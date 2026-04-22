Rà soát quỹ đất nhà ở xã hội 20% trong các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh

Chiều 22/4, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả rà soát các quỹ đất nhà ở xã hội 20% trong các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Toàn tỉnh hiện nay có 60 dự án đô thị, nhà ở dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội, trong đó: Khu vực Vĩnh Phúc cũ có 19 dự án với quy mô diện tích sử dụng đất 61,2ha, quy mô đầu tư khoảng 15.305 căn hộ.

Khu vực Phú Thọ cũ có 15 dự án với quy mô 40,35ha, quy mô đầu tư khoảng 11.499 căn hộ. Khu vực Hoà Bình cũ có 26 dự án với quy mô 68,32ha, quy mô đầu tư khoảng 15.420 căn hộ.

Đã có 6 dự án với 8.639 căn nhà ở xã hội cơ bản hoàn thành các thủ tục về chuẩn bị đầu tư, đang triển khai thi công xây dựng nhà ở xã hội, ước khối lượng hoàn thành trung bình khoảng 15%; 54 dự án với 33.585 căn nhà ở xã hội chưa thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Hiện còn 53/60 dự án vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng; 15 dự án đã hết thời hạn đầu tư xây dựng, đang vướng mắc trong thủ tục gia hạn, điều chỉnh chủ trương đầu tư; 2 dự án đã có mặt bằng sạch nhưng chủ đầu tư chưa triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng công trình; 1 dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chủ đầu tư chưa chuyển hết kinh phí bồi thường cho chính quyền địa phương để tiến hành chi trả cho người dân; 3 dự án tạm dừng triển khai thực hiện do chủ đầu tư đang trong quá trình bị cơ quan chức năng tiến hành điều tra, khởi tố, thi hành án.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thực trạng triển khai quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội trong các dự án đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh. Nhiều ý kiến cho rằng, tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đồng đều giữa các khu vực, trong đó vướng mắc lớn nhất vẫn là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm tỷ lệ rất cao.

Bên cạnh đó, không ít dự án gặp khó khăn trong hoàn thiện thủ tục đầu tư, điều chỉnh chủ trương, gia hạn tiến độ; một số chủ đầu tư chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong triển khai dù đã có mặt bằng sạch.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của các dự án nhà ở xã hội và yêu cầu các đơn vị và chủ đầu tư phải tập trung cao độ trong việc rà soát, phân loại cụ thể từng dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20%. Trong đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì cập nhật đầy đủ các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Sở Tài chính khẩn trương rà soát, xử lý các vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ, đồng thời chủ trì đề xuất phương án xử lý đối với các dự án hết hạn, dự án chậm triển khai hoặc đang gặp vướng mắc pháp lý.

Các cơ quan chuyên môn đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở xã hội theo đúng cam kết; đối với các dự án đã hết hạn, phải nhanh chóng thực hiện thủ tục điều chỉnh, gia hạn theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai nhà ở xã hội, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất 20% tại các dự án, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân và thực hiện mục tiêu phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh.

