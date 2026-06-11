Công bố kết quả tuyển dụng 1.085 viên chức ngành giáo dục

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Ngày 11/6, Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tỉnh thông báo kết quả kỳ tuyển dụng, tiếp nhận viên chức giáo viên mầm non; nhân viên ngành học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm 2025.
Trường Mầm non Lâm Thao, xã Lâm Thao chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh.
Theo đó, có 1.088 thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch (vòng 2), trong đó 1.085 thí sinh dự kiểm tra, 3 thí sinh vắng mặt. Kết quả, 1.085 thí sinh tham gia đều trúng tuyển theo Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 8/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Đối với công tác bố trí đơn vị làm việc, phần lớn thí sinh trúng tuyển đã được bố trí về công tác tại xã/phường, đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn 140 thí sinh (do xã, phường, đơn vị thí sinh đăng ký hết chỉ tiêu); trong đó: 132 thí sinh đăng ký vị trí tuyển dụng giáo viên mầm non, 8 thí sinh đăng ký vị trí việc làm nhân viên các cấp học.
Trên cơ sở số xã, phường còn chỉ tiêu tiếp nhận viên chức về công tác, thí sinh có đơn đăng ký nguyện vọng. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa không quá 3 nguyện vọng về công tác tại nhiều nhất không quá 3 xã, phường, đơn vị còn chỉ tiêu tiếp nhận viên chức trên phần mềm tại liên kết https://tuyendungtiepnhan.phutho.edu.vn/.
Thời gian đăng ký nguyện vọng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 15/6/2026 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 18/6/2026. Thí sinh nộp trực tiếp đơn đăng ký nguyện vọng công tác về Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) qua Phòng Tổ chức cán bộ (số 1166 đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) trước ngày 20/6/2026.
Để ban hành quyết định tuyển dụng, Sở GD&ĐT yêu cầu, đối với thí sinh trúng tuyển phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo vị trí tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 11/6 đến hết ngày 10/7/2026 tại Sở GD&ĐT.
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, đối tượng ưu tiên không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Hạnh Thúy
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