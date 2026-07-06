Haaland lập cú đúp, Na Uy gây địa chấn loại Brazil khỏi World Cup

Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1 tại vòng 1/8 World Cup 2026, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết giải đấu.

Rạng sáng 6/7 (giờ Việt Nam), trên sân New York/New Jersey, đội tuyển Brazil nhập cuộc chủ động nhưng không thể tận dụng cơ hội để tạo lợi thế. Phút 14, Matheus Cunha bị Kristoffer Ajer phạm lỗi trong vòng cấm và sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội bóng Nam Mỹ hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Bruno Guimaraes không thắng được thủ thành Orjan Nyland với cú sút bị cản phá xuất sắc.

Thủ môn 35 tuổi của Na Uy tiếp tục trở thành điểm tựa vững chắc khi liên tiếp từ chối các cơ hội của Gabriel Martinelli, Vinicius Junior, Rayan và Bruno Guimaraes, giúp đội bóng Bắc Âu đứng vững trước sức ép lớn từ Brazil.

Sau giờ nghỉ, Brazil tung Endrick vào sân nhằm tăng cường sức tấn công nhưng tiền đạo trẻ này bỏ lỡ cơ hội ngon ăn chỉ chưa đầy một phút sau khi xuất hiện, với pha xử lý lỗi trong tình huống đối mặt.

Phút 79, Na Uy bất ngờ vượt lên. Andreas Schjelderup đi bóng bên cánh trái sau pha phối hợp đẹp mắt trước khi treo bóng chuẩn xác để Erling Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Alisson.

Đến phút 90, Haaland hoàn tất cú đúp khi dứt điểm xuyên qua chân Danilo, đánh bại Alisson lần thứ hai, gần như khép lại hy vọng của Brazil.

Đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới chỉ có được bàn rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ thứ 10 từ chấm phạt đền do Neymar thực hiện thành công. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp Selecao tránh khỏi thất bại 1-2, qua đó phải dừng bước ngay từ vòng 1/8 - thành tích tệ nhất của họ tại World Cup kể từ năm 1990.

Với chiến thắng này, Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup. Thầy trò huấn luyện viên Stale Solbakken sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Mexico và Anh tại Miami diễn ra sau đây.

Erling Haaland tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng khi nâng thành tích lên 7 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026, san bằng số bàn thắng của Lionel Messi và Kylian Mbappé trong cuộc đua Vua phá lưới. Tiền đạo 25 tuổi cũng đã ghi 62 bàn sau 54 lần khoác áo đội tuyển Na Uy và có chuỗi 14 trận chính thức liên tiếp nổ súng cho đội tuyển quốc gia.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Stale Solbakken bày tỏ niềm tự hào: "Đây là chiến thắng mà mọi người dân Na Uy đều có thể tận hưởng. Đó là một trận đấu căng thẳng, có thể nghiêng về bất kỳ bên nào, nhưng các cầu thủ đã chơi kỷ luật, tuân thủ chiến thuật và xứng đáng với kết quả này. Chúng tôi có thể tự hào về màn trình diễn của mình".

Trong khi đó, Haaland cho rằng khả năng tận dụng cơ hội chính là điểm mạnh lớn nhất của bản thân. "Chỉ cần có một hoặc hai cơ hội, tôi luôn tin mình sẽ ghi bàn. Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng đó là cách mọi thứ vẫn diễn ra. Có lẽ đó là món quà từ Chúa khi bóng luôn đi đúng vào vị trí hoàn hảo", anh cho biết.

Tiền đạo của Na Uy cũng gửi thông điệp tới người hâm mộ trẻ tuổi: "Hy vọng những người trẻ sẽ hiểu rằng được khoác áo đội tuyển Na Uy là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp. Cảm giác đó thật tuyệt vời".

Theo nhandan.vn