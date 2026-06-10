Khai mạc Giải bơi “Đường đua xanh” thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2026

Sáng 10/6, Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng khu vực Hòa Bình tổ chức khai mạc Giải bơi “Đường đua xanh” thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2026. Hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Các vận động viên thi đấu ở nội dung bơi tự do từ 9 đến 10 tuổi.

Giải bơi “Đường đua xanh” được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của việc học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là hoạt động thiết thực thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần cho thanh thiếu niên, nhi đồng.

Giải đấu góp phần phát hiện, bồi dưỡng các tài năng bơi lội trẻ.

Không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích trong dịp hè, giải đấu còn tạo điều kiện để các em giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu, bản lĩnh, tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu ở môn bơi lội, lan tỏa phong trào tập luyện bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước trong học sinh và cộng đồng.

Giải năm nay dành cho các em thiếu niên, nhi đồng từ 6 đến 14 tuổi đang sinh sống, học tập trên địa bàn khu vực Hòa Bình. Các vận động viên được chia thành 4 nhóm tuổi gồm: bảng A (6-8 tuổi), bảng B (9-10 tuổi), bảng C (11-12 tuổi) và bảng D (13-14 tuổi).

Tham gia giải có 185 vận động viên đến từ 11 đội tuyển tiêu biểu thuộc 11 xã, phường khu vực Hòa Bình. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung bơi tự do và bơi ếch dành cho nam và nữ theo từng nhóm tuổi.

Từ giải bơi cũng góp phần lan tỏa phong trào luyện tập bơi lội trong cộng đồng.

Giải bơi còn góp phần nâng cao thể chất, kỹ năng sống cho trẻ em và xây dựng môi trường an toàn để trẻ em phát triển toàn diện

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đã diễn ra sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo phụ huynh và khán giả. Giải bơi “Đường đua xanh” thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2026 không chỉ góp phần nâng cao thể chất, kỹ năng sống cho trẻ em mà còn lan tỏa thông điệp phòng, chống đuối nước, xây dựng môi trường an toàn để trẻ em phát triển toàn diện.

Mạnh Hùng