Bellingham được dự đoán vượt mọi huyền thoại tuyển Anh

Gary Lineker hết lời ca ngợi Jude Bellingham sau màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2026, tin rằng tiền vệ Real Madrid đủ sức trở thành huyền thoại vĩ đại nhất tuyển Anh.

Huyền thoại Gary Lineker tin rằng Jude Bellingham đang trên đường trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh, sau chuỗi màn trình diễn chói sáng đưa “Tam sư” tiến vào bán kết World Cup 2026.

Tiền vệ của Real Madrid tiếp tục là người hùng trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy ở tứ kết. Bellingham lập cú đúp, giúp tuyển Anh ngược dòng sau 120 phút nghẹt thở và ghi tên mình vào nhóm những ngôi sao xuất sắc nhất giải đấu. Với 6 bàn thắng, anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của tuyển Anh tại World Cup 2026 cùng đội trưởng Harry Kane.

Bellingham đang thi đấu rất tốt ở tuyển Anh ở thời điểm hiện tại

Điều đặc biệt là Bellingham đã ghi hai bàn trong hai trận knock-out liên tiếp, sau cú đúp vào lưới Mexico ở vòng 1/8. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều đó tại một kỳ World Cup kể từ khi Diego Maradona tỏa sáng cùng Argentina năm 1986.

Chứng kiến phong độ bùng nổ của ngôi sao 23 tuổi, Gary Lineker không tiếc lời ca ngợi trên chương trình The Rest is Football. "Tôi dám nói rằng Jude Bellingham hoàn toàn có cơ hội trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử tuyển Anh. Đó là một nhận định rất lớn, nhưng tôi thực sự tin điều đó."

Cựu danh thủ từng giành Chiếc giày vàng World Cup 1986 cho rằng tuyển Anh từng sở hữu nhiều huyền thoại, song Bellingham đang thể hiện phẩm chất đặc biệt mà rất ít cầu thủ có được. "Chúng tôi từng có rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Bobby Charlton chắc chắn nằm trong số đó, Harry Kane cũng vậy. Nhưng ở độ tuổi này, những gì Bellingham đang làm thật phi thường. Cậu ấy kéo cả đội vượt qua khó khăn và tạo ra khác biệt ở những thời khắc quan trọng. Đó là dấu hiệu của một siêu sao thực thụ."

Kể từ khi ra mắt đội tuyển Anh vào năm 2020, Bellingham đã có 54 lần khoác áo “Tam sư” và ghi 12 bàn thắng. Đáng chú ý, 9 trong số đó đến ở các giải đấu lớn, cho thấy bản lĩnh của tiền vệ sinh năm 2003 luôn được phát huy ở những trận cầu đỉnh cao.

Sau khi góp công giúp tuyển Anh lọt vào hai trận chung kết EURO liên tiếp, Bellingham giờ đứng trước cơ hội đưa “Tam sư” vào chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ chức vô địch lịch sử năm 1966.

Ở bán kết, tuyển Anh sẽ chạm trán Argentina. Nếu tiếp tục duy trì phong độ chói sáng, Bellingham không chỉ giúp đội nhà tiến gần hơn tới chiếc cúp vàng, mà còn có thêm cơ sở để hiện thực hóa lời nhận định đầy táo bạo của Gary Lineker về vị thế của anh trong lịch sử bóng đá Anh.

Theo thethao247