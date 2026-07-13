Giải vô địch Xe đạp trẻ quốc gia lần thứ 31: Các tay đua trẻ tranh tài nội dung đường trường

Tiếp tục chương trình thi đấu Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026, sáng 13/7, tại phường Hòa Bình, Ban Tổ chức đã tiến hành các nội dung thi đấu đường trường dành cho nữ lứa tuổi 17-18, nữ U23 và nam U23. Các cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu quyết tâm của các tay đua trẻ.

Các vận động viên thi đấu hết mình ở nội dung tính điểm nữ lứa tuổi 17 - 18, cự ly 15km.

Mở đầu là nội dung thi đấu tính điểm nữ lứa tuổi 17-18, cự ly 15km với sự tham gia của 9 vận động viên đến từ các đội: Thanh Hóa, Hà Nội, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với vận tốc trung bình 36,936 km/giờ, vận động viên Hà Ngọc Diệp (Thanh Hóa) đã cán đích đầu tiên với thời gian 24 phút 22 giây, giành Huy chương Vàng. Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Phạm Thị My (Thanh Hóa) và vận động viên Nguyễn Khang Hà My (Vĩnh Long) giành Huy chương Đồng.

Với tốc độ có thời điểm lên đến gần 40km/h, các vận động viên trẻ đã tạo ra một cuộc đua sôi nổi, hấp dẫn.

Ở nội dung tính điểm nữ U23 cự ly 18km có 14 vận động viên của các đội: Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Sơn La, Vĩnh Long, Nesto Hà Nội, Thanh Hóa tham gia thi đấu.

Với vận tốc trung bình 36,902 km/giờ, vận động viên Nguyễn Thị Kim Ngọc (Thành phố Hồ Chí Minh) xuất sắc giành Huy chương Vàng với thành tích 29 phút 16 giây. Vận động viên Lâm Thị Thùy Dương (Thành phố Hồ Chí Minh) giành Huy chương Bạc và vận động viên Nguyễn Thị Kim Vàng (An Giang) giành Huy chương Đồng.

Các vận động viên nam U23 tranh tài ở cự ly 21km.

Ở nội dung tính điểm nam U23 cự ly 21km có 21 vận động viên của các đội: Quân Đội, An Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia.

Với thời gian 27 phút 35 giây, vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Đội) về đích đầu tiên, giành Huy chương Vàng. Vận động viên Phạm Quốc Thiện (An Giang) giành Huy chương Bạc và vận động viên Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) giành Huy chương Đồng.

Với thành tích 27 phút 35 giây, vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội) đã cán đích đầu tiên, giành Huy chương Vàng ở nội dung 21km tính điểm nam U23.

Theo Ban Tổ chức, các nội dung thi đấu đường trường của Giải sẽ tiếp tục diễn ra tại phường Hòa Bình đến hết ngày 19/7.

Giải đấu là dịp để các địa phương, đơn vị đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ, đồng thời phát hiện những gương mặt triển vọng bổ sung cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Mạnh Hùng