Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2026

Cuộc so tài của hai thế lực bóng đá châu Âu

2 giờ sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ bước vào trận bán kết thứ nhất. Đây cũng là cuộc chạm trán của hai ngôi sao tấn công đang là tâm điểm của bóng đá thế giới - Kylian Mbappé và Lamine Yamal.

Mbappé ghi bàn thắng vào lưới Morocco, giúp Pháp vào bán kết. Ảnh: Tân Hoa Xã

Pháp và Tây Ban Nha đều cho thấy hình ảnh của những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi lần lượt vượt qua các đối thủ khó chịu ở vòng knock-out. Nếu đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Didier Deschamps tiếp tục phát huy bản lĩnh của một tập thể giàu kinh nghiệm, biết cách giữ nhịp độ và tung ra đòn quyết định đúng thời điểm, thì Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente lại chinh phục người hâm mộ bằng thứ bóng đá giàu năng lượng, kiểm soát bóng hiệu quả và pressing liên tục. Cuộc đối đầu này được đánh giá là cân bằng bậc nhất kể từ đầu World Cup 2026.

Tiền đạo ngôi sao Mbappé đang khoác áo câu lạc bộ Real Madrid, tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới với khả năng bùng nổ ở những trận đấu lớn. Phía bên kia, tài năng trẻ Lamine Yamal của câu lạc bộ Barcelona đang trở thành linh hồn trong lối chơi tấn công của Tây Ban Nha bằng kỹ thuật, sự tự tin và khả năng tạo đột biến.

Nếu Mbappé đại diện cho bản lĩnh và kinh nghiệm của một nhà vô địch, thì Yamal là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ mới đang sẵn sàng viết nên lịch sử. Các cựu danh thủ cũng dành nhiều lời khen cho sức mạnh của đội tuyển Pháp.

Huyền thoại bóng đá Pháp Thierry Henry nhận xét: “Michael Olise là cầu thủ nhìn thấy những đường chuyền mà người khác không nhìn thấy. Hãy trao bóng cho cậu ấy và đội tuyển Pháp sẽ luôn tạo ra cơ hội”. Trong khi đó, cựu tiền đạo Thụy Điển Zlatan Ibrahimović đánh giá: “Mbappé luôn là người kết thúc, nhưng Olise mới là bộ não của hàng công”.

Những nhận định đó cho thấy giới chuyên môn đánh giá Pháp đang sở hữu một hàng công đa dạng hơn nhiều so với các kỳ World Cup trước. Sức mạnh của họ đến từ tốc độ của Mbappé và ở khả năng sáng tạo của các “vệ tinh” chung quanh tiền đạo này.

Nhận xét về Tây Ban Nha, cựu tiền đạo người Anh Gary Lineker nhận xét: “Tây Ban Nha là một trong những tập thể hoàn thiện nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Họ kiểm soát trận đấu rất tốt và luôn biết cách khiến đối thủ phải chạy theo bóng”.

Trong khi đó, chân sút từng ghi nhiều bàn thắng nhất Giải ngoại Anh Alan Shearer cho rằng: “Điều đáng sợ nhất của Tây Ban Nha là họ không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất. Bất cứ cầu thủ nào cũng có thể tạo ra khác biệt vì cả hệ thống vận hành rất đồng bộ”.

Những lời đánh giá này phần nào phản ánh hình ảnh của La Roja tại World Cup 2026, nơi Pedri, Fabián Ruiz, Nico Williams, Mikel Merino hay Lamine Yamal đều có thể trở thành nhân tố quyết định ở từng thời điểm khác nhau.

Theo nhandan.vn