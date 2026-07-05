Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao quần chúng tại các khu dân cư ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập thường xuyên. Việc duy trì hiệu quả các câu lạc bộ, sân chơi thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân mà còn tạo môi trường giao lưu, gắn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

Thanh thiếu niên hào hứng thi đấu bóng đá tại sân thể thao khu dân cư, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong giới trẻ.

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

Sân bóng rổ cộng đồng là điểm đến yêu thích của thanh thiếu niên sau giờ học, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích.

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

Phong trào tập luyện pickleball phát triển mạnh, thu hút người dân ở nhiều độ tuổi tham gia rèn luyện thể chất.

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

Người dân hào hứng tham gia chơi bóng bàn, rèn luyện sức khỏe và tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

Đạp xe là môn thể thao được nhiều người dân lựa chọn, góp phần nâng cao sức khỏe, tạo không khí luyện tập sôi nổi tại địa phương.

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

Các dụng cụ thể thao ngoài trời được người dân khai thác hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để rèn luyện sức khỏe ngay tại khu dân cư.

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

Phong trào dân vũ thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, trở thành hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên tại khu dân cư.

Dương Chung


Dương Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thể thao quần chúng Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa Thiếu niên Khu dân cư Cộng đồng Môi trường Phát triển Sức khỏe Điểm đến
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không bỏ lỡ những tài năng bóng đá trẻ

Không bỏ lỡ những tài năng bóng đá trẻ
2026-07-05 10:07:00

Bóng đá Việt Nam có thể đã bỏ lỡ không ít tài năng chỉ vì nhiều bạn trẻ ở quá xa những trung tâm đào tạo lớn. Từ Cao Bằng, Lạng Sơn đến Tuyên Quang và nhiều địa phương khác ở...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long