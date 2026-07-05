Morocco thắng thuyết phục Canada, lần thứ hai liên tiếp vào tứ kết World Cup

Hai bàn thắng của Azzedine Ounahi cùng pha lập công ở những phút bù giờ của Soufiane Rahimi giúp Morocco đánh bại đồng chủ nhà Canada với tỷ số 3-0 tại vòng 1/8 World Cup 2026. Đại diện châu Phi ghi tên mình vào tứ kết World Cup lần thứ hai liên tiếp, nơi họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Paraguay.

Azzedine Ounahi (số 8) ghi cú đúp vào lưới Canada. Ảnh: FIFA

Bàn thắng Morocco: Azzedine Ounahi (50', 82'); Soufiane Rahimi (90+8') Đội hình thi đấu Canada: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Moise Bombito, Richie Laryea (Jacob Shaffelburg 78'), Niko Sigur (Jonathan Osorio 87'); Stephen Eustaquio; Jonathan David, Tani Oluwaseyi (Cyle Larin 63'), Tajon Buchanan (Jayden Nelson 87'), Ali Ahmed (Promise David 78'). Morocco: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop (Marwane Saadane 87'), Redouane Halhal; Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat 63'), Azzedine Ounahi (Samir El Mourabet 87'), Ismael Saibari (Soufiane Rahimi 22'), Bilal El Khannouss (Chemsdine Talbi 63'), Neil El Aynaoui; Brahim Diaz. Huấn luyện viên Canada: Jesse Marsch Morocco: Mohamed Ouahbi

Rạng sáng 5/7 (giờ Việt Nam), Canada nhập cuộc đầy hứng khởi trên sân Houston với lối chơi giàu năng lượng và liên tục gây sức ép lên phần sân Morocco. Đại diện khu vực CONCACAF tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Ali Ahmed kiến tạo để Tani Oluwaseyi thoát xuống đối mặt thủ môn Yassine Bounou. Tuy nhiên, người gác đền sinh ra tại Canada của Morocco đã phản xạ xuất sắc bằng chân trái để cứu thua.

Trong khi Canada chơi lấn lướt, Morocco gặp tổn thất khi chân sút số một của đội tại giải đấu, Ismael Saibari, phải rời sân ở phút 22 vì chấn thương cơ. Soufiane Rahimi được tung vào thay thế.

Bước ngoặt của trận đấu đến ngay sau giờ nghỉ. Phút 50, từ một tình huống đá phạt được phối hợp bài bản, Achraf Hakimi chuyền ngang để Azzedine Ounahi tung cú dứt điểm một chạm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa, mở tỷ số cho Morocco.

Azzedine Ounahi bất ngờ ghi bàn mở tỷ số khi Morocco đang bị ép sân. Ảnh: FIFA

Bàn thắng giúp đại diện châu Phi thi đấu hưng phấn hơn, trong khi Canada dần đánh mất thế trận. Dù Tajon Buchanan có một cú sút hiểm buộc Bounou phải trổ tài, Morocco vẫn kiểm soát tốt cuộc chơi và liên tục tạo ra các pha phản công nguy hiểm.

Phút 82, Brahim Diaz kiến tạo thuận lợi để Ounahi hoàn tất cú đúp bằng cú sút căng đưa bóng găm thẳng nóc lưới, gần như định đoạt trận đấu.

Đến phút bù giờ thứ 8, sau khi đánh đầu trúng xà ngang không lâu trước đó, Soufiane Rahimi tận dụng đường chọc khe của Brahim Diaz để thoát xuống dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-0 cho Morocco.

Các cầu thủ Canada bất lực không thể ghi bàn. Ảnh: FIFA

Chiến thắng giúp Morocco lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng tứ kết World Cup, trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử hai lần lọt vào Top 8 của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Mohamed Ouahbi sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Paraguay diễn ra sau trận đấu này.

Về phía Canada, hành trình lịch sử tại World Cup 2026 khép lại ở vòng 1/8. Dù dừng bước, đội đồng chủ nhà vẫn có thể tự hào khi lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng và vượt qua vòng đấu loại trực tiếp tại một kỳ World Cup.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận thuộc về Azzedine Ounahi, người ghi cú đúp quyết định, góp công lớn đưa Morocco tiếp tục viết nên hành trình ấn tượng tại World Cup 2026.

Theo nhandan.vn