Phát triển thể thao quần chúng ở xã Tân Lạc

Có nền tảng vững chắc là phong trào luyện tập thể chất rộng khắp trong Nhân dân, xã Tân Lạc đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2026. Sự kiện không chỉ phản ánh kết quả của phong trào thể dục thể thao ở cơ sở mà còn góp phần thúc đẩy địa phương tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nhân rộng các câu lạc bộ thể thao quần chúng.

Các vận động viên tranh tài nội dung bóng chuyền nam tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lạc cho biết: Đại hội là sự kiện chính trị - văn hóa - thể thao có ý nghĩa quan trọng, là ngày hội biểu dương sức mạnh đoàn kết của Nhân dân. Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi đây là đại hội đầu tiên của xã Tân Lạc sau khi thiết lập đơn vị hành chính mới.

Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá thực chất phong trào thể thao tại cơ sở; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân xuất sắc để thành lập đoàn vận động viên đại diện xã tham gia Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I. Đây cũng là dịp để tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa các khu dân cư trên địa bàn xã.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc Đại hội.

Một trong những điểm nhấn của Đại hội là chương trình đồng diễn nghệ thuật với sự tham gia của gần 1.000 hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên trong trang phục truyền thống. Đại hội năm nay quy tụ các đoàn vận động viên tiêu biểu đến từ 67 khu dân cư và các đơn vị trên địa bàn xã, tham gia tranh tài ở 6 môn thi chính thức là: Bóng chuyền (nam, nữ), bóng bàn, bắn nỏ, đẩy gậy, bơi lội, chạy việt dã. Trong đó, bắn nỏ và đẩy gậy là những môn thể thao dân tộc được duy trì bên cạnh các môn thi đấu phổ biến hiện nay. Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo vận động viên và Nhân dân tham gia cổ vũ. Kết quả đạt được tại Đại hội TDTT lần thứ I tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp phát triển TDTT, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho Nhân dân.

Thành công của Đại hội TDTT lần thứ I là kết quả của phong trào thể thao quần chúng phát triển rộng khắp trên địa bàn xã trong nhiều năm qua. Tỷ lệ người dân tự giác tham gia tập luyện thường xuyên tăng cao qua từng năm. Hệ thống cơ sở vật chất, từ nhà văn hóa thôn đến các sân chơi, bãi tập tại các trường học được đầu tư nâng cấp và khai thác một cách hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu rèn luyện thân thể và nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Tính đến nay, toàn xã đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 83 câu lạc bộ thể thao, có gần 3.000 hộ gia đình được công nhận là “gia đình thể thao” và thu hút hơn 15.000 người tham gia rèn luyện thường xuyên. Từ phong trào đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu. Trong đó có vận động viên Bùi Văn Chiều (xóm Cóc 2) đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành Huy chương Vàng nội dung Bắn nỏ tại giải thể thao phục vụ Giỗ tổ Hùng Vương do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Thời gian tới, cấp ủy và chính quyền xã xác định tiếp tục chỉ đạo các khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn nỗ lực nhân rộng các mô hình câu lạc bộ thể thao phù hợp với từng lứa tuổi. Đồng thời quản lý và phát huy hiệu quả công năng của các sân chơi, bãi tập công cộng hiện có. Xã Tân Lạc cũng định hướng nghiên cứu các mô hình xã hội hóa hoạt động thể thao nhằm thu hút thêm nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn. Việc huy động nguồn lực xã hội này sẽ giúp hoàn thiện hơn hạ tầng thể thao, đáp ứng tốt nhu cầu rèn luyện ngày càng cao của Nhân dân, đưa phong trào TDTT trên địa bàn xã ngày càng phát triển.

Hương Lan