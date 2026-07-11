Đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha “đại chiến” Pháp ở bán kết World Cup 2026

Mikel Merino tiếp tục ghi bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1, qua đó thẳng tiến bán kết để “đại chiến” với Tây Ban Nha tranh vé dự chung kết World Cup 2026.

Merino tỏa sáng giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Bỉ ở trên sân SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California (Mỹ).

Mikel Merino một lần nữa lại sắm vai người hùng sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị để mang niềm vui trọn vẹn về cho Tây Ban Nha, giống như điều từng làm trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8.

Phút 88, chỉ 2 phút sau khi được trao cơ hội, Merino đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành sau pha bắt không dính bóng của Lammens, ghi bàn ấn định chiến thắng.

Trước đó, Tây Ban Nha chính là đội có bàn mở tỷ số với tình huống tương tự khi Fabian Ruiz băng vào đá bồi sau nỗ lực cản phá của Thibaut Courtois ở phút 30.

Niểm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha sau bàn thắng của Fabian Ruiz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, đến phút 11, Charles De Ketelaere đưa trận đấu trở về thế cân bằng về mặt tỷ số với cú đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bỉ sau đường kiến tạo của Timothy Castagne.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Bỉ, Tây Ban Nha thẳng tiến vào bán kết, nơi họ sẽ phải “đại chiến” Tây Ban Nha để tranh tấm vé góp mặt ở chung kết World Cup 2026.

Theo TTXVN