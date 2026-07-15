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Họp Trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu Hội khỏe Phù Đổng lần thứ I năm 2026

Ngày 15/7, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 tổ chức họp Trưởng đoàn, bốc thăm và xếp lịch thi đấu cho giai đoạn 1 (cụm Việt Trì). Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các Trưởng đoàn, huấn luyện viên và tổ trọng tài.

Họp Trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu Hội khỏe Phù Đổng lần thứ I năm 2026&nbsp;Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác thu hồ sơ.

Trước đó, Tiểu ban Hồ sơ đã tiến hành thu nhận, thẩm định chặt chẽ hồ sơ nhân sự và phát thẻ thi đấu cho các vận động viên theo đúng điều lệ. Tiếp theo, quy trình bốc thăm và xếp lịch thi đấu được tiến hành công khai, minh bạch và khách quan, nhận được sự đồng thuận cao từ tất cả các đơn vị tham gia. Việc tổ chức họp Trưởng đoàn và bốc thăm xếp lịch thi đấu là bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm các nội dung thi đấu diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng điều lệ, góp phần tổ chức thành công ngày hội thể thao học đường lớn nhất của tỉnh.

Họp Trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu Hội khỏe Phù Đổng lần thứ I năm 2026&nbsp;Bốc thăm xếp lịch thi đấu HKPĐ lần thứ I năm 2026 (cụm Việt Trì).

Theo kế hoạch, công tác họp Trưởng đoàn và bốc thăm xếp lịch thi đấu sẽ tiếp tục được tổ chức tại cụm Vĩnh Yên vào ngày 16/7 và cụm Hòa Bình vào ngày 17/7.

Hạnh Thúy


Hạnh Thúy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lịch thi đấu Việt Trì tỉnh Phú Thọ Hội khỏe phù đổng bốc thăm Thể thao học đường Tổ chức thành công Huấn luyện viên Hồ sơ Vận động viên
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