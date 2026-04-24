Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Vĩnh Phúc

Ngày 24/4, Đảng ủy phường Vĩnh Phúc tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Tới dự có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh và lãnh đạo Đảng ủy phường Vĩnh Phúc tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị có thí sinh tham gia hội thi.

Tham gia hội thi có 9 thí sinh, trải qua 3 phần thi gồm: Soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung các phần thi tập trung vào kỹ năng tuyên truyền, khả năng nắm bắt, vận dụng và truyền đạt các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Phúc tặng hoa các thí sinh tham gia hội thi.

Hội thi là dịp để đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ phường; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Thông qua hội thi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Qua đó, tiếp tục xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, sâu sát cơ sở”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thuý Hường