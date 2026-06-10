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Lịch trực tiếp WORLD CUP 2026

Lịch tường thuật trực tiếp bóng đá toàn bộ các trận đấu của World Cup 2026 trên các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Lịch trực tiếp WORLD CUP 2026

Xem FIFA World Cup 2026TM trên VTV bằng hình thức nào?

Theo Vtv.vn, với FIFA World Cup 2026TM, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đang mở ra một “hệ sinh thái xem World Cup” đa nền tảng chưa từng có dành cho khán giả cả nước.

Theo kế hoạch triển khai, toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026TM dự kiến sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam.

Những trận cầu tâm điểm như khai mạc, bán kết hay chung kết sẽ xuất hiện trên các kênh quảng bá quen thuộc của VTV, giúp đông đảo khán giả cả nước có thể theo dõi miễn phí.

Ngoài sóng truyền hình trải dài từ VTV1, VTV2, VTV3, VTV7, VTV9, VTV10, người hâm mộ có thể kỳ vọng theo dõi các nội dung World Cup trên hệ sinh thái số của VTV, bao gồm các nền tảng Internet như Thời báo VTV (VTV.vn), ứng dụng di động VTVgo, YouTube hay TikTok.

Không chỉ có các trận đấu trực tiếp, khán giả còn có cơ hội tiếp cận hàng loạt nội dung đồng hành như highlights, recap mỗi ngày, talkshow, bình luận trước và sau trận, hậu trường tác nghiệp hay các video ngắn cập nhật khoảnh khắc đáng chú ý.

Đặc biệt, với múi giờ chênh lệch do giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, nhiều trận đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng theo giờ Việt Nam. Trong bối cảnh đó, người xem có thể dễ dàng theo dõi highlights ngay sau trận, xem lại các tình huống nổi bật hay cập nhật nhanh diễn biến chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại.

Không chỉ dừng ở việc phát sóng các trận đấu World Cup 2026 các chương trình đồng hành, bản tin nhanh, chương trình tổng hợp mỗi ngày hay những câu chuyện bên lề về các đội tuyển, cầu thủ và thành phố chủ nhà sẽ góp phần tạo nên không khí lễ hội bóng đá xuyên suốt giải đấu.

Lịch trực tiếp bóng đá World Cup 2026 trên VTV

Ngày

Giờ

Vòng đấu

Trận đấu

Kênh trực tiếp

12/06

02:00

Bảng A

Mexico vs Nam Phi

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

12/06

09:00

Bảng A

Hàn Quốc vs CH Séc

VTV3 (Dự kiến VTV6)

13/06

02:00

Bảng B

Canada vs Bosnia & Herzegovina

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

13/06

08:00

Bảng D

Mỹ vs Paraguay

VTV3 (Dự kiến VTV6)

14/06

02:00

Bảng B

Qatar vs Thụy Sĩ

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

14/06

05:00

Bảng C

Brazil vs Morocco

VTV3 (Dự kiến VTV6)

14/06

08:00

Bảng C

Haiti vs Scotland

VTV3 (Dự kiến VTV6)

14/06

11:00

Bảng D

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ

VTV3 (Dự kiến VTV6)

15/06

00:00

Bảng E

Đức vs Curaçao

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

15/06

03:00

Bảng F

Hà Lan vs Nhật Bản

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

15/06

06:00

Bảng E

Bờ Biển Ngà vs Ecuador

VTV3 (Dự kiến VTV6)

15/06

09:00

Bảng F

Thụy Điển vs Tunisia

VTV3 (Dự kiến VTV6)

15/06

23:00

Bảng H

Tây Ban Nha vs Cape Verde

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

16/06

02:00

Bảng G

Bỉ vs Ai Cập

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

16/06

05:00

Bảng H

Saudi Arabia vs Uruguay

VTV3 (Dự kiến VTV6)

16/06

08:00

Bảng G

Iran vs New Zealand

VTV3 (Dự kiến VTV6)

17/06

02:00

Bảng I

Pháp vs Senegal

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

17/06

05:00

Bảng I

Iraq vs Na Uy

VTV3 (Dự kiến VTV6)

17/06

08:00

Bảng J

Argentina vs Algeria

VTV3 (Dự kiến VTV6)

17/06

11:00

Bảng J

Áo vs Jordan

VTV3 (Dự kiến VTV6)

18/06

00:00

Bảng K

Bồ Đào Nha vs CHDC Congo

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

18/06

03:00

Bảng L

Anh vs Croatia

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

18/06

06:00

Bảng L

Ghana vs Panama

VTV3 (Dự kiến VTV6)

18/06

09:00

Bảng K

Uzbekistan vs Colombia

VTV3 (Dự kiến VTV6)

18/06

23:00

Bảng A

CH Séc vs Nam Phi

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

19/06

02:00

Bảng B

Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

19/06

05:00

Bảng B

Canada vs Qatar

VTV3 (Dự kiến VTV6)

19/06

08:00

Bảng A

Mexico vs Hàn Quốc

VTV3 (Dự kiến VTV6)

20/06

02:00

Bảng D

Mỹ vs Australia

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

20/06

05:00

Bảng C

Scotland vs Morocco

VTV3 (Dự kiến VTV6)

20/06

07:30

Bảng C

Brazil vs Haiti

VTV3 (Dự kiến VTV6)

20/06

10:00

Bảng D

Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay

VTV3 (Dự kiến VTV6)

21/06

00:00

Bảng F

Hà Lan vs Thụy Điển

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

21/06

03:00

Bảng E

Đức vs Bờ Biển Ngà

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

21/06

07:00

Bảng E

Ecuador vs Curaçao

VTV3 (Dự kiến VTV6)

21/06

11:00

Bảng F

Tunisia vs Nhật Bản

VTV3 (Dự kiến VTV6)

21/06

23:00

Bảng H

Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

22/06

02:00

Bảng G

Bỉ vs Iran

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

22/06

05:00

Bảng H

Uruguay vs Cape Verde

VTV3 (Dự kiến VTV6)

22/06

08:00

Bảng G

New Zealand vs Ai Cập

VTV3 (Dự kiến VTV6)

23/06

00:00

Bảng J

Argentina vs Áo

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

23/06

04:00

Bảng I

Pháp vs Iraq

VTV3 (Dự kiến VTV6)

23/06

07:00

Bảng I

Na Uy vs Senegal

VTV3 (Dự kiến VTV6)

23/06

10:00

Bảng J

Jordan vs Algeria

VTV3 (Dự kiến VTV6)

24/06

00:00

Bảng K

Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

24/06

03:00

Bảng L

Anh vs Ghana

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

24/06

06:00

Bảng L

Panama vs Croatia

VTV3 (Dự kiến VTV6)

24/06

09:00

Bảng K

Colombia vs CHDC Congo

VTV3 (Dự kiến VTV6)

25/06

02:00

Bảng B

Thụy Sĩ vs Canada

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

25/06

02:00

Bảng B

Bosnia & Herzegovina vs Qatar

VTV2 (Dự kiến VTV6)

25/06

05:00

Bảng C

Scotland vs Brazil

VTV3 (Dự kiến VTV6)

25/06

05:00

Bảng C

Morocco vs Haiti

VTV2 (Dự kiến VTV6)

25/06

08:00

Bảng A

CH Séc vs Mexico

VTV3 (Dự kiến VTV6)

25/06

08:00

Bảng A

Nam Phi vs Hàn Quốc

VTV2 (Dự kiến VTV6)

26/06

03:00

Bảng E

Curaçao vs Bờ Biển Ngà

VTV2 (Dự kiến VTV6)

26/06

03:00

Bảng E

Ecuador vs Đức

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

26/06

06:00

Bảng F

Nhật Bản vs Thụy Điển

VTV2 (Dự kiến VTV6)

26/06

06:00

Bảng F

Tunisia vs Hà Lan

VTV3 (Dự kiến VTV6)

26/06

09:00

Bảng D

Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ

VTV3 (Dự kiến VTV6)

26/06

09:00

Bảng D

Paraguay vs Australia

VTV2 (Dự kiến VTV6)

27/06

02:00

Bảng I

Na Uy vs Pháp

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

27/06

02:00

Bảng I

Senegal vs Iraq

VTV2 (Dự kiến VTV6)

27/06

07:00

Bảng H

Cape Verde vs Saudi Arabia

VTV2 (Dự kiến VTV6)

27/06

07:00

Bảng H

Uruguay vs Tây Ban Nha

VTV3 (Dự kiến VTV6)

27/06

10:00

Bảng G

Ai Cập vs Iran

VTV2 (Dự kiến VTV6)

27/06

10:00

Bảng G

New Zealand vs Bỉ

VTV3 (Dự kiến VTV6)

28/06

04:00

Bảng L

Panama vs Anh

VTV2 (Dự kiến VTV6)

28/06

04:00

Bảng L

Croatia vs Ghana

VTV3 (Dự kiến VTV6)

28/06

06:30

Bảng K

Colombia vs Bồ Đào Nha

VTV7 (Dự kiến VTV6)

28/06

06:30

Bảng K

CHDC Congo vs Uzbekistan

VTV10 (Dự kiến VTV6)

28/06

09:00

Bảng J

Algeria vs Áo

VTV2 (Dự kiến VTV6)

28/06

09:00

Bảng J

Jordan vs Argentina

VTV3 (Dự kiến VTV6)

29/06

02:00

Vòng 32 đội

Nhì bảng A vs Nhì bảng B

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

30/06

00:00

Vòng 32 đội

Nhất bảng C vs Nhì bảng F

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

30/06

03:30

Vòng 32 đội

Nhất bảng E vs Hạng ba A/B/C/D/F

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

30/06

08:00

Vòng 32 đội

Nhất bảng F vs Nhì bảng C

VTV3 (Dự kiến VTV6)

01/07

00:00

Vòng 32 đội

Nhì bảng E vs Nhì bảng I

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

01/07

04:00

Vòng 32 đội

Nhất bảng I vs Hạng ba C/D/F/G/H

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

01/07

08:00

Vòng 32 đội

Nhất bảng A vs Hạng ba C/E/F/H/I

VTV3 (Dự kiến VTV6)

01/07

23:00

Vòng 32 đội

Nhất bảng L vs Hạng ba E/H/I/J/K

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

02/07

03:00

Vòng 32 đội

Nhất bảng G vs Hạng ba A/E/H/I/J

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

02/07

07:00

Vòng 32 đội

Nhất bảng D vs Hạng ba B/E/F/I/J

VTV3 (Dự kiến VTV6)

03/07

02:00

Vòng 32 đội

Nhất bảng H vs Nhì bảng J

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

03/07

06:00

Vòng 32 đội

Nhì bảng K vs Nhì bảng L

VTV3 (Dự kiến VTV6)

03/07

10:00

Vòng 32 đội

Nhất bảng B vs Hạng ba E/F/G/I/J

VTV3 (Dự kiến VTV6)

04/07

01:00

Vòng 32 đội

Nhì bảng D vs Nhì bảng G

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

04/07

05:00

Vòng 32 đội

Nhất bảng J vs Nhì bảng H

VTV3 (Dự kiến VTV6)

04/07

08:30

Vòng 32 đội

Nhất bảng K vs Hạng ba D/E/I/J/L

VTV3 (Dự kiến VTV6)

05/07

00:00

Vòng 1/8

Thắng trận 74 vs Thắng trận 76

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

05/07

04:00

Vòng 1/8

Thắng trận 75 vs Thắng trận 78

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

06/07

03:00

Vòng 1/8

Thắng trận 77 vs Thắng trận 79

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

06/07

07:00

Vòng 1/8

Thắng trận 80 vs Thắng trận 81

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

07/07

02:00

Vòng 1/8

Thắng trận 84 vs Thắng trận 85

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

07/07

07:00

Vòng 1/8

Thắng trận 82 vs Thắng trận 83

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

07/07

23:00

Vòng 1/8

Thắng trận 87 vs Thắng trận 89

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

08/07

03:00

Vòng 1/8

Thắng trận 86 vs Thắng trận 88

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

10/07

03:00

Tứ kết

Thắng trận 90 vs Thắng trận 91

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

11/07

02:00

Tứ kết

Thắng trận 94 vs Thắng trận 95

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

12/07

04:00

Tứ kết

Thắng trận 92 vs Thắng trận 93

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

12/07

08:00

Tứ kết

Thắng trận 96 vs Thắng trận 97

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

15/07

02:00

Bán kết

Thắng trận 98 vs Thắng trận 99

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

16/07

02:00

Bán kết

Thắng trận 100 vs Thắng trận 101

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

19/07

04:00

Tranh hạng Ba

Thua trận 102 vs Thua trận 103

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

20/07

02:00

Chung kết

Thắng trận 102 vs Thắng trận 103

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

20/07

05:30

Lễ trao giải

Sau trận chung kết

VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

Danh sách chi tiết 12 bảng đấu World Cup 2026

Lịch trực tiếp WORLD CUP 2026

Theo Chinhphu.vn


Theo Chinhphu.vn

 Từ khóa: Đài truyền hình Việt Nam World Cup 2026 VTV Trực tiếp bóng đá Trận đấu Tường
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