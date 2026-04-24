Phú Thọ triển khai mô hình nông nghiệp tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững

Ngày 24/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai mô hình làng nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, với sự tham gia của các địa phương và doanh nghiệp.
Các sản phẩm phân bón hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm được giới thiệu tới đại biểu, khẳng định hướng đi nông nghiệp sạch, bền vững.
Theo kế hoạch, mô hình hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, tận dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm, giảm thiểu chất thải và nâng cao giá trị sản xuất. Toàn tỉnh hiện có trên 773 nghìn ha đất nông nghiệp, tuy nhiên sản xuất còn manh mún, gây lãng phí tài nguyên và gia tăng áp lực môi trường.
Thông qua hợp tác, các bên sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, đồng thời xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn.
Mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo hướng hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm thu hút sự quan tâm của đoàn tham quan.
Dự kiến, 7 mô hình thí điểm tại các xã sẽ được triển khai trong thời gian tới, kỳ vọng tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần xây dựng nông thôn hiện đại.
Đức Thiện
