World Cup 2026: Tây Ban Nha và Bỉ chờ cuộc đấu bản lĩnh ở tứ kết

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa đương kim vô địch Euro Tây Ban Nha và tuyển Bỉ trên sân Los Angeles (Mỹ) được đánh giá là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất. Màn so tài chiến thuật đỉnh cao giữa một Tây Ban Nha sở hữu phong độ ổn định và một tuyển Bỉ đang khát khao bứt phá sau giai đoạn vòng bảng nhiều biến động.

Đại chiến tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Ảnh Đồ họa: Phong Vũ

Tây Ban Nha nắm lợi thế trước giờ bóng lăn

Xét tương quan lực lượng và những gì đã thể hiện từ đầu giải, Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn trước cuộc đối đầu với Bỉ. Điểm mạnh của “La Roja” không nằm ở một cá nhân nổi bật mà ở sự cân bằng giữa các tuyến. Họ là đội tuyển duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào tính tới vòng tứ kết năm nay, đồng thời sở hữu kỷ lục 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp tại các kỳ World Cup (tương đương hơn 10 tiếng đồng hồ thi đấu).

Dù vậy, hành trình tiến vào tứ kết của thầy trò HLV Luis de la Fuente cũng trải qua không ít thử thách. Sau trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde trong ngày ra quân, họ đã kịp thời lấy lại phong độ để thiết lập chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, việc vượt qua Bồ Đào Nha đầy nhọc nhằn ở vòng 1/8 nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Mikel Merino đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Sự bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu khiến chính HLV De la Fuente phải thừa nhận toàn đội đã không chơi thứ bóng đá tốt nhất.

Đội tuyển Tây Ban Nha tích cực chuẩn bị cho đại chiến ở tứ kết. Ảnh: FIFA

Tuyến giữa tiếp tục là nền tảng trong cách triển khai lối chơi của họ. Rodri và Pedri duy trì khả năng điều tiết nhịp độ, trong khi Dani Olmo đóng vai trò kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công. Trên hành lang cánh, Lamine Yamal mang đến tốc độ cùng những tình huống xử lý có thể mở ra bước ngoặt. Bên cạnh đó, chiều sâu đội hình với những phương án như Mikel Merino hay Ferran Torres giúp Tây Ban Nha duy trì sức ép ngay cả khi cần điều chỉnh nhân sự.

Không chỉ có phong độ tích cực, Tây Ban Nha còn chiếm ưu thế về thành tích đối đầu khi thắng 6 và hòa 1 trong 7 lần gặp Bỉ gần nhất. Dù thống kê không quyết định kết quả của một trận đấu loại trực tiếp nhưng những con số này phần nào phản ánh sự ổn định của đội bóng trước đối thủ trong nhiều giai đoạn khác nhau.

Hàng công là điểm tựa của Bỉ

Dù bị đánh giá thấp hơn, Bỉ vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực trên hành trình vào tứ kết. Sau giai đoạn khởi đầu chưa thật sự thuyết phục, thầy trò HLV Rudi Garcia từng bước cải thiện cả về tổ chức lối chơi lẫn hiệu quả trong khâu dứt điểm. Chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Mỹ ở vòng 1/8 là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ đó.

Hàng công với 13 bàn thắng sau 5 trận đang là điểm tựa lớn nhất của Bỉ. Charles De Ketelaere thi đấu ngày càng tự tin ở vị trí cao nhất, trong khi Leandro Trossard và Dodi Lukebakio tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành. Kinh nghiệm của Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku cũng giúp “Quỷ đỏ” duy trì bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng.

Charles De Ketelaere (số 17) đang cho thấy sự tự tin và phong độ thăng hoa.

Tuy nhiên, cơ hội tạo bất ngờ của Bỉ phụ thuộc nhiều vào việc khắc phục những hạn chế ở khâu phòng ngự. Việc để lọt lưới 5 bàn sau 5 trận cho thấy hệ thống phòng ngự chưa đạt sự chắc chắn cần thiết. Đáng chú ý, sự vắng mặt của Amadou Onana vì chấn thương khiến khu vực giữa sân suy giảm đáng kể về khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự. Không chỉ vậy, sự thiếu linh hoạt của cặp trung vệ Mechele và Theate đang bộc lộ những khoảng trống lớn, dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối phó với tốc độ và khả năng xuyên phá của tài năng trẻ Lamine Yamal. Dẫu vậy, nếu tổ chức tốt các tình huống phản công và tận dụng hiệu quả cơ hội tạo ra, Bỉ vẫn có thể gây nhiều khó khăn cho đối thủ.

Bản lĩnh sẽ quyết định tấm vé vào bán kết

Trong những trận đấu loại trực tiếp, khác biệt thường không đến từ việc tạo ra nhiều cơ hội mà nằm ở khả năng tận dụng thời cơ và hạn chế sai lầm. Với hai đội đều sở hữu lối chơi có tổ chức, yếu tố quyết định nhiều khả năng sẽ đến từ sự nhạy bén trong các tình huống xoay chuyển cục diện. Đây cũng là bài toán lớn đặt ra cho cả Tây Ban Nha và Bỉ trong tham vọng tiến sâu tại giải đấu.

Nhận định về cuộc so tài này, HLV Nguyễn Đức Thắng nói: “Tôi cho rằng đây sẽ là trận đấu hấp dẫn khi cả Tây Ban Nha và Bỉ đều sở hữu lực lượng chất lượng với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Bỉ đã tạo được dấu ấn bằng những điều chỉnh nhân sự hợp lý ở các trận gần đây, nhưng Tây Ban Nha càng vào sâu càng cho thấy bản lĩnh và sự hiệu quả trong cách vận hành lối chơi. Tôi nghiêng về khả năng Tây Ban Nha sẽ có kết quả thuận lợi”.

Nhìn chung, dù Bỉ đang cho thấy sự khởi sắc nhưng với hệ thống chiến thuật ổn định cùng bản lĩnh đã được kiểm chứng, Tây Ban Nha được dự đoán sẽ là đội giành chiến thắng chung cuộc để đoạt vé vào bán kết.

Theo nhandan.vn