Không phải Brazil, đây là quốc gia ‘xuất khẩu’ cầu thủ số 1 World Cup 2026

Quốc gia nào trở thành “cái nôi” cung cấp cầu thủ nhiều nhất cho World Cup 2026? Không phải là Brazil, “công xưởng” của bóng đá thế giới mà đó là Pháp. Theo thống kê, có tới 102 cầu thủ dự VCK sắp tới sinh ra ở Pháp, vượt xa hoàn toàn các quốc gia khác. Nói một cách ví von, số cầu thủ này có thể thành lập riêng ra một bảng chỉ có cầu thủ chào đời ở xứ lục lăng tranh tài.

Sự phủ sóng toàn cầu

Lực lượng đông đảo gồm 102 cầu thủ này được phân bổ rộng khắp cho 13 đội tuyển quốc gia khác nhau. Algeria và Haiti dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 người mỗi nước. Có nghĩa là một nửa đội hình 2 đội tuyển này dự World Cup 2026 sinh ra ở xứ lục lăng.

Trong số 102 cầu thủ chào đời tại Pháp tham dự World Cup 2026, có 23 người nằm trong danh sách triệu tập chính thức của HLV Didier Deschamps. 79 cái tên còn lại sẽ là nòng cốt của 12 đội tuyển khác, rải rác trên khắp các châu lục.

Ngoại trừ châu Đại Dương, tầm ảnh hưởng của “công xưởng” bóng đá Pháp đã chạm đến mọi ngóc ngách của thế giới: từ châu Âu (Tây Ban Nha), châu Mỹ (Haiti), châu Á (Qatar) cho đến sự thống trị gần như tuyệt đối ở châu Phi (Senegal, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, CHDC Congo, Cape Verde, Ghana và Ai Cập).

Cần phải nhấn mạnh rằng, phần lớn trong số 79 con người này không hề là những cái tên xa lạ. Ví dụ tiêu biểu nhất là Riyad Mahrez. Cựu sao Man City sinh ra ở Clichy, chơi cho các CLB của Pháp trước khi cập bến Leicester City. Thời gian Mahrez sống ở Pháp cho đến nay vẫn là nhiều nhất vì đến năm 23 tuổi anh mới xuất ngoại thi đấu.

Hay như Nabil Bentaleb, một sao trẻ cũng ăn tập ở các học viện của Pháp. Anh thậm chí đã khoác áo U19 Pháp trước khi đổi màu áo sang Algeria. Trung vệ Aymeric Laporte đang chơi cho Tây Ban Nha thực ra cũng sinh ở Pháp.

Senegal vươn mình với những bức tường thành vững chãi như Kalidou Koulibaly và Edouard Mendy; Bờ Biển Ngà thì sở hữu Nicolas Pepe hay Seko Fofana... Họ đều là những ngôi sao đẳng cấp, những nhân tố từng chinh chiến và vô địch ở các đấu trường khắc nghiệt bậc nhất.

Nhiều cầu thủ châu Phi sinh ra ở Pháp

Môi trường hoàn hảo để ươm mầm “măng non”

Để lý giải hiện tượng này, TyC Sports đã đào sâu vào những tàn dư của quá khứ. Pháp từng là một đế chế thực dân khổng lồ từ thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 20, với diện tích lãnh thổ từng lên tới 13,5 triệu km vuông vào năm 1939. Những nơi như Algeria (cửa ngõ tiến vào châu Phi của Pháp ở thế kỷ 19), Senegal (trung tâm điều hành của đế chế), hay Haiti đều chịu ảnh hưởng sâu sắc về cả văn hóa, ngôn ngữ.

Chính sợi dây lịch sử này đã tạo ra những làn sóng nhập cư khổng lồ. Con cháu của họ sinh ra tại các vùng ngoại ô của Pháp, lớn lên ở khu vực này và dần được thu nạp vào các học viện uy tín ở địa phương.

Dù mang trong mình nguồn gen thể thao trứ danh của người gốc Phi song họ lại được mài giũa bằng tư duy bóng đá Pháp. Các học viện như Lens, Lille và đặc biệt là Clairefontaine là nơi ươm mầm cho hàng loạt ngôi sao. Để rồi khi trưởng thành, họ toả đi khắp nơi, khoác áo các đội tuyển trên toàn thế giới.

102 cầu thủ trên đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Pháp. Nhưng không phải ai cũng được toại nguyện. Thực tế là có rất nhiều ngôi sao từng thử sức ở các đội U17, U19, U21 Pháp nhưng không thể duy trì chỗ đứng trên đội tuyển quốc gia. Và để tiếp tục phát triển, họ đã chọn đổi màu áo.

Đội tuyển Pháp “xịn” kinh khủng đến mức nào?

Chính từ hiện tượng “chảy máu tài năng” này, chúng ta mới có cái nhìn rõ ràng nhất về sự đáng sợ của đội tuyển quốc gia Pháp ở thời điểm hiện tại. Hãy thử làm một phép so sánh: Nếu 79 cầu thủ gốc Pháp đủ sức làm trụ cột, thậm chí là gánh vác cả một ĐTQG khác chinh chiến tại World Cup, thì 23 con người được giữ lại cống hiến cho màu áo lam hiển nhiên phải là những nhân tố tinh túy nhất trong số những tinh hoa.

Nếu không chọn Tây Ban Nha, Laporte chưa chắc đã có chỗ ở đội tuyển Pháp

Sự cạnh tranh ở đội tuyển Pháp lúc này khốc liệt đến mức tàn nhẫn. Một trung vệ đẳng cấp hàng đầu như Aymeric Laporte vẫn phải từ bỏ hy vọng khoác áo quê hương để chuyển sang đầu quân cho Tây Ban Nha, đơn giản vì anh không thể chen chân nổi vào một hàng thủ quá chật chội, trước kia là Varane, Kimpembe hay bây giờ là William Saliba, Dayot Upamecano hay Jules Kounde.

Ở hàng tiền vệ và tiền đạo, những cái tên như N'Golo Kante, Aurelien Tchouameni... thường xuyên được gọi. Còn trên hàng công, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay Michael Olise tạo thành một dải ngân hà mà bất cứ huấn luyện viên nào cũng phải thèm khát.

Sức mạnh “kinh khủng” của Pháp nằm ở chỗ đội tuyển này sở hữu một hệ thống sản xuất tài năng cho ra sản lượng quá lớn so với nhu cầu thực tế của một đội hình 26 người dự World Cup. Đến Camavinga - ngôi sao 50 triệu euro - còn bị loại thì rõ ràng là không có cơ hội cho những Bentaleb, Pape Gueye, Gael Kakuta... các cầu thủ sinh ra ở xứ lục lăng nhưng chơi cho đội tuyển châu Phi.

Tại World Cup 2026, bóng đá Pháp có thể ung dung gạch tên nhiều hảo thủ đang thi đấu ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mà đẳng cấp đội hình vẫn không hề suy xuyển. Hệ thống sàng lọc tài năng của Pháp hẹp và khắt khe đến mức những phần “tràn ra” của nó cũng đủ để thay đổi hoàn toàn cục diện và nâng tầm cả nền bóng đá của lục địa đen tại World Cup.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu với con số 102 cầu thủ này không chỉ là một di sản về lịch sử, nhân chủng học mà còn là lời khẳng định đanh thép: Nước Pháp đang sở hữu một nguồn tài nguyên bóng đá vô tận. Và khi những cầu thủ giỏi không thể lọt vào đội hình của Deschamps, phần còn lại của thế giới càng phải hiểu rằng 23 cầu thủ ra sân trong màu áo Les Bleus đáng sợ đến nhường nào.

Theo tienphong.vn