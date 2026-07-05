Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao quần chúng tại các khu dân cư ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập thường xuyên. Việc duy trì hiệu quả các câu lạc bộ, sân chơi thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân mà còn tạo môi trường giao lưu, gắn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Thanh thiếu niên hào hứng thi đấu bóng đá tại sân thể thao khu dân cư, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong giới trẻ.

Sân bóng rổ cộng đồng là điểm đến yêu thích của thanh thiếu niên sau giờ học, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích.

Phong trào tập luyện pickleball phát triển mạnh, thu hút người dân ở nhiều độ tuổi tham gia rèn luyện thể chất.

Người dân hào hứng tham gia chơi bóng bàn, rèn luyện sức khỏe và tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Đạp xe là môn thể thao được nhiều người dân lựa chọn, góp phần nâng cao sức khỏe, tạo không khí luyện tập sôi nổi tại địa phương.

Các dụng cụ thể thao ngoài trời được người dân khai thác hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để rèn luyện sức khỏe ngay tại khu dân cư.

Phong trào dân vũ thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, trở thành hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên tại khu dân cư.

Dương Chung