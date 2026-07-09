Giải Vô địch Xe đạp trẻ quốc gia lần thứ 31: Đội Phú Thọ giành 4 huy chương trong ngày thi đấu đầu tiên

Ngày 9/7, tại trường đua xe đạp địa hình thuộc phường Thống Nhất, Giải vô địch Xe đạp trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026 bước vào ngày thi đấu đầu tiên với các nội dung xe đạp địa hình dành cho các nhóm tuổi 16 trở xuống, 17-18 tuổi và U23 ở cả nam và nữ.

Các trọng tài cho vận động viên thi đấu ở nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 17 - 18 tuổi xuất phát.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên tranh tài ở 10 bộ huy chương gồm: băng đồng tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 16 trở xuống, 17 - 18 tuổi và U23; băng đồng tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 16 trở xuống, 17 - 18 tuổi và U23; băng đồng tiếp sức nữ lứa tuổi 16 trở xuống, 17 - 18 tuổi; băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 16 trở xuống và 17 - 18 tuổi.

Ở nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nữ 16 tuổi trở xuống, tay đua Nguyễn Thị Yến Nhi (Phú Thọ) xuất sắc đoạt Huy chương Vàng với thành tích 14 phút 30 giây. Các nội dung thi đấu còn lại, Huy chương Vàng lần lượt thuộc về Lò Thị Yến Nhàn (Sơn La) nội dung nữ 17 - 18 tuổi; Bàn Thị Vang (Lào Cai) nội dung nữ U23; Bàn Văn Đường (Hà Nội) nội dung nam 16 tuổi trở xuống; Nguyễn Đức Thắng (Hà Nội) nội dung nam 17 - 18 tuổi và Phạm Minh Đạt (Thanh Hóa) nội dung nam U23.

Các vận động viên thi đấu trong điều kiện hết sức bất lợi khi trời liên tục mưa to, đường đua trơn trượt.

Ở các nội dung tiếp sức, đội nữ An Giang giành Huy chương Vàng lứa tuổi 16 trở xuống, đội nữ Sơn La về nhất ở lứa tuổi 17 - 18 tuổi. Đối với nội dung tiếp sức nam, các đội Hà Nội đều giành Huy chương Vàng ở cả hai lứa tuổi 16 trở xuống và 17 - 18 tuổi.

Mặc dù gặp bất lợi về thời tiết nhưng các vận động viên vẫn thi đấu hết mình.

Đội tuyển xe đạp trẻ Phú Thọ đã có ngày ra quân thi đấu thành công khi giành tổng cộng 4 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Đồng. Ngoài tấm Huy chương Vàng đầu tiên của vận động viên Nguyễn Thị Yến Nhi ở nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 16 trở xuống, 3 tấm Huy chương Đồng còn lại đều đến từ các nội dung nam. Trong đó, bộ 3 vận động viên Nguyễn Đức Nhân, Đinh Đức Chí và Quách Duy Quý xếp thứ ba nội dung băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 16 trở xuống. Tiếp đó, bộ 3 Trần Đình Thành, Bùi Minh Hiếu và Bùi Minh Chí tiếp tục giành vị trí thứ ba nội dung băng đồng tiếp sức nam 17 - 18 tuổi. Cá nhân Trần Đình Thành cũng đoạt Huy chương Đồng nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nam 17 - 18 tuổi.

Ngày thi đấu đầu tiên của Giải Vô địch xe đạp trẻ quốc gia lần thứ 31 diễn ra an toàn và ghi dấu ấn của các vận động viên trẻ.

Các kết quả trên tạo khởi đầu thuận lợi cho đoàn chủ nhà Phú Thọ, đồng thời tiếp thêm động lực để các vận động viên bước vào những ngày tranh tài tiếp theo của giải.

Mạnh Hùng