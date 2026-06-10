Lịch trực tiếp WORLD CUP 2026

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Lịch tường thuật trực tiếp bóng đá toàn bộ các trận đấu của World Cup 2026 trên các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).
Xem FIFA World Cup 2026TM trên VTV bằng hình thức nào?
Theo Vtv.vn, với FIFA World Cup 2026TM, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đang mở ra một “hệ sinh thái xem World Cup” đa nền tảng chưa từng có dành cho khán giả cả nước.
Theo kế hoạch triển khai, toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026TM dự kiến sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam.
Những trận cầu tâm điểm như khai mạc, bán kết hay chung kết sẽ xuất hiện trên các kênh quảng bá quen thuộc của VTV, giúp đông đảo khán giả cả nước có thể theo dõi miễn phí.
Ngoài sóng truyền hình trải dài từ VTV1, VTV2, VTV3, VTV7, VTV9, VTV10, người hâm mộ có thể kỳ vọng theo dõi các nội dung World Cup trên hệ sinh thái số của VTV, bao gồm các nền tảng Internet như Thời báo VTV (VTV.vn), ứng dụng di động VTVgo, YouTube hay TikTok.
Không chỉ có các trận đấu trực tiếp, khán giả còn có cơ hội tiếp cận hàng loạt nội dung đồng hành như highlights, recap mỗi ngày, talkshow, bình luận trước và sau trận, hậu trường tác nghiệp hay các video ngắn cập nhật khoảnh khắc đáng chú ý.
Đặc biệt, với múi giờ chênh lệch do giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, nhiều trận đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng theo giờ Việt Nam. Trong bối cảnh đó, người xem có thể dễ dàng theo dõi highlights ngay sau trận, xem lại các tình huống nổi bật hay cập nhật nhanh diễn biến chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại.
Không chỉ dừng ở việc phát sóng các trận đấu World Cup 2026 các chương trình đồng hành, bản tin nhanh, chương trình tổng hợp mỗi ngày hay những câu chuyện bên lề về các đội tuyển, cầu thủ và thành phố chủ nhà sẽ góp phần tạo nên không khí lễ hội bóng đá xuyên suốt giải đấu.
Lịch trực tiếp bóng đá World Cup 2026 trên VTV
Ngày
Giờ
Vòng đấu
Trận đấu
Kênh trực tiếp
12/06
02:00
Bảng A
Mexico vs Nam Phi
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
12/06
09:00
Bảng A
Hàn Quốc vs CH Séc
VTV3 (Dự kiến VTV6)
13/06
02:00
Bảng B
Canada vs Bosnia & Herzegovina
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
13/06
08:00
Bảng D
Mỹ vs Paraguay
VTV3 (Dự kiến VTV6)
14/06
02:00
Bảng B
Qatar vs Thụy Sĩ
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
14/06
05:00
Bảng C
Brazil vs Morocco
VTV3 (Dự kiến VTV6)
14/06
08:00
Bảng C
Haiti vs Scotland
VTV3 (Dự kiến VTV6)
14/06
11:00
Bảng D
Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ
VTV3 (Dự kiến VTV6)
15/06
00:00
Bảng E
Đức vs Curaçao
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
15/06
03:00
Bảng F
Hà Lan vs Nhật Bản
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
15/06
06:00
Bảng E
Bờ Biển Ngà vs Ecuador
VTV3 (Dự kiến VTV6)
15/06
09:00
Bảng F
Thụy Điển vs Tunisia
VTV3 (Dự kiến VTV6)
15/06
23:00
Bảng H
Tây Ban Nha vs Cape Verde
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
16/06
02:00
Bảng G
Bỉ vs Ai Cập
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
16/06
05:00
Bảng H
Saudi Arabia vs Uruguay
VTV3 (Dự kiến VTV6)
16/06
08:00
Bảng G
Iran vs New Zealand
VTV3 (Dự kiến VTV6)
17/06
02:00
Bảng I
Pháp vs Senegal
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
17/06
05:00
Bảng I
Iraq vs Na Uy
VTV3 (Dự kiến VTV6)
17/06
08:00
Bảng J
Argentina vs Algeria
VTV3 (Dự kiến VTV6)
17/06
11:00
Bảng J
Áo vs Jordan
VTV3 (Dự kiến VTV6)
18/06
00:00
Bảng K
Bồ Đào Nha vs CHDC Congo
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
18/06
03:00
Bảng L
Anh vs Croatia
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
18/06
06:00
Bảng L
Ghana vs Panama
VTV3 (Dự kiến VTV6)
18/06
09:00
Bảng K
Uzbekistan vs Colombia
VTV3 (Dự kiến VTV6)
18/06
23:00
Bảng A
CH Séc vs Nam Phi
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
19/06
02:00
Bảng B
Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
19/06
05:00
Bảng B
Canada vs Qatar
VTV3 (Dự kiến VTV6)
19/06
08:00
Bảng A
Mexico vs Hàn Quốc
VTV3 (Dự kiến VTV6)
20/06
02:00
Bảng D
Mỹ vs Australia
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
20/06
05:00
Bảng C
Scotland vs Morocco
VTV3 (Dự kiến VTV6)
20/06
07:30
Bảng C
Brazil vs Haiti
VTV3 (Dự kiến VTV6)
20/06
10:00
Bảng D
Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay
VTV3 (Dự kiến VTV6)
21/06
00:00
Bảng F
Hà Lan vs Thụy Điển
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
21/06
03:00
Bảng E
Đức vs Bờ Biển Ngà
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
21/06
07:00
Bảng E
Ecuador vs Curaçao
VTV3 (Dự kiến VTV6)
21/06
11:00
Bảng F
Tunisia vs Nhật Bản
VTV3 (Dự kiến VTV6)
21/06
23:00
Bảng H
Tây Ban Nha vs Saudi Arabia
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
22/06
02:00
Bảng G
Bỉ vs Iran
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
22/06
05:00
Bảng H
Uruguay vs Cape Verde
VTV3 (Dự kiến VTV6)
22/06
08:00
Bảng G
New Zealand vs Ai Cập
VTV3 (Dự kiến VTV6)
23/06
00:00
Bảng J
Argentina vs Áo
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
23/06
04:00
Bảng I
Pháp vs Iraq
VTV3 (Dự kiến VTV6)
23/06
07:00
Bảng I
Na Uy vs Senegal
VTV3 (Dự kiến VTV6)
23/06
10:00
Bảng J
Jordan vs Algeria
VTV3 (Dự kiến VTV6)
24/06
00:00
Bảng K
Bồ Đào Nha vs Uzbekistan
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
24/06
03:00
Bảng L
Anh vs Ghana
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
24/06
06:00
Bảng L
Panama vs Croatia
VTV3 (Dự kiến VTV6)
24/06
09:00
Bảng K
Colombia vs CHDC Congo
VTV3 (Dự kiến VTV6)
25/06
02:00
Bảng B
Thụy Sĩ vs Canada
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
25/06
02:00
Bảng B
Bosnia & Herzegovina vs Qatar
VTV2 (Dự kiến VTV6)
25/06
05:00
Bảng C
Scotland vs Brazil
VTV3 (Dự kiến VTV6)
25/06
05:00
Bảng C
Morocco vs Haiti
VTV2 (Dự kiến VTV6)
25/06
08:00
Bảng A
CH Séc vs Mexico
VTV3 (Dự kiến VTV6)
25/06
08:00
Bảng A
Nam Phi vs Hàn Quốc
VTV2 (Dự kiến VTV6)
26/06
03:00
Bảng E
Curaçao vs Bờ Biển Ngà
VTV2 (Dự kiến VTV6)
26/06
03:00
Bảng E
Ecuador vs Đức
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
26/06
06:00
Bảng F
Nhật Bản vs Thụy Điển
VTV2 (Dự kiến VTV6)
26/06
06:00
Bảng F
Tunisia vs Hà Lan
VTV3 (Dự kiến VTV6)
26/06
09:00
Bảng D
Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ
VTV3 (Dự kiến VTV6)
26/06
09:00
Bảng D
Paraguay vs Australia
VTV2 (Dự kiến VTV6)
27/06
02:00
Bảng I
Na Uy vs Pháp
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
27/06
02:00
Bảng I
Senegal vs Iraq
VTV2 (Dự kiến VTV6)
27/06
07:00
Bảng H
Cape Verde vs Saudi Arabia
VTV2 (Dự kiến VTV6)
27/06
07:00
Bảng H
Uruguay vs Tây Ban Nha
VTV3 (Dự kiến VTV6)
27/06
10:00
Bảng G
Ai Cập vs Iran
VTV2 (Dự kiến VTV6)
27/06
10:00
Bảng G
New Zealand vs Bỉ
VTV3 (Dự kiến VTV6)
28/06
04:00
Bảng L
Panama vs Anh
VTV2 (Dự kiến VTV6)
28/06
04:00
Bảng L
Croatia vs Ghana
VTV3 (Dự kiến VTV6)
28/06
06:30
Bảng K
Colombia vs Bồ Đào Nha
VTV7 (Dự kiến VTV6)
28/06
06:30
Bảng K
CHDC Congo vs Uzbekistan
VTV10 (Dự kiến VTV6)
28/06
09:00
Bảng J
Algeria vs Áo
VTV2 (Dự kiến VTV6)
28/06
09:00
Bảng J
Jordan vs Argentina
VTV3 (Dự kiến VTV6)
29/06
02:00
Vòng 32 đội
Nhì bảng A vs Nhì bảng B
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
30/06
00:00
Vòng 32 đội
Nhất bảng C vs Nhì bảng F
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
30/06
03:30
Vòng 32 đội
Nhất bảng E vs Hạng ba A/B/C/D/F
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
30/06
08:00
Vòng 32 đội
Nhất bảng F vs Nhì bảng C
VTV3 (Dự kiến VTV6)
01/07
00:00
Vòng 32 đội
Nhì bảng E vs Nhì bảng I
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
01/07
04:00
Vòng 32 đội
Nhất bảng I vs Hạng ba C/D/F/G/H
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
01/07
08:00
Vòng 32 đội
Nhất bảng A vs Hạng ba C/E/F/H/I
VTV3 (Dự kiến VTV6)
01/07
23:00
Vòng 32 đội
Nhất bảng L vs Hạng ba E/H/I/J/K
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
02/07
03:00
Vòng 32 đội
Nhất bảng G vs Hạng ba A/E/H/I/J
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
02/07
07:00
Vòng 32 đội
Nhất bảng D vs Hạng ba B/E/F/I/J
VTV3 (Dự kiến VTV6)
03/07
02:00
Vòng 32 đội
Nhất bảng H vs Nhì bảng J
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
03/07
06:00
Vòng 32 đội
Nhì bảng K vs Nhì bảng L
VTV3 (Dự kiến VTV6)
03/07
10:00
Vòng 32 đội
Nhất bảng B vs Hạng ba E/F/G/I/J
VTV3 (Dự kiến VTV6)
04/07
01:00
Vòng 32 đội
Nhì bảng D vs Nhì bảng G
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
04/07
05:00
Vòng 32 đội
Nhất bảng J vs Nhì bảng H
VTV3 (Dự kiến VTV6)
04/07
08:30
Vòng 32 đội
Nhất bảng K vs Hạng ba D/E/I/J/L
VTV3 (Dự kiến VTV6)
05/07
00:00
Vòng 1/8
Thắng trận 74 vs Thắng trận 76
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
05/07
04:00
Vòng 1/8
Thắng trận 75 vs Thắng trận 78
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
06/07
03:00
Vòng 1/8
Thắng trận 77 vs Thắng trận 79
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
06/07
07:00
Vòng 1/8
Thắng trận 80 vs Thắng trận 81
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
07/07
02:00
Vòng 1/8
Thắng trận 84 vs Thắng trận 85
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
07/07
07:00
Vòng 1/8
Thắng trận 82 vs Thắng trận 83
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
07/07
23:00
Vòng 1/8
Thắng trận 87 vs Thắng trận 89
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
08/07
03:00
Vòng 1/8
Thắng trận 86 vs Thắng trận 88
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
10/07
03:00
Tứ kết
Thắng trận 90 vs Thắng trận 91
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
11/07
02:00
Tứ kết
Thắng trận 94 vs Thắng trận 95
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
12/07
04:00
Tứ kết
Thắng trận 92 vs Thắng trận 93
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
12/07
08:00
Tứ kết
Thắng trận 96 vs Thắng trận 97
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
15/07
02:00
Bán kết
Thắng trận 98 vs Thắng trận 99
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
16/07
02:00
Bán kết
Thắng trận 100 vs Thắng trận 101
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
19/07
04:00
Tranh hạng Ba
Thua trận 102 vs Thua trận 103
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
20/07
02:00
Chung kết
Thắng trận 102 vs Thắng trận 103
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
20/07
05:30
Lễ trao giải
Sau trận chung kết
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
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