chỉ trích

Sự khác biệt lớn nhất giữa World Cup 2026 và các giải đấu trước nằm ở tốc độ sa thải. Bóng đá hiện đại, dưới áp lực kinh khủng của truyền thông, người hâm mộ và các khoản tài trợ khổng lồ, dường như không còn chỗ cho sự kiên nhẫn.

Minh chứng điển hình nhất là Sabri Lamouchi của tuyển Tunisia. Ông đã đi vào lịch sử giải đấu theo cách không ai mong muốn: Bị sa thải chỉ sau đúng 1 trận đấu tại vòng bảng (thất bại đậm 1-5 trước Thụy Điển). Ở các kỳ World Cup trước, các liên đoàn bóng đá thường kiên nhẫn đợi đến khi chiến dịch vòng bảng kết thúc, hoặc ít nhất là khi hy vọng đi tiếp không còn. Nhưng tại đây, sự sụp đổ chỉ sau 90 phút đã đủ để định đoạt số phận của một nhà cầm quân.

Hong Myung-bo bị chỉ trích nặng nề

Bên cạnh đó, việc giải đấu mở rộng quy mô lên 48 đội vô hình trung làm tăng áp lực lên các đội bóng tầm trung và lớn. Việc vượt qua vòng bảng không còn là một thành tích để tự hào, mà là nhiệm vụ bắt buộc với nhiều đội. Chính tâm lý “không được phép sẩy chân” này đã đẩy các HLV vào thế đứng trước đầu sóng ngọn gió.

Trong số các chiến lược gia phải rời ghế nóng, hai trường hợp của Ronald Koeman (Hà Lan) và Hong Myung-bo (Hàn Quốc) mang lại nhiều sự cay đắng. Koeman từng mang tới hy vọng khi Hà Lan thi đấu tốt ở vòng loại World Cup 2026. Đến VCK, họ gây ấn tượng trong trận vùi dập Thụy Điển bằng thứ bóng đá quyến rũ và hiệu quả.

Tuy nhiên, những gì Hà Lan thể hiện tại trận gặp Morocco là một bộ mặt bạc nhược, thiếu ý tưởng và phụ thuộc vào các cá nhân. Thất bại mới đây không chỉ khiến Hà Lan dừng bước sớm, mà còn là giọt nước tràn ly cho những chỉ trích nhắm vào triết lý có phần bảo thủ của Koeman.

Người hâm mộ xứ sở hoa tulip không thể chấp nhận một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu lại chơi thứ bóng đá bạc nhược ở hiệp 2 trận gặp Morocco, lại thiếu bản lĩnh đến thế với 3 cú đá luân lưu hỏng ăn.

Tại châu Á, Hàn Quốc luôn bước vào World Cup với tâm thế của một ông lớn. Việc bổ nhiệm Hong Myung-bo. người hùng của bóng đá xứ Kim Chi tại World Cup 2002, được kỳ vọng sẽ thổi bùng tinh thần chiến đấu cho các Chiến binh Taeguk. Thế nhưng, thực tế tại World Cup 2026 lại là một cơn ác mộng.

Lối chơi của Hàn Quốc dưới thời Hong Myung-bo bị đánh giá là nghèo nàn, thiếu đột biến dù sở hữu những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu. Sự kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ quê nhà, cộng với việc không thể giúp đội tuyển tiến qua vòng bảng đã biến áp lực thành những làn sóng chỉ trích dữ dội.

Khi niềm tin chạm đáy, danh tiếng trong quá khứ không thể cứu được chiếc ghế của Hong Myung-bo, không cứu ông khỏi màn tra tấn mà CĐV đang đổ dồn vào cựu trung vệ này.

Những màn chia tay nhẹ nhàng

Ở một góc nhìn khác, quyết định rời đi của Didier Deschamps (Pháp) và Carlos Queiroz (Ghana) sau giải đấu lại mang tính chất của một sự kết thúc chu kỳ. Deschamps đã cống hiến trọn vẹn những năm tháng đỉnh cao nhất cho tuyển Pháp, và việc ông xác nhận dừng lại sau giải đấu là bước lùi lịch sử để nhường không gian cho một thế hệ HLV mới với những tư duy mới.

Carlos Queiroz, một lão tướng trên băng ghế chỉ đạo, cũng hiểu rằng hành trình của ông đã đến đích. Sự chủ động của họ cho thấy họ hiểu rõ quy luật của dòng thời gian và áp lực của giải đấu này: thà chủ động rút lui khi giải đấu khép lại còn hơn để dòng xoáy tàn nhẫn của nó cuốn trôi đi những di sản cuối cùng.

Chúng ta cũng có thể nói điều tương tự với Steve Clarke, người đã trải qua 7 năm gắn bó với tuyển Scotland hay Miroslav Koubek ở tuyển CH Séc.

World Cup 2026 đang chứng minh là giải đấu khắc nghiệt nhất lịch sử dành cho giới cầm quân. Sự xuất hiện của thể thức mới, quy mô 48 đội, cùng với sự bùng nổ của truyền thông xã hội đã biến mỗi trận đấu thành một cuộc sinh tử.

Con số 8 HLV mất việc và xác nhận rời đội khi giải đấu còn chưa bế mạc mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết vang lên, “lò xay” này chắc chắn sẽ còn gọi tên nhiều chiến lược gia nữa, tiếp tục khẳng định một chân lý bất biến của thế giới bóng đá: Ghế HLV trưởng chính là vị trí cô đơn và mong manh nhất trên thế giới bóng đá.

Theo tienphong.vn