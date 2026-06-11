Lễ khai mạc World Cup 2026: 3 sắc màu đậm chất Bắc Mỹ

Lễ khai mạc World Cup 2026 là một sự kiện lịch sử chưa từng có khi lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại 3 quốc gia (Mexico, Canada và Mỹ) và sẽ có 3 buổi lễ khai mạc riêng tại mỗi nước để chào đón ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phát biểu trước truyền thông rằng: “Chuỗi lễ khai mạc này đại diện cho quy mô phi thường và tầm vóc lịch sử của những gì World Cup 2026 hướng tới”.

Theo kế hoạch của FIFA, các buổi lễ khai mạc sẽ diễn ra liên tiếp từ ngày 12 - 13.6 (theo giờ VN), trước trận đấu mở màn của từng nước chủ nhà khoảng 90 phút. Cả ba ngày hội đều do Công ty Balich Wonder Studio (Ý) sản xuất với tổng đạo diễn Marco Balich, mang một thông điệp sáng tạo chung: tái hiện chiếc cúp vô địch thông qua lăng kính văn hóa riêng biệt của mỗi quốc gia.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) và ca sĩ Shakira tại buổi giới thiệu bài hát chính thức cùng lễ khai mạc World Cup 2026

Mexico là quốc gia đầu tiên tổ chức lễ khai mạc World Cup 2026 tại sân Estadio Azteca có sức chứa 87.523 chỗ ngồi. Thời gian diễn ra dự kiến khoảng 90 phút (0 giờ 30 ngày 12.6) trước khi trận đấu mở màn giữa Mexico gặp Nam Phi diễn ra. Trong lần thứ 3 nhận được vinh dự đăng cai World Cup, Mexico chọn chủ đề: Tôn vinh nét đẹp văn hóa dân gian nghệ thuật cắt giấy papel picado tinh xảo của Mexico. "Sân khấu huyền thoại Azteca sẽ chứng kiến sự giao thoa giữa các nghệ nhân dân gian bản địa và dàn sao âm nhạc Latin quốc tế. Danh ca Shakira và Burna Boy sẽ trực tiếp trình diễn ca khúc chủ đề chính thức của giải đấu mang tên Dai Dai. Màn trình diễn được mong chờ này sẽ tạo tiền đề cho một lễ khai mạc giải đấu khó quên, quy tụ người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới để cùng nhau ăn mừng bóng đá, âm nhạc và văn hóa", trang FIFA.com đưa tin.

Canada sẽ tổ chức lễ khai mạc tiếp theo, cũng trong 90 phút trước trận đội tuyển nước này gặp Bosnia - Herzegovina lúc 2 giờ ngày 13.6 trên sân BMO Field ở Toronto. Canada chọn chủ đề Hành trình đa văn hóa từ bờ biển này sang bờ biển khác, nhằm mục đích tái hiện “hành trình xuyên Canada”, phản ánh 3 đường bờ biển rộng lớn và bức tranh đa sắc tộc của quốc gia này. Điểm nhấn trong buổi lễ khai mạc sẽ gồm chiếc cúp vàng thế giới được mô phỏng như một bức tranh khảm nghệ thuật di động khổng lồ, đại diện cho sự hòa hợp của các cộng đồng nhập cư tạo nên đất nước Canada hiện đại. Màn biểu diễn được dẫn dắt bởi hai giọng ca huyền thoại xứ lá phong là Alanis Morissette và Michael Buble.

Cuối cùng là lễ khai mạc tại Mỹ, tổ chức trên Sân vận động SoFi ở Los Angeles (bang California) ngay trước trận đội tuyển Mỹ gặp Paraguay ở bảng D lúc 8 giờ ngày 13.6.

FIFA cho biết buổi lễ khai mạc tại Mỹ sẽ được thiết kế theo chủ đề: Đại tiệc âm nhạc và ánh sáng kiểu Hollywood. Xứ cờ hoa muốn nhấn đến phong cách giải trí bùng nổ, thời thượng đỉnh cao đậm chất Los Angeles và ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ. Theo đó, sân SoFi sẽ được thắp sáng bởi những công nghệ trình diễn hình ảnh quy mô lớn chưa từng có. Biểu tượng chiếc cúp tại đây được đạo diễn mô tả là “siêu sáng và rực rỡ”, đi kèm màn đổ bộ của dàn siêu sao nhạc pop và hiphop toàn cầu...

Theo thanhnien.vn