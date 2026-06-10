Lịch trực tiếp WORLD CUP 2026

Xem FIFA World Cup 2026TM trên VTV bằng hình thức nào?

Theo Vtv.vn, với FIFA World Cup 2026TM, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đang mở ra một “hệ sinh thái xem World Cup” đa nền tảng chưa từng có dành cho khán giả cả nước.

Theo kế hoạch triển khai, toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026TM dự kiến sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam.

Những trận cầu tâm điểm như khai mạc, bán kết hay chung kết sẽ xuất hiện trên các kênh quảng bá quen thuộc của VTV, giúp đông đảo khán giả cả nước có thể theo dõi miễn phí.

Ngoài sóng truyền hình trải dài từ VTV1, VTV2, VTV3, VTV7, VTV9, VTV10, người hâm mộ có thể kỳ vọng theo dõi các nội dung World Cup trên hệ sinh thái số của VTV, bao gồm các nền tảng Internet như Thời báo VTV (VTV.vn), ứng dụng di động VTVgo, YouTube hay TikTok.

Không chỉ có các trận đấu trực tiếp, khán giả còn có cơ hội tiếp cận hàng loạt nội dung đồng hành như highlights, recap mỗi ngày, talkshow, bình luận trước và sau trận, hậu trường tác nghiệp hay các video ngắn cập nhật khoảnh khắc đáng chú ý.

Đặc biệt, với múi giờ chênh lệch do giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, nhiều trận đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng theo giờ Việt Nam. Trong bối cảnh đó, người xem có thể dễ dàng theo dõi highlights ngay sau trận, xem lại các tình huống nổi bật hay cập nhật nhanh diễn biến chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại.

Không chỉ dừng ở việc phát sóng các trận đấu World Cup 2026 các chương trình đồng hành, bản tin nhanh, chương trình tổng hợp mỗi ngày hay những câu chuyện bên lề về các đội tuyển, cầu thủ và thành phố chủ nhà sẽ góp phần tạo nên không khí lễ hội bóng đá xuyên suốt giải đấu.

Lịch trực tiếp bóng đá World Cup 2026 trên VTV