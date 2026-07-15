Sôi nổi Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

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Sáng 15/7, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2026) thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động trong toàn hệ thống và các đơn vị phối hợp tham gia.
Các vận động viên tham gia Giải thể thao chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2026).
Giải đấu quy tụ 102 vận động viên tranh tài ở hai môn pickleball và kéo co. Trong đó, 18 vận động viên thi đấu môn pickleball; 84 vận động viên thuộc 7 đội thi đấu môn kéo co, đến từ 5 phòng chuyên môn, 17 Phòng Thi hành án dân sự khu vực và Ngân hàng BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc Giải thể thao.
Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, giải thể thao là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ, công chức, người lao động trong toàn hệ thống và các đơn vị phối hợp. Đây cũng là dịp tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao đời sống tinh thần, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.
Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu.
Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, thể hiện tinh thần đồng đội, ý chí quyết tâm và sự gắn kết. Giải đấu không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động mà còn tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thi hành án dân sự tỉnh với các cơ quan, đơn vị đồng hành.
Các vận động viên tranh tài ở bộ môn kéo co.
Nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính trên sân pickleball.
Thông qua giải thể thao, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tiếp tục lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.
Kim Liên – Đức Thiện
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